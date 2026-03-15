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अखिल भारतीय गुर्जर देवसेना बनाएगी 50 लाख देवसैनिक, समाज के हितों के लिए होगा अहिंसात्मक आंदोलन

सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड स्थित एक होटल में रविवार को अखिल भारतीय गुर्जर देवसेना की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में गुर्जर देवसेना के पदाधिकारी एवं गुर्जर समाज के कई व्यक्ति शामिल हुए. मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रंगलाल गुर्जर ने कहा कि देशभर में अभियान चला कर अगले 6 माह के अंदर 50 लाख देवसैनिक तैयार किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि वह अपनी टीम के साथियों के साथ देश के हर राज्य में पहुंचेंगे और प्रदेश स्तर पर देवसेना टीम का गठन करेंगे.

अखिल भारतीय गुर्जर देवसेना के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट रंगलाल गुर्जर ने बताया कि गुर्जर समाज के द्वारा उन्हें पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने कहा कि जिसके बाद गुर्जर समाज की पिछले जो अधूरी मांगे थी, उनको पूरा करने के लिए तहसील अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों की घोषणा की है. वहीं 10 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर चुके हैं. रंगलाल गुर्जर ने कहा कि गुर्जर समाज के लोगों का नौवीं अनुसूची में नाम जोड़ा जाए. गुर्जर रेजिमेंट बनाया जाए. उन्होंने समाज को नगर पंचायत, निकायों, विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण की मांग की.