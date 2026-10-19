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चुनावी तैयारी में जुटे आकाश विजयवर्गीय, गरीब मेधावी बच्चों के लिए अब 'नमो कोचिंग'

इंदौर में मेधावी बच्चों के लिए 'नमो कोचिंग' ( ETV Bharat )

इंदौर: अपने पिता कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में अभी से चुनावी तैयारी में लगे पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय अब युवाओं को कोचिंग दिलाने जा रहे हैं. इसके लिए उन्होंने कौटिल्य अकादमी के साथ मिलकर खुद का कोचिंग सेंटर शुरू करने का फैसला किया है. आकाश विजयवर्गीय ने बताया इस नि:शुल्क कोचिंग संस्था का नाम 'नमो कोचिंग सेंटर' होगा और कोचिग सेंटर में विधानसभा 1 के अलावा इंदौर शहर के दूसरे हिस्सों के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर 100 बच्चों का बारहवीं कक्षा की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा.

अभ्यर्थियों को विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक पढ़ाएंगे