ETV Bharat / state

वैदिक मंत्रों से गूंजी भोजशाला, गंगाजल से शुद्धिकरण के बाद गर्भगृह में स्थापित की गई अखंड ज्योति

भोजशाला के गर्भगृह में स्थापित की गई अखंड ज्योति ( ETV Bharat )