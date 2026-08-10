ETV Bharat / state

हाथरस में आकाश आनंद ने भाजपा, कांग्रेस व सपा पर साधा निशाना

हाथरस: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने ताल ठोक दी है. सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने हाथरस के कस्बा में कार्यकर्ताओं को संबेधित किया, इस दौरान उन्होंने सादाबाद विधानसभा से डॉ अविन शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर, उन्हें जिताने और पार्टी अध्यक्ष मायावती को पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाने की अपील की.

आकाश आनंद ने आपने संबोधन में बीजेपी, कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी की जमकर आलोचना की और उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा, यहां कानून के राज के नाम पर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज चल रहा है. पुलिस सत्ता के दबाव में है और मां बहनों पर अत्याचार कर रही है.





कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वह बाबा साहब के संविधान को दिखाकर उनकी बात तो करते हैं, लेकिन जिन प्रदेशों में उनकी सरकार चल रही है वहां वह भी वैसा ही काम कर रहे हैं, जैसे बीजेपी की सरकार कर रही है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की आलोचना करते हुए कहा कि उनका पीडीए कभी कुछ और हो जाता है तो कभी कुछ और.



उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में करप्शन बढ़ा है. पब्लिक फंड लूटा गया है. मीडिया कोई बात नहीं कर रही है. उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है. रोजगार को खत्म किया जा रहा है. महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजार में रूपये के गिरते भाव पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि डॉलर महंगा हो रहा है, तथा रुपए का भाव लगातार गिर रहा है जो चिंता का विषय है.



आकाश आनंद ने विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया और दावा किया कि एक्सप्रेसवे कई स्थानों पर धंस गया है, जबकि बसपा सरकार में बने यमुना एक्सप्रेसवे से अब तक एक कंकर भी नही निकला है.



सादाबाद में आयोजित सम्मेलन को बसपा के लिए चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है. उन्होंने कांग्रेस के राहुल और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अंकल कहकर संबोधित किया.

ये भी पढ़ें: सपा ब्राह्मण वोटों की लालच में 'पीडीए' के 'पी' को पंडित बताने लगी: मायावती