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आकाश आनंद की वापसी पर ससुर का 'अड़ंगा', मायावती ने रखी संन्यास की शर्त

मायावती ने आकाश आनंद के ससुर पर फोड़ा ठीकरा.

ससुर की 'सियासत' पड़ी दामाद पर भारी
ससुर की 'सियासत' पड़ी दामाद पर भारी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 7:26 PM IST

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लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद को पद से हटाए जाने के पीछे उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को ही जिम्मेदार माना है. मायावती ने साफ किया है कि अगर अशोक सिद्धार्थ राजनीति से संन्यास ले लें तो सहानुभूति पूर्वक आकाश आनंद को वापस पार्टी में सम्मान दिया जा सकता है. अशोक सिद्धार्थ के रहते ऐसा संभव नहीं है.

पोस्ट के जरिए कही अपनी बात: मायावती ने आरोप लगाया कि अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी में रहते जनहित में नहीं, बल्कि स्वहित में ही काम किया. यही कारण है कि अपने दामाद आकाश आनंद को भी बरगलाते रहे. बसपा सुप्रीमो ने साफ किया कि जब तक अशोक सिद्धार्थ राजनीति में रहेंगे तब तक आकाश आनंद को आगे नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कई बार अशोक सिद्धार्थ को सुधरने का मौका भी दिया गया, पार्टी में वापस लिया गया, लेकिन वह नहीं सुधरे और अपने दामाद को भी अपनी तरह चलाने की कोशिश करते रहे. बीएसपी मूवमेंट में जो भी बाधा बनेगा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई पहले भी की जाती रही है और आगे भी की जाती रहेगी.

आकाश आनंद की बसपा में वापसी पर मायावती का बड़ा खुलासा
आकाश आनंद की बसपा में वापसी पर मायावती का बड़ा खुलासा (Photo Credit: ETV Bharat)



चुनाव का दिया हवाला: बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब में विधानसभा का आमचुनाव अब करीब है. ये तीनों ही राज्य संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के 'बहुजन समाज' को 'शोषित से शासक वर्ग' बनने के लिए उनके आत्म-सम्मान और स्वाभिमान के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बसपा और बहुजन मूवमेन्ट के लिए अति-महत्वूपर्ण ही नहीं, बल्कि बहुत विशेष भी हैं. इसे ध्यान में रखकर ही बीएसपी के सभी छोटे-बड़े कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पार्टी के समर्थक और शुभचिन्तक पूरे तन, मन, धन यानी हर प्रकार की कुर्बानी देकर पूरे जी-जान से सत्ता प्राप्ति का अच्छा रिज़ल्ट लाने की मुहिम में जुटे हुए हैं.

यह भी पढ़ें: बसपा में प्रमोट, पनिश और रिपीट; आकाश आनंद फिर किनारे, अब छोटे भाई ईशान आनंद पर मायावती का फोकस

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