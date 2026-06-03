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पत्रकारिता विश्वविद्यालय में अभाविप का हल्लाबोल: 'बैकडोर एंट्री' से लेकर 7 करोड़ के ऑडिटोरियम तक उठे सवाल

एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय का घेराव किया और विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा.

RAIPUR ABVP PROTEST
रायपुर एबीवीपी का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 12:20 PM IST

5 Min Read
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रायपुर: कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों के केंद्र में है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और छात्र हितों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. बर्खास्त प्राध्यापक की कथित पुनर्नियुक्ति, करोड़ों रुपये के ऑडिटोरियम की बदहाल स्थिति और छात्र सुविधाओं की कमी को लेकर कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

15 सूत्रीय मांगों के साथ अभाविप का प्रदर्शन, कुलपति कार्यालय का घेराव

विश्वविद्यालय परिसर में अभाविप कार्यकर्ताओं ने विभिन्न छात्र समस्याओं और प्रशासनिक निर्णयों के विरोध में प्रदर्शन किया. संगठन का आरोप है कि लंबे समय से विद्यार्थियों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जबकि विश्वविद्यालय में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही हैं. इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय का घेराव कर प्रशासन से जवाब मांगा.

रायपुर एबीवीपी का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

बर्खास्त प्राध्यापक की कथित 'बैकडोर एंट्री' पर सवाल

अभाविप ने सबसे बड़ा मुद्दा पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शाहिद अली के मामले को बनाया. परिषद का आरोप है कि सेवा समाप्ति की कार्यवाही और न्यायालयी आदेशों के बावजूद उन्हें बिना किसी वैधानिक आदेश के पुनः विश्वविद्यालय में प्रवेश और कार्य करने की अनुमति दी गई है. संगठन ने इसे प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

7 करोड़ के ऑडिटोरियम की बदहाली, निर्माण में भ्रष्टाचार की आशंका

अभाविप ने विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 7 करोड़ रुपये की लागत से बने नए ऑडिटोरियम की स्थिति पर भी सवाल उठाए. परिषद का दावा है कि उद्घाटन के पहले ही भवन में क्षति और जर्जरता के संकेत दिखाई देने लगे हैं. संगठन का कहना है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद निर्माण की गुणवत्ता संदेह के घेरे में है. इसलिए ऑडिटोरियम निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराए जाने की मांग की गई.

छात्र सुविधाओं की बदहाली को लेकर भी विवि प्रशासन को घेरा

प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों से जुड़े कई मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए गए, एबीवीपी ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में.
• परीक्षा अवधि में लगातार बिजली बाधित होती है
• छात्रावासों में दूषित पेयजल की समस्या है
• मेस की गुणवत्ता खराब है
• खेल सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं
• बस परिवहन व्यवस्था अव्यवस्थित है
• करोड़ों रुपये की लागत से बने स्टूडियो विद्यार्थियों के उपयोग में नहीं हैं
• कोर्सों के नाम बदलने से छात्रों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है
• परिषद ने इन सभी समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की

शिक्षा का केंद्र बने विश्वविद्यालय, अनियमितताओं का नहीं'

अभाविप के प्रदेश मंत्री अनंत सोनी ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अकादमिक उत्कृष्टता होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं. उन्होंने कहा कि यदि सेवा समाप्ति के बाद भी किसी व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति दी जाती है तो यह गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है.

छात्र नेता ने उठाए हॉस्टल और स्टूडियो संचालन के मुद्दे

अभाविप के रायपुर महानगर मंत्री एवं छात्र सुजल गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. उन्होंने छात्रावासों में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, निर्धारित स्थानों पर इंडक्शन उपयोग की अनुमति और करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित स्टूडियो को तत्काल छात्रों के लिए संचालित करने की मांग की.

कुलसचिव ने दिया जांच और समाधान का आश्वासन

कई घंटों तक चले प्रदर्शन और घेराव के बाद विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने अभाविप प्रतिनिधियों से चर्चा की. बैठक में डॉ. शाहिद अली से जुड़े मामले की जांच, ऑडिटोरियम निर्माण कार्य की तकनीकी जांच और छात्र समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया.

फिलहाल स्थगित हुआ आंदोलन, लेकिन दी चेतावनी

अभाविप ने प्रशासन के आश्वासन का सम्मान करते हुए फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है. हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समयावधि में मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षा मंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा तथा भविष्य में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा.

पत्रकारिता विश्वविद्यालय में उठे ये सवाल केवल छात्र सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि नियुक्तियों की पारदर्शिता, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रशासनिक जवाबदेही से भी जुड़े हैं. अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन जांच और सुधार के अपने वादों को कितनी गंभीरता से अमल में लाता है.

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