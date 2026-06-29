ETV Bharat / state

हरिद्वार कुंभ 2027 से पहले अखाड़ों राजनीति गरमाई, मंत्री की बैठक में खुलकर सामने आई गुटबाजी, दूसरा गुट रहा नदारद

वर्तमान में कोई अखाड़ा परिषद नहीं: आह्वान अखाड़े के महामंत्री सत्य गिरी महाराज ने कहा कि वर्तमान में कोई अखाड़ा परिषद नहीं है. 13 अखाड़े मिलकर ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री समेत पूरी कार्यकारिणी का चुनाव करते हैं. उन्होंने बताया कि कुंभ मेले में तीन अखाड़े जूना, अग्नि और आह्वान एक साथ शाही स्नान करते हैं. सभी गतिविधियों में शामिल होते है. बैठक में जूना और अग्नि अखाड़े से कोई संत नहीं आया, इसलिए वो भी बैठक में शामिल नहीं हुए. हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान सत्य गिरी महाराज ने कहा कि उन्हें हरि गिरी महाराज और महंत रविंद्रपुरी महाराज का फोन आया था.

बैठक शुरू होते ही आह्वान अखाड़े के महामंत्री सत्य गिरी महाराज सभागार से बाहर निकल गए. बताया जा रहा है कि आह्वान अखाड़ा, अखाड़ा परिषद के निरंजनी गुट के साथ है और यही कारण है कि बैठक में महानिर्वाणी गुट से जुड़े साधु संतों को देखकर वो बाहर निकल गए. बैठक में महानिर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाण अखाड़ा, दिगम्बर अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, नया अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा और अटल अखाड़े से जुड़े साधु संत शामिल हुए. इन्हीं आठ अखाड़ों ने दो दिन पहले कनखल में बैठक कर अखाड़ा परिषद की नई कार्यकारिणी की घोषणा की थी. महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रविंद्रपुरी और निर्मोही अखाड़े के श्रीमहंत राजेंद्र दास को महामंत्री घोषित किया गया था.

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में 2027 कुंभ मेले से पहले अखाड़ों से जुड़े साधु संतों में गुटबाजी जारी है. आज सोमवार 29 जून को मेला नियंत्रण भवन में हुई कुंभ मेले की बैठक में गुटबाजी नजर भी आई. शहरी विकास मंत्री रामसिंह कैड़ा ने बैठक ली. बैठक में सभी 13 अखाड़ों से जुड़े साधु संतों को आमंत्रित किया गया था. दोपहर तीन बजे शुरू हुई बैठक में नौ अखाड़ों से जुड़े साधु संत शामिल हुए.

बैठक में साधु संतों से मांगे सुझाव, नाराजगी से किया इनकार: बैठक में कुंभ मेलाधिकारी सोनिका, आईजी कुंभ योगेंद्र सिंह रावत, डीएम मयूर दीक्षित समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए. अधिकारियों ने मंत्री राम सिंह कैड़ा को कुंभ मेले के निर्माण कार्यों की प्रगति से अवगत कराया. बैठक में उपस्थित साधु संतों से सुझाव भी मांगे गए.

इस दौरान मंत्री रामसिंह कैड़ा ने कहा कि अखाड़ों से जुड़े साधु संतों की कोई नाराजगी और गुटबाजी नहीं है. कई अखाड़ों के साधु संत हरिद्वार से बाहर थे, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो सके. उन्होंने बताया कि 2027 कुंभ मेले की दिव्य और भव्य तैयारियां की जा रहीं हैं. सभी साधु संतों के सुझाव लेकर और सबके आशीर्वाद से हरिद्वार कुंभ मेले का ऐतिहासिक आयोजन कराया जाएगा.

क्या कहना है साधु संतों: महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि बैठक में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है. इस दौरान बैरागी अखाड़ों को कुंभ मेले के लिए जमीन आवंटन की मुख्य मांग रखी गई है. साधु संतों में कोई नाराजगी नहीं है, सभी अखाड़ों के साधु संत एक हैं. जल्द ही अगली बैठक में सभी अखाड़ों के साधु संत शामिल होंगे और कुंभ का दिव्य भव्य आयोजन कराया जाएगा.

वहीं निर्मोही अखाड़े के श्रीमहंत और अखाड़ा परिषद के महामंत्री राजेंद्रदास महाराज ने दावा किया कि उन्होंने आठ अखाड़ों को साथ लेकर अखाड़ा परिषद की नई कार्यकारिणी का गठन किया है. सभी आठ अखाड़ों के साधु संत बैठक में शामिल हुए थे. पीएम मोदी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व हरिद्वार कुंभ का सफल आयोजन होगा. इस आयोजन में देश ही नहीं पूरी दुनिया से भक्त आने की कामना मां गंगा से की गई हैं.

क्या बोले अखाड़ा परिषद के पहले गुट के अध्यक्ष: वहीं निरंजनी अखाड़े के सचिव व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि कुंभ मेले के दिव्य भव्य आयोजन को लेकर सभी 13 अखाड़ों के साधु संत सरकार के साथ हैं. साधु संतों में पद को लेकर मनमुटाव चलता रहता है, लेकिन मेला प्रशासन को भी यह समझना होगा.

श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज के अनुसार पूर्व में मेला प्रशासन से उन्होंने खुद कहा था कि हरिद्वार कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए मेला प्रशासन किसी गुट को प्राथमिकता न दे, बल्कि सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों को प्राथमिकता दे. मेला प्रशासन भी सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों को एकसमान समझे. साधु संतों में पद पद के लिए वाद विवाद चलता रहता है. इस पर मेला प्रशासन को साधु संतों के आपसी मतभेद में नहीं पड़ना चाहिए. मेला प्रशासन को सभी अखाड़ों के साधु संतों को एकसमान सम्मान देकर भव्य कुंभ का आयोजन करना चाहिए.

पढ़ें---