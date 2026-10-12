7 खड़ी हल्दी, 9 अड़हुल के फूल और एक सिंदूर की पुड़िया से मनोकामना होती है पूर्ण, 112 सालों से जल रहा दीया
हल्दी और फूलों से मनोकामनाएं पूरी होती है. बिहार के इस मंदिर में 112 सालों से जल रही अखंड ज्योत. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : October 12, 2026 at 8:24 PM IST
पटना : नवरात्रि के दौरान लोग मां दुर्गा की भक्ति में लीन हैं. मंदिरों में पूजा-अर्चना हो रही है और भक्त मां के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं. हालांकि पटना के अखंडवासिनी मंदिर में जल रहा एक दीपक श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र बना हुआ है. मां भगवती के समक्ष यह दीपक करीब 42 हजार दिनों से लगातार जल रहा है.
पूजा से मनोकामनाएं होती है पूरी
पटना का गोलघर इलाका वैसे तो गोलघर के लिए जाना जाता है, लेकिन नवरात्र के दौरान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र अखंड वासिनी मंदिर बन जाता है. लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ मंदिर में माता के दर्शन के लिए उमड़ती है. ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा के साथ माता की पूजा अर्चना के फलस्वरुप मनोकामनाएं पूरी होती है.
1914 से अनवरत जल रहा है दीया..
मां दुर्गे की पूजा अर्चना से इतर श्री अखंडवासिनी मंदिर में अखंड ज्योति श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाता है. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, ज्योत जलने की शुरुआत जून 1914 में हुई थी. मंदिर के तत्कालीन पुजारी विश्वनाथ तिवारी ने मंदिर में इसकी स्थापना की थी. डॉ विश्वनाथ तिवारी आयुर्वेद के जानकार थे और लोगों का इलाज भी करते थे.
42000 दिनों से नहीं बुझा दीपक
स्थानीय जानकार कहते हैं कि डॉ विश्वनाथ तिवारी को सपना आया था. उन्हें आदेश मिला था कि कामाख्या जाकर वहां से दीपक लाइये और उसे जलाइये. माता के आदेश के बाद डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी कामाख्या गए थे और वहां से जलता हुआ दीपक लेकर आए थे. कामाख्या माता की ऐसी कृपा है कि वह दीपक आज तक बुझा नहीं और 42000 दिनों से लगातार चल रहा है. खास बात यह है कि दो दीपक जलते हैं, एक शुद्ध घी का और दूसरा सरसों तेल का. यह दीपक माता के समक्ष जलता रहता है.
कामाख्या मंदिर से ज्योत आयी है पटना
आयुर्वेदाचार्य डॉ. विश्वनाथ तिवारी के पौत्र और मन्दिर के पंडित विशाल तिवारी बताते हैं कि हमारे दादाजी असम के कामाख्या मंदिर से ज्योति लेकर पटना आए थे. तब से मंदिर में अखंड दीप जलाने की परंपरा जारी है. दादा जी को भगवती ने सपना दिया था. सपना के मुताबिक दादाजी ने अपने निजी घर में मंदिर की स्थापना की और फिर अखंड दीप की शुरुआत भी की गई.
''अखंड वासिनी मंदिर में हल्दी, फूल और सिंदूर की पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. हर मंगलवार को लोग मनोकामनाएं पूरी करने के लिए माता की पूजा अर्चना करते हैं. नवरात्रि के दौरान 7 खड़ी हल्दी, 9 अड़हुल के फूल और एक सिंदूर की पुड़िया से माता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है.''- विशाल तिवारी, मंदिर के पंडित
'मनोकामनाएं पूरी होने पर 9 दिनों तक घी के दीपक जलाए जाते'
मंदिर के पुजारी अभिषेक कुमार कहते हैं कि हल्दी फूल और सिंदूर की पूजा अर्चना से माता मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जिस किसी की मनोकामनाएं पूरी होती है वह 9 दिनों तक यहां घी का दीपक जलाते हैं. नवरात्र के दौरान अखंड वासिनी मंदिर में पूजा का खास महत्व है अष्टमी और नवी के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है.
सबकी अपनी-अपनी श्रद्धा
संगीता कुमारी अखंड वासिनी मंदिर पिछले 25 सालों से आ रही हैं. उनका कहना है कि माता ने हमारे कष्टों को हरने का काम किया है. जब भी मैं निराशा होती हूं या दुखी होती हूं, माता के दरबार में आ जाती हूं. माता का आशीर्वाद हमें भरपूर मिला है. हमने जो भी मनोकामनाएं मन में रखी थी, वह माता के पूजा अर्चना से पूरी हुई है.
नवरात्रि के दौरान अखंड वासिनी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है. रिया लगातार माता के दरबार में पूजा अर्चना के लिए आती हैं. रिया बताती हैं कि माता की पूजा अर्चना से हमारी मनोकामनाएं पूरी हुई है और हम नवरात्रि के दौरान खासतौर पर माता की पूजा के लिए आते हैं.
पहली बार मंदिर में आए राकेश कुमार का कहना है कि उन्होंने किसी से सुना कि यह मंदिर सिद्ध मंदिर है. यहां आने से मनोकामनाएं पूरी होती है इसी वजह से मैं पूजा अर्चना के लिए यहां आया हूं.
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