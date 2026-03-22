जमशेदपुर में निकली अखंड तिरंगा यात्रा, वीर शहीदों को किया गया याद
जमशेदपुर में वीर शहीदों की शहादत को याद करते हुए अखंड तिरंगा यात्रा निकाली गई.
Published : March 22, 2026 at 4:47 PM IST
जमशेदपुर: शहीद दिवस से एक दिन पहले शहर में अखंड तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी.
तिरंगा यात्रा में उमड़े लोग
जमशेदपुर में नमन संस्था की ओर से शहीद दिवस को लेकर अखंड तिरंगा यात्रा सह सम्मान शहीद यात्रा निकाली गई. इस दौरान एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान से अखंड तिरंगा यात्रा निकली और शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी. इस तिरंगा यात्रा में लाखों लोग हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए. विभिन्न संगठन के अलावा सभी राजनीतिक दल के लोगों ने भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी.
अमर शहीदों को श्रद्धांजलि
हर साल इस तरह का आयोजन करने वाले अमरप्रीत सिंह काले ने बताया कि यह यात्रा देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक सशक्त माध्यम है. इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना और समाज में एकता को सुदृढ़ करना है.
वीर जवानों के साहस और बलिदान की वजह से देश सुरक्षित
उन्होंने बताया कि जब-जब देश पर संकट आया है, तब-तब हमारे वीर जवानों ने अपने साहस और बलिदान से देश को सुरक्षित रखा है. ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उनके बलिदान को याद रखें और आने वाली पीढ़ियों तक राष्ट्रप्रेम की यह भावना पहुंचाएं.
बता दें कि 23 मार्च 1931 को देश की खातिर शहीद हुए क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है. भारत माता की जय घोष के साथ देश प्रेम और तिरंगे का सम्मान का संदेश देने वाले इस आयोजन में महिलाओं की भागीदारी भी रहती है.
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