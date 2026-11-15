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हरिद्वार कुंभ 2027 से पहले एक हुए अखाड़े, एक साथ नजर आए दोनों परिषदों के अध्यक्ष

एक साथ नजर आए दोनों अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ( फोटो- ETV Bharat )

हरिद्वार: अगले साल होने जा रहे हरिद्वार कुंभ 2027 को लेकर अखाड़ों में चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है. पिछले प्रयागराज महाकुंभ से अलग हुई अखाड़ा परिषद के दोनों धड़े हरिद्वार कुंभ से पहले एक हो गए हैं. सीएम धामी के प्रयासों के चलते अखाड़ों के बीच मननुटाव दूर हो गया है. इसी कड़ी में भगवान कार्तिकेय जयंती पर निरंजनी अखाड़े में आयोजित संत सम्मेलन में संतों ने आगामी कुंभ मेले को भव्य कुंभ के तौर पर मनाने की घोषणा की. हालांकि, जूना अखाड़ा इस कार्यक्रम से अलग रहा, लेकिन संतों ने कहा कि जल्द ही वे भी एक ही मंच पर नजर आएंगे.

दो धड़ों में बंट गई थी अखाड़ा परिषद: बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद दो धड़ों में बंट गई थी. एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रवींद्रपुरी और दूसरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रवींद्रपुरी बन गए थे. दोनों अखाड़ा परिषद अपने साथ 8 अखाड़े होने का दावा करते चले आ रहे हैं. इस प्रकार अखाड़ा परिषद दो गुटों में बट गई थी. एक को निरंजनी और दूसरी को महानिर्वाणी गुट वाली अखाड़ा परिषद कहा जाने लगा.