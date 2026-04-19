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जेएनयू में INDI गठबंधन के खिलाफ ABVP का प्रदर्शन, पुतला दहन कर जताया विरोध

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद—ABVP की जेएनयू इकाई ने INDI गठबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है. ABVP कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान INDI गठबंधन का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन की भूमिका सवालों के घेरे में रही है. ABVP का आरोप है कि महिला सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दे पर INDI गठबंधन की राजनीति दोहरी रही है. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे. हाथों में पोस्टर और बैनर लिए कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार तरीके से विरोध दर्ज कराया. हालांकि इस पूरे मामले पर अन्य छात्र संगठनों या विपक्षी दलों की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, वामपंथी दलों और उनके छात्र संगठनों का दशकों पुराना इतिहास महिलाओं के अधिकारों को कुचलने और उनके नाम पर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का रहा है. इन दलों ने हमेशा प्रगतिशील होने का ढोंग रचा, लेकिन जब भी महिलाओं को वास्तविक शक्ति देने या उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर आया, तो इन समूहों ने अपनी पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी सोच के कारण उसे बाधित किया.