ETV Bharat / state

7 खड़ी हल्दी, 9 अड़हुल के फूल और एक सिंदूर की पुड़िया से मनोकामना होती है पूर्ण, 112 सालों से जल रहा दीया

पटना : नवरात्रि के दौरान लोग मां दुर्गा की भक्ति में लीन हैं. मंदिरों में पूजा-अर्चना हो रही है और भक्त मां के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं. हालांकि पटना के अखंडवासिनी मंदिर में जल रहा एक दीपक श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र बना हुआ है. मां भगवती के समक्ष यह दीपक करीब 42 हजार दिनों से लगातार जल रहा है.

पटना का गोलघर इलाका वैसे तो गोलघर के लिए जाना जाता है, लेकिन नवरात्र के दौरान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र अखंड वासिनी मंदिर बन जाता है. लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ मंदिर में माता के दर्शन के लिए उमड़ती है. ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा के साथ माता की पूजा अर्चना के फलस्वरुप मनोकामनाएं पूरी होती है.

देखें यह रिपोर्ट (ETV Bharat)

1914 से अनवरत जल रहा है दीया..

मां दुर्गे की पूजा अर्चना से इतर श्री अखंडवासिनी मंदिर में अखंड ज्योति श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाता है. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, ज्योत जलने की शुरुआत जून 1914 में हुई थी. मंदिर के तत्कालीन पुजारी विश्वनाथ तिवारी ने मंदिर में इसकी स्थापना की थी. डॉ विश्वनाथ तिवारी आयुर्वेद के जानकार थे और लोगों का इलाज भी करते थे.

42000 दिनों से नहीं बुझा दीपक

स्थानीय जानकार कहते हैं कि डॉ विश्वनाथ तिवारी को सपना आया था. उन्हें आदेश मिला था कि कामाख्या जाकर वहां से दीपक लाइये और उसे जलाइये. माता के आदेश के बाद डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी कामाख्या गए थे और वहां से जलता हुआ दीपक लेकर आए थे. कामाख्या माता की ऐसी कृपा है कि वह दीपक आज तक बुझा नहीं और 42000 दिनों से लगातार चल रहा है. खास बात यह है कि दो दीपक जलते हैं, एक शुद्ध घी का और दूसरा सरसों तेल का. यह दीपक माता के समक्ष जलता रहता है.

लगातार जल रही अखंड ज्योति (ETV Bharat)

कामाख्या मंदिर से ज्योत आयी है पटना

आयुर्वेदाचार्य डॉ. विश्वनाथ तिवारी के पौत्र और मन्दिर के पंडित विशाल तिवारी बताते हैं कि हमारे दादाजी असम के कामाख्या मंदिर से ज्योति लेकर पटना आए थे. तब से मंदिर में अखंड दीप जलाने की परंपरा जारी है. दादा जी को भगवती ने सपना दिया था. सपना के मुताबिक दादाजी ने अपने निजी घर में मंदिर की स्थापना की और फिर अखंड दीप की शुरुआत भी की गई.

आयुर्वेदाचार्य डॉ. विश्वनाथ तिवारी की प्रतिमा (ETV Bharat)

''अखंड वासिनी मंदिर में हल्दी, फूल और सिंदूर की पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. हर मंगलवार को लोग मनोकामनाएं पूरी करने के लिए माता की पूजा अर्चना करते हैं. नवरात्रि के दौरान 7 खड़ी हल्दी, 9 अड़हुल के फूल और एक सिंदूर की पुड़िया से माता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है.''- विशाल तिवारी, मंदिर के पंडित