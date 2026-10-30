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बारिश होती रही और ABVP के कार्यकर्ता भरते रहे हुंकार, बोले- 'आखरी चेतावनी दे रहे हैं'

छात्र गर्जना रैली में शामिल छात्रों ने कहा कि कुछ वामपंथी छात्र संगठन राष्ट्र विरोधी एजेंडा फैला रहे हैं और जो जेन जी है भी नहीं, वह जेन जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. देश का युवा और देश का नौजवान छात्र एकता और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की विचारधारा के साथ है.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आक्रोश मार्च (ETV Bharat)

'आखरी चेतावनी दे रहे हैं'

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य समीक्षा यदुवंशी ने कहा कि जो लोग भारत को बांग्लादेश बनाने की मंशा रख रहे हैं उन्हें आज एकजुट होकर आखरी चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी मंशा समाप्त कर दें. देश का युवा जागरुक है और वामपंथी मंसूबे को सफल नहीं होने देगा. वामपंथी विचारधारा शिक्षा में सुधार के नाम पर युवाओं को भड़का रही है और राष्ट्र विरोधी एजेंडा को पोषित कर रही है.

'लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं'

समीक्षा यदुवंशी हुंकार भरते हुए बोलीं कि कॉकरोच और वामपंथी संगठन देश को टुकड़ों-टुकड़ों में बांटने की बात कर रहे हैं. अपने आंदोलन में छात्रों की आड़ में देश से कश्मीर को अलग करने की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं. राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्वाभिमान पर हमला कर रहे हैं. संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं तो आज वह लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हुई हैं.

''यह लोग देश में अराजकता लाना चाहते हैं और भारत को बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं. वामपंथी प्रोटेस्टर कहती है कि हमें बांग्लादेश से सीखने को मिला कि आंदोलन कैसे करते हैं, तो उन्हें मैं बता देना चाहती हूं कि आज पटना जयप्रकाश नारायण की भूमि पर आई हूं. जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र बचाने के लिए पटना से हुंकार भरी थी और विद्यार्थी परिषद भी आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुंकार भर रहा है. जो लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबे को विद्यार्थी परिषद ध्वस्त कर देगी.''- समीक्षा यदुवंशी, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, ABVP

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

समीक्षा यदुवंशी ने कहा कि पटना के कारगिल चौराहे से लेकर इनकम टैक्स तक हजारों राष्ट्रभक्ति छात्रों का मार्च हो रहा है. तमाम छात्र वामपंथियों और जिहादियों को यह बता देंगे की वह जो देश को टुकड़े-टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की विचारधारा को समर्थन कर रहे हैं, वह अब संभल जाए.