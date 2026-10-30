बारिश होती रही और ABVP के कार्यकर्ता भरते रहे हुंकार, बोले- 'आखरी चेतावनी दे रहे हैं'
लोकतांत्रिक संस्थाओं के समर्थन में विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने भरी हुंकार, राष्ट्रीय अखंडता पर हमला स्वीकार नहीं की गर्जना. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 30, 2026 at 2:44 PM IST
पटना : शुक्रवार को पटना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के छात्र गर्जना रैली में भारी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया. हुंकार भरी कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा. खुले मंच से छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर देश के लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला होता है और राष्ट्रीय अखंडता को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो विद्यार्थी परिषद के छात्र ईंट से ईंट बजा देंगे.
'राष्ट्र विरोधी एजेंडा फैला रहे'
छात्र गर्जना रैली में शामिल छात्रों ने कहा कि कुछ वामपंथी छात्र संगठन राष्ट्र विरोधी एजेंडा फैला रहे हैं और जो जेन जी है भी नहीं, वह जेन जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. देश का युवा और देश का नौजवान छात्र एकता और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की विचारधारा के साथ है.
'आखरी चेतावनी दे रहे हैं'
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य समीक्षा यदुवंशी ने कहा कि जो लोग भारत को बांग्लादेश बनाने की मंशा रख रहे हैं उन्हें आज एकजुट होकर आखरी चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी मंशा समाप्त कर दें. देश का युवा जागरुक है और वामपंथी मंसूबे को सफल नहीं होने देगा. वामपंथी विचारधारा शिक्षा में सुधार के नाम पर युवाओं को भड़का रही है और राष्ट्र विरोधी एजेंडा को पोषित कर रही है.
'लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं'
समीक्षा यदुवंशी हुंकार भरते हुए बोलीं कि कॉकरोच और वामपंथी संगठन देश को टुकड़ों-टुकड़ों में बांटने की बात कर रहे हैं. अपने आंदोलन में छात्रों की आड़ में देश से कश्मीर को अलग करने की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं. राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्वाभिमान पर हमला कर रहे हैं. संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं तो आज वह लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हुई हैं.
''यह लोग देश में अराजकता लाना चाहते हैं और भारत को बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं. वामपंथी प्रोटेस्टर कहती है कि हमें बांग्लादेश से सीखने को मिला कि आंदोलन कैसे करते हैं, तो उन्हें मैं बता देना चाहती हूं कि आज पटना जयप्रकाश नारायण की भूमि पर आई हूं. जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र बचाने के लिए पटना से हुंकार भरी थी और विद्यार्थी परिषद भी आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुंकार भर रहा है. जो लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबे को विद्यार्थी परिषद ध्वस्त कर देगी.''- समीक्षा यदुवंशी, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, ABVP
समीक्षा यदुवंशी ने कहा कि पटना के कारगिल चौराहे से लेकर इनकम टैक्स तक हजारों राष्ट्रभक्ति छात्रों का मार्च हो रहा है. तमाम छात्र वामपंथियों और जिहादियों को यह बता देंगे की वह जो देश को टुकड़े-टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की विचारधारा को समर्थन कर रहे हैं, वह अब संभल जाए.
''विद्यार्थी परिषद के छात्र राष्ट्रीय एकता पर हमला स्वीकार नहीं करेंगे. राष्ट्र विरोधी ताकतों को विद्यार्थी परिषद के छात्र गर्जना कर चेतावनी देंगे की देश के टुकड़े करने की कोशिश समाप्त करें और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सीखें.''- समीक्षा यदुवंशी, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, ABVP
'अराजकता हटाओ, लोकतंत्र बचाओ' का मैसेज
गया जिले की विद्यार्थी परिषद की प्रभारी वैष्णवी कुमारी ने कहा कि आज वह लोग 'अराजकता हटाओ, लोकतंत्र बचाओ' के मैसेज के साथ पटना में एकजुट हुईं हैं. तमाम नौजवान छात्र-छात्राएं इसमें बड़ी संख्या में शामिल है और राष्ट्र विरोधी ताकते को यह संदेश दे रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के इरादे से विद्यार्थी परिषद सड़क पर उतर चुकी है.
''विद्यार्थी परिषद के छात्र भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे. जो लोग चिकन नेक से पूर्वोत्तर को अलग करने का मंसूबा रखते हैं उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे.''- वैष्णवी कुमारी, गया जिला प्रभारी, ABVP
बारिश के बीच हुंकार
छात्र गर्जना रैली के दौरान बारिश भी होती रही और बारिश में भी बड़ी संख्या में छात्र डटे रहे. हुंकार भरी कि कांग्रेस ने ही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पहले भी ध्वस्त करने की कोशिश की थी और कामयाब नहीं हो पाई थी. विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने संकल्प लिया कि आपातकाल में जयप्रकाश नारायण ने जिस प्रकार लोकतंत्र को बचाया था उसी प्रकार इस बार भी देश के युवा कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा वाले राष्ट्र विरोधी ताकतों का मुकाबला करेंगे और राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखेंगे.
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