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वैदिक मंत्रों से गूंजी भोजशाला, गंगाजल से शुद्धिकरण के बाद गर्भगृह में स्थापित की गई अखंड ज्योति

ऐतिहासिक भोजशाला की यज्ञशाला के विशेष यज्ञ कुंडों में आहुतियां देकर श्रद्धालुओं ने वर्षों पुराने भोजशाला मुक्ति के संकल्प को पूरा किया.

Akhand jyoti in dhar bhojshala
भोजशाला के गर्भगृह में स्थापित की गई अखंड ज्योति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 10:17 AM IST

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Updated : May 17, 2026 at 11:00 AM IST

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धार: मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के द्वार हिंदू समाज के लिए पूरी तरह खुलने के बाद, परिसर में एक भव्य धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया. इस अवसर पर संपूर्ण भोजशाला परिसर को गंगाजल और गोमूत्र से छिड़काव कर शुद्ध किया गया. शुद्धिकरण के अनुष्ठान के बाद पूरा परिसर सनातन संस्कृति के जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार से गुंजायमान हो उठा.

परिसर शुद्धिकरण के बाद वैदिक रीति-रिवाज से शुरू की गई पूजन प्रक्रिया

परिसर के शुद्धिकरण के पश्चात ब्राह्मणों द्वारा वैदिक रीति-रिवाज से पूजन प्रक्रिया शुरू की गई. इसके अंतर्गत सबसे पहले नवग्रह पूजन किया गया, ताकि अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो सके. इसके बाद भोजशाला के मुख्य गर्भगृह में प्रतीकात्मक रूप से विद्या की देवी मां वाग्देवी (सरस्वती) के चित्र को श्रद्धापूर्वक विराजमान किया गया. यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं ने मां सरस्वती का भव्य श्रृंगार कर महाआरती की और सुख-समृद्धि की कामना की.

भोजशाला में गूंजे वैदिक मंत्र (ETV Bharat)

​इस धार्मिक आयोजन का मुख्य केंद्र यज्ञशाला रही, जहाँ विशेष यज्ञ कुंड का निर्माण किया गया था. यज्ञ में आहुतियां देकर श्रद्धालुओं ने वर्षों पुराने भोजशाला मुक्ति के संकल्प को पूरा किया. इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि भोजशाला को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और लंदन से माँ की प्रतिमा को वापस लाकर यहां स्थापित करने का प्रयास करेंगे. संकल्प की पूर्णता के प्रतीक रूप में एक ऐतिहासिक कदम भी उठाया गया.

विधि-विधान के साथ अखंड ज्योति को मंदिर से लाकर भोजशाला के मूल गर्भगृह में स्थापित किया गया

दरअसल, भोजशाला की पूर्ण मुक्ति के संकल्प के साथ पिछले कई वर्षों से 'ज्योति मंदिर' में एक अखंड ज्योति प्रज्वलित की जा रही थी. आंदोलन और श्रद्धा की प्रतीक बन चुकी उस अखंड लौ को आज पूरे विधि-विधान और गाजे-बाजे के साथ ज्योति मंदिर से लाकर भोजशाला के मूल गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया.
​इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला परिसर पहुंचे. वर्षों पुराने संकल्प के पूरे होने और गर्भगृह में अखंड ज्योति की स्थापना के बाद पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल है.

Last Updated : May 17, 2026 at 11:00 AM IST

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