चुनावी तैयारी में जुटे आकाश विजयवर्गीय, गरीब मेधावी बच्चों के लिए अब 'नमो कोचिंग'
पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महंगी कोचिंग में एडमिशन नहीं ले पाने वाले गरीब मेधावी बच्चों को निशुल्क कोचिंग दिलाएंगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 4:44 PM IST
इंदौर: अपने पिता कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में अभी से चुनावी तैयारी में लगे पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय अब युवाओं को कोचिंग दिलाने जा रहे हैं. इसके लिए उन्होंने कौटिल्य अकादमी के साथ मिलकर खुद का कोचिंग सेंटर शुरू करने का फैसला किया है. आकाश विजयवर्गीय ने बताया इस नि:शुल्क कोचिंग संस्था का नाम 'नमो कोचिंग सेंटर' होगा और कोचिग सेंटर में विधानसभा 1 के अलावा इंदौर शहर के दूसरे हिस्सों के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर 100 बच्चों का बारहवीं कक्षा की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा.
अभ्यर्थियों को विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक पढ़ाएंगे
इसके पश्चात इन बच्चों को कौटिल्य अकादमी की अनुभवी फैकल्टी द्वारा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक स्टडी करवाएंगे. चयनित बच्चों को करीब 5 हजार रुपये मूल्य का स्टडी मटेरियल भी नि:शुल्क दिया जाएगा. नवंबर महीने में कोचिंग का शुभारंभ होगा. उन्होंने बताया कि 2 बैचेस में क्लासेस ली जाएगी. 25 अक्टूबर तक सभी जगह प्रचार और सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी जाएगी. उसके बाद लगभग 1 सप्ताह में चयन प्रक्रिया पूरी कर नवंबर से क्लासेस शुरू कर दी जाएगी.
कौटिल्य अकादमी से हुआ अनुबंध
नि:शुल्क कोचिंग के संचालन के लिए आकाश विजयवर्गीय ने कौटिल्य अकादमी से अनुबंध किया है. जिस तरह कौटिल्य अकादमी में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, उसी तरह यहां पर भी बच्चों को स्टडी कराई जाएगी. कोचिंग का संचालन बड़ा गणपति स्थित सुभाष शासकीय स्कूल में रोजाना शाम को 5 से 7 बजे तक किया जाएगा. इस संबंध मे जीडीसी कॉलेज में एक सेमिनार भी आयोजित किया है और जल्द शहर के दूसरे कॉलेजों में भी सेमिनार का आयोजन किया जाएगा.
प्रतियोगी परीक्षाओं का हब इंदौर
दरअसल देश के विभिन्न हिस्सों से हर साल बड़ी संख्या में युवा इंदौर आते हैं और बड़ी संख्या में कोचिंग इस्टिट्यूट में एडमिशन लेते हैं. इनमें से कई बच्चे कोचिंग इंस्टिट्यूट में लाखों रुपए की फीस नहीं दे पाते, कुछ वर्षों तक वह कोचिंग अटेंड करते हैं लेकिन कई बार एक्जाम क्रैक करने के पहले ही उन्हें आर्थिक तंगी के कारण कोचिंग छोड़ने पड़ती है. इस स्थिति में कई बार मेधावी बच्चे भी सिलेक्ट होने से पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं ऐसे मेधावी बच्चों के लिए कि केंद्र में कोचिंग मिल सकेगी इसके लिए उन्हें एक सामान्य रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा.