अखिल भारतीय गुर्जर देवसेना बनाएगी 50 लाख देवसैनिक, समाज के हितों के लिए होगा अहिंसात्मक आंदोलन
अखिल भारतीय गुर्जर देवसेना का कहना है कि 50 लाख सदस्य होने के बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
Published : March 15, 2026 at 7:44 PM IST
सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड स्थित एक होटल में रविवार को अखिल भारतीय गुर्जर देवसेना की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में गुर्जर देवसेना के पदाधिकारी एवं गुर्जर समाज के कई व्यक्ति शामिल हुए. मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रंगलाल गुर्जर ने कहा कि देशभर में अभियान चला कर अगले 6 माह के अंदर 50 लाख देवसैनिक तैयार किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि वह अपनी टीम के साथियों के साथ देश के हर राज्य में पहुंचेंगे और प्रदेश स्तर पर देवसेना टीम का गठन करेंगे.
अखिल भारतीय गुर्जर देवसेना के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट रंगलाल गुर्जर ने बताया कि गुर्जर समाज के द्वारा उन्हें पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने कहा कि जिसके बाद गुर्जर समाज की पिछले जो अधूरी मांगे थी, उनको पूरा करने के लिए तहसील अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों की घोषणा की है. वहीं 10 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर चुके हैं. रंगलाल गुर्जर ने कहा कि गुर्जर समाज के लोगों का नौवीं अनुसूची में नाम जोड़ा जाए. गुर्जर रेजिमेंट बनाया जाए. उन्होंने समाज को नगर पंचायत, निकायों, विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण की मांग की.
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उन्होंने कहा कि देवसेना के देशभर में अगले तीन से 6 महीनों में 50 लाख मेंबर बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं. अहिंसात्मक तरीके से गुर्जर समाज के द्वारा किए जाने वाला आंदोलन चलेगा. समाज के लोग किसी भी तरीके से राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. जिस दिन देवसेना के 50 लाख सदस्य पूरे देश में बनेंगे, तब अपनी मांगों को सामने रखा जाएगा. मांगे नहीं मानने के बाद देवसेना के सदस्य सीधे जंतर मंतर पर कूच करेंगे और धरना देंगे. फिलहाल देवसेना के करीबन साढ़े तीन लाख सदस्य हैं. गुर्जर समाज के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के सपने को पूरा किया जाएगा.