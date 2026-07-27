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कांवड़ियों से अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी की अपील, कहा- भोजन से पहले QR कोड स्कैन कर करें जांच

रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था, श्रद्धा और सनातन परंपरा का प्रतीक है. इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत और सात्विक जीवनशैली का पालन करते हैं. ऐसे में उन्हें भोजन और पेय पदार्थ ग्रहण करते समय विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रतिष्ठान पर क्यूआर कोड उपलब्ध हो तो उसे स्कैन कर खाते की जानकारी देखी जा सकती है. साथ ही दुकान पर लगे बैनर, धार्मिक प्रतीकों और अन्य उपलब्ध सूचनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए.

हरिद्वार: 30 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है. मेला शुरू होने से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने शिवभक्त कांवड़ियों से यात्रा के दौरान भोजन और पेय पदार्थ ग्रहण करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि श्रद्धालु किसी भी होटल, ढाबे या दुकान पर भोजन करने से पहले वहां उपलब्ध क्यूआर कोड स्कैन कर संचालक की जानकारी अवश्य देख लें, ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो.

उन्होंने कहा कि पूर्व में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें कुछ लोगों ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर दुकानें संचालित की, बाद में पहचान सामने आने पर विवाद की स्थिति बनी. ऐसे घटनाक्रमों से बचने के लिए श्रद्धालुओं को पहले ही आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए. उनका कहना था कि इससे कांवड़िए अपनी संतुष्टि के अनुसार निर्णय ले सकेंगे कि उन्हें संबंधित प्रतिष्ठान से भोजन करना है या नहीं. रविंद्रपुरी ने आगे कहा कि कांवड़ यात्रा सात्विक और शुद्ध आस्था की यात्रा है.

इसलिए किसी भी श्रद्धालु का धर्म भ्रष्ट न हो और यात्रा की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता है. उन्होंने शिवभक्तों से अफवाहों और उकसावे से दूर रहने तथा यात्रा के दौरान संयम और अनुशासन बनाए रखने की भी अपील की. गौरतलब इस बार कांवड़ मेले में पांच करोड़ तक कांवड़िए आने का अनुमान है. करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री और अन्य पवित्र स्थलों तक गंगाजल लेने पहुंचते हैं. कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन भी सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और साफ सफाई समेत सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्धन तक ने कांवड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा की थी. डीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कावंड़ मेले की ड्यूटी में तैनात पुलिस बल को ब्रीफ कर दिया. साधु संत भी कांवड़ियों से नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं.

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