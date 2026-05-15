चालक संघ का पीएम की ईंधन बचत की अपील को समर्थन, अधिकारियों के सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर जताई नाराजगी
अखिल राजस्थान वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ ने कहा कि नियम अनुसार यात्रा आदेश की प्रति वाहन चालक को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
Published : May 15, 2026 at 8:44 PM IST
जयपुर: अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की बचत अपील का समर्थन किया. वहीं, संघ ने सरकारी वाहनों के दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जताई. संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजयवीर सिंह ने राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा. इसमें सरकारी अधिकारियों के बिना सक्षम स्तर की लिखित अनुमति और यात्रा आदेश के क्षेत्राधिकार से बाहर राज्य के वाहनों से निजी और राजकीय यात्रा करने पर गहरा रोष जताया है.
अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजयवीर सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की ईंधन की बचत करने वाली अपील के बाद कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटा दी. इसी क्रम में राजस्थान के अधिकारियों के संबंध में मुख्य सचिव को अवगत कराया कि सरकारी अधिकारी बिना अनुमति के अनुचित रूप से अपने कार्य क्षेत्र से बाहर यात्रा कर रहे हैं.
अधिकांश विभागों के अधिकारी वित्त विभाग के परिपत्र का स्पष्ट उल्लंघन कर रहे हैं. इसमें कार्यक्षेत्र से बाहर राजकीय वाहन ले जाने के लिए विभागाध्यक्ष, प्रमुख शासन सचिव या संभागीय आयुक्त की पूर्व अनुमति अनिवार्य है, लेकिन इसकी अवहेलना से सरकार पर अनावश्यक व्यय और ईंधन की खपत लगातार बढ़ रही है.
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चालकों पर अनुचित दबाव : कर्मचारी संघ ने कहा कि नियम अनुसार यात्रा आदेश की प्रति वाहन चालक को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए. इसके अभाव में दुर्घटना की स्थिति में चालक को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है. उनके यात्रा भत्ता बिल बनाने में भी परेशानी होती है.
सिंह ने कहा कि अनेक वाहन चालकों ने संघ को अवगत कराया कि बिना आदेशों के यात्रा करने के बाद अधिकारियों की ओर से लॉग बुक को अन्यत्र दर्शाने के लिए चालकों पर अनुचित दबाव बनाया जाता है. ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की जाती है. सिंह ने मुख्य सचिव से मांग की कि राजकीय वाहनों के दुरुपयोग और चालकों के उत्पीड़न रोकने को कड़े निर्देश जारी कराएं.
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