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सीएम सुक्खू की इस योजना से आकाश ने भरी सफलता की उड़ान, अब अपने कमाए पैसे का सुख उठाएगा ये नौजवान

शिमला: पहले पिता का साया सिर से उठा और फिर नियति के क्रूर पाश ने मां की ममता से भरी छांव भी छीन ली. ऐसे समय में युवा आकाश के जीवन को संवारने में हिमाचल सरकार सामने आई. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की महत्वाकांक्षी योजना सुख आश्रय के तहत आकाश चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट हुआ. सुख की सरकार की योजना से सहारा पाते ही आकाश अपने सपनों को पूरा करने में जुट गया. अब उसके सपने ने मूर्त रूप ले लिया है. आकाश ने शिमला के पास अपनी खुद की मोबाइल रिपेयर शॉप खोल ली है. शिमला के डीसी अनुपम कश्यप ने नई दुकान की खुशी को साझा किया. अब आकाश व उसके भाई प्रकाश के जीवन में खुशी का उजाला हो गया है.

डीसी ने आकाश की मोबाइल रिपेयर शॉप का शुभारंभ कर हौसला बढ़ाया. इस दौरान डीसी अनुपम कश्यप ने कहा, "मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की वजह से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के जीवन में व्यापक सुधार आ रहा है. ऐसे बच्चे अपने सपनों को अब पूरा कर रहे हैं. आकाश अन्य चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के लिए भी रोल मॉडल है. जब एक बार लक्ष्य तय कर लें तो उसे हासिल करने के लिए मेहनत करनी होती है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शी सोच के परिणाम धरातल पर देखने को मिलते है. जिला में 8 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्टार्टअप के माध्यम से स्वरोजगार शुरू कर चुके है".

पहले पिता और 1 साल बाद आकाश की मां का हुआ था निधन

19 दिसंबर 2020 को आकाश के पिता चंद्र कुमार शर्मा का आकस्मिक निधन हो गया. इसके बाद मां के कंधों पर सारा बोझ लालन पोषण का आ गया. अभी पिता के जाने का दुःख आकाश सह ही रहा था कि वर्ष 2021 दिसंबर मां नीतू शर्मा का देहांत हो गया. फिर तो आकाश और उसके भाई प्रकाश पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया. मां बाप के खोने का दर्द क्या होता है? ये दोनों बेटे ही जानते है. इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाएंगे.

मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना बनी सहारा

साल 2023 में जब प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शी सोच के चलते मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू हुई तो इस योजना ने इनकी किस्मत बदल दी. योजना के तहत आकाश को हर महीने 4 हजार रुपए की मासिक वित्तीय सहायता मिलना शुरू हो गई. इसके बाद ही आकाश को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा मिला और अन्य लाभ योजना के तहत मिलना शुरू हुए. फिर आकाश ने अपने सपनों को फिर से देखना शुरू कर दिया.