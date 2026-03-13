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सिंहस्थ 2028 से पूर्व अखाड़ा परिषद चलाएगा ऑपेरशन कॉलनेमि, फर्जी संतो का होगा पर्दाफाश- रविंद्र पुरी महाराज

अभियान का नाम दिया गया है 'ऑपरेशन कालनेमि' जिसको लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की जा रही है. मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद अखाड़ा परिषद और जिला प्रशासन की ओर से एक दल गठित कर कार्रवाई शुरू की जाएगी. इससे देश भर से उज्जैन व अन्य कुंभ में पहुंचने वाले साधु-संतों की पहचान और सत्यापन हो सकेगा.

उज्जैन: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, सिंहस्थ 2028 से पूर्व एक विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रहा है. जिसकी घोषणा उज्जैन पहुँचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने की. उनका कहना है कि सिंहस्थ से पूर्व उन तमाम फर्जी, भगवा चोला ओढ़े संतों की वेशभूषा में अनैतिक गतिविधियों में शामिल रहने वालों को बख्शा नहीं जाएगा जिनकी वजह से संत समाज बदनाम होता है. ऐसे तमाम लोगो का पर्दाफाश करेंगे.

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा, जितने भी कालनेमि हैं होंशियर हो जाएं, खबरदार हो जाएं. हमने उत्तराखंड से कालनेमि अभियान की शुरुआत की. जहां कई भगवा पहने संत पकड़े गए. ऐसा ही अभियान उज्जैन सिंहस्थ, नासिक कुंभ से पूर्व शुरू करेंगे. संतों के पास आधार कार्ड, अखाड़े का कार्ड अनिवार्य होगा. ऐसे तो संतो के भेष मे दुश्मन देश से आया उग्रवादी भी हो सकता है. फर्जी लोगों को जेल भिजवाना जरूरी हो गया है.

संतों के चोले में कई लोग बीवी-बच्चे पाल रहे?

रविंद्र पुरी महाराज ने कहा, हमारे यहां कई ऐसे संत हैं जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं. संतो के भेष में बीवी बच्चे पाल रहे हैं. ऐसे तमाम लोग खबरदार हो जाएं. संतों का काम शादी करके बीवी बच्चे पालना नहीं है. संतो का काम परमार्थ के लिए है, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए है. गुरुकुल चला कर बच्चों को शिक्षा देना है. बीवी बच्चे पालना कतई नहीं. जिस संत के बीवी-बच्चे होंगे उन पर कार्रवाई सुनिश्चित है.

क्या है ये कालनेमि अभियान?

दरअसल कालनेमि अभियान उत्तराखंड से शुरू किया गया जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अखाडा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पूरी महाराज के निर्देशन में शुरू हुआ। इसमें उद्देश्य, लक्ष्य, कार्रवाईं और परिणाम खुलकर सामने आए। उद्देश्य था भगवा पहन संतो को बदनाम करने वालो का पर्दाफाश हो और संतो की पहचान सत्यापन हो सके। लक्ष्य रखा गया पवित्र स्थानों, पर्वो में पाखंडियों के पहुँचने पर प्रतिबंध हो, कार्रवाईं से जितने भी अपराधी है भगवा वस्त्र पहने समाज को लूटने वाले एवं परिणाम निकला ऐसे कई संतो को दबोचा गया जो अनैतिक गतिविधियों में सम्मिलत थे.