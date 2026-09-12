ETV Bharat / state

मायावती ने आकाश के बाद ईशान आनंद को भी किया किनारे, कहा- जरूरत पड़ी तो भतीजी दीपिका आनंद की मदद लेंगी

पोस्ट के जरिए दी जानकारी: आज सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर जारी किए गए एक बयान में मायावती ने कहा है कि 'आज मेरा अंतिम फैसला व प्रतिज्ञा यही है कि अब भाई के किसी भी बेटे को बीएसपी में किसी भी पद पर बने रहकर राजनीति करने का मौका नहीं दिया जाएगा. यदि आगे चलकर मेरे साथ रहते हुए आनंद कुमार को मेरी मदद के लिए किसी और सदस्य की भी जरूरत पड़ती है, तो फिर वह वर्तमान राजनैतिक हालात में केवल उनकी इकलौती बेटी कुमारी दीपिका आनंद होगी, जो इस समय वकालत की पढ़ाई कर रही हैं. आगे चलकर उसकी मदद ले सकते हैं और फिर उसकी ईमानदारी, वफादारी व कार्य क्षमता आदि को देखकर पार्टी में उसे जरूरतानुसार अपनी खुद की जिम्मेवारी भी सौंप सकते हैं.'

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने आज स्पष्ट किया है कि वह आकाश आनंद और उनके छोटे भाई ईशान आनंद को पार्टी में आगे नहीं बढ़ाएंगी. इन्होंने साफ किया कि उनके अविवाहित होने के कारण उन्हें मजबूरी में अपने सभी सगे भाई-बहनों में से सबसे छोटे भाई आनंद कुमार को अपने साथ रखने की भी ज़रूरत पड़ी, जो उनकी देखभाल करने के साथ-साथ पूरी निगरानी में पार्टी की अहम ज़िम्मेदारियों को भी लंबे समय से निभा रहे हैं, लेकिन इसका लाभ उनके परिवार के लोग भी उठाएं, यह पार्टी और मूवमेंट के हित में सही नहीं होगा. मायावती ने साफ किया है कि यदि भविष्य में परिवार से मदद लेनी हुई, तो भाई आनंद की वकालट की पढ़ाई कर रही बेटी दीपिका आनंद से मदद लेंगी, वह भी शर्तों के आधार पर.

मायावती ने आकाश के बाद ईशान आनंद को भी किया किनारे (फाइल) (Photo Credit: ETV Bharat)

बीएसपी की सरकार 2012 में पांचवीं बार नहीं बन सकी, जिसका पछतावा सर्वसमाज के लोगों को अभी तक है, क्योंकि बीएसपी सरकार के जाने के बाद से यहां पूरे प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज कायम नहीं होने से लोगों का जीवन दुखी ही नहीं, बल्कि काफी त्रस्त भी बना हुआ है. बीएसपी का उम्मीदवार चुनते समय सर्वसमाज के अच्छे लोगों को ही चुनें तथा युवा वर्ग को भी प्राथमिकता दें, जिसमें महिला व पुरुष दोनों होने चाहिए, तो यह उचित होगा.- मायावती, अध्यक्ष, बसपा





मायावती का फैसला: मायावती ने लिखा है कि बीएसपी द्वारा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान के जिस कारवां को लगातार मज़बूत करने और सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके ’अपना उद्धार स्वंय करने योग्य’ बनाने के मिशन की बात है, तो इसकी सफलता के लिए किसी का भी रोड़ा बनना मुझे कतई भी स्वीकार नहीं है. मुझे केवल अपने ’बहुजन समाज परिवार’ के हित, कल्याण व उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की ही रात-दिन चिंता रहती है. अपने किसी भी सगे भाई-बहन व उनके परिवार के युवा सदस्यों तथा नज़दीकी रिश्ते-नातों आदि को कांशीराम जी की तरह मैंने भी उन्हें पार्टी के कार्यों तक सीमित करके उन्हें सांसदी, विधायकी, मंत्री पद व अन्य किसी भी राजनैतिक लाभ आदि के पदों से हमेशा दूर रखा है.

आज मेरा अंतिम फैसला व प्रतिज्ञा है कि इसके एवज में, अब इनके ख़ासकर किसी भी बेटे को बीएसपी में किसी भी छोटे-बड़े पद पर बने रहकर राजनीति करने का मौका नहीं दिया जाएगा. यदि आगे चलकर मेरे साथ रहते हुए आनंद कुमार को मेरी मदद के लिए किसी और सदस्य की भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर वह वर्तमान राजनैतिक हालात में केवल अपनी इकलौती बेटी कुमारी दीपिका आनंद की मदद ले सकते हैं. वह अपने दोनों बेटों को व आगे चलकर उनके युवा बच्चो में से किसी को भी अपनी यह ज़िम्मेवारी नहीं सौपेंगे.- मायावती, अध्यक्ष, बसपा



मायावती ने परिवारवाद पर रुख किया साफ (फाइल) (Photo Credit: ETV Bharat)





मायावती ने लिखा है कि 'भाई की बेटी के तैयार नहीं होने पर वह पार्टी की आम सहमति से केवल पार्टी के दलित वर्ग में से ही अन्य किसी मिशनरी कार्यकर्ता को अपनी यह ज़िम्मेवारी सौंप सकते हैं. अर्थात अपने किसी भी बेटे को व उनके बच्चों के बड़े होने पर उन्हें भी यह ज़िम्मेवारी नहीं सौंपेंगे. यही वर्तमान में समय की जरूरत है व पार्टी के हित में भी है. कांशीराम जी जिस प्रकार से ’परिवारवाद’ के विरुद्ध कायम रहे, उनकी शिष्या होने के नाते मैं भी उसी प्रकार से पूरी तरह डटी हूं और जैसा कि मैंने काफी कुछ इस पर अमल करके भी दिखाया है और यदि मैं लड़की नहीं होती, तो मैं फिर कांशीराम जी की तरह ही अपने भाई-बहिनों आदि में से किसी को भी अपने साथ नहीं रखती, लेकिन मैं लड़की होने की वजह से अपनी सुरक्षा संबंधी हर परेशानी से मुक्त होकर व पूरे मान-सम्मान के साथ पार्टी में आगे बढ़ती रहूं, तभी मुझे अपने सबसे छोटे भाई आनंद कुमार को मजबूरी में अपने साथ रखना पड़ा है.

यह भी पढ़ें: खाड़ी देशों में 'मेड इन यूपी' की धूम: निर्यात में जबरदस्त उछाल, ग्लोबल उठापटक भी बेअसर कैसे?