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बसपा में प्रमोट, पनिश और रिपीट; आकाश आनंद फिर किनारे, अब छोटे भाई ईशान आनंद पर मायावती का फोकस

रजनीश त्रिगुणायत के संपादन के साथ लखनऊ से अखिल पांडेय की रिपोर्ट...

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मायावती की नई रणनीति. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 10:10 AM IST

19 Min Read
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लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राजनीति में एक बार फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई गई है, जिसने राजनीतिक गलियारों को हैरत में डाल दिया है. उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जब सभी दल एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं, ठीक उसी वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे और घोषित उत्तराधिकारी आकाश आनंद को 'राजनीतिक रूप से अपरिपक्व' बताते हुए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद समेत सभी प्रमुख जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है.

झटके के तुरंत बाद आकाश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद को महज़ एक 'बसपा कार्यकर्ता' लिख दिया, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के ठीक मुहाने पर खड़े होकर अपनी ही पार्टी के सबसे युवा और आक्रामक चेहरे के पर कतरना मायावती की मजबूरी है या कोई बड़ी सोची-समझी रणनीति?

तेवर के लिए जानी जाती हैं मायावती : BSP की मुखिया मायावती अपने सख्त तेवर के लिए जानी जाती हैं. BSP का जब उत्तर प्रदेश में शासन काल था तो मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने कई ऐसे कड़े कदम उठाए जो आज भी नजीर बने हुए हैं. उत्तर प्रदेश की जनता मायावती को अगर आज भी याद करती है तो सिर्फ इसलिए कि सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बेपटरी नहीं हुआ. नौकरशाह मायावती के खौफ से खाते थे. अपनी पार्टी के नेताओं की गलती भी बसपा सुप्रीमो माफ नहीं करती थीं.

कौन क्या बोला. (etv bharat)

पार्टी का गिरा ग्राफ : अब भले ही पिछले डेढ़ दशक से उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी का ग्राफ नीचे गिरा हो, तमाम नेता पार्टी से रुखसत हो गए हों, लेकिन बसपा सुप्रीमो के सख्त लहजे में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है. निर्णय लेने में अभी भी उनका कोई सानी नहीं है. अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के उत्तराधिकारी पद से हटाना हो या फिर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से, पार्टी से निकालना हो या फिर वापस लेना हो, उनके अपने खुद के कठोर निर्णय रहे.

मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था.
मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था. (Photo Credit; ETV Bharat)

आकाश के ससुर को भी निकाला बाहर : आकाश आनंद के ससुर और अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को भी उन्होंने पार्टी के आंतरिक मामलों में दखल देने पर नहीं बख्शा और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन बीते तीन सितंबर को बसपा सुप्रीमो ने जो कदम उठाया उसे लेकर अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं. सवाल यह कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफी कम समय बचा है और आकाश आनंद लगातार युवाओं को पार्टी की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, साथ ही अपने भाषणों से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन रहे हैं, ऐसे में उन्हें एक बार फिर अपरिपक्व बताते हुए चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद छीन लेना कहां से बुद्धिमानी भरा फैसला है.

हाल ही में ईशान आनंद बैठक में हुए थे शामिल.
3 सितंबर को ईशान आनंद बैठक में हुए थे शामिल. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी चुनाव 2027 और 'अकेले चलो' की नीति : उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रहीं मायावती ने पिछले चुनाव में गठबंधन से सबक लेते हुए आगामी 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया है. ऐसा वे हर बार होने वाली पार्टी मीटिंग में दोहराती भी हैं जिससे कोई भी पदाधिकारी गलतफहमी में न रहे कि अन्य पार्टियों की तरह बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव करीब आते ही किसी दल से गठबंधन कर लेगी.

बसपा सुप्रीमो के सख्त लहजे में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है.
बसपा सुप्रीमो के सख्त लहजे में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

गठबंधन में हुआ घाटा : मायावती का साफ कहना है कि पिछले गठबंधनों का उनका अनुभव सही नहीं रहा है, फिर चाहे 2019 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन रहा हो या फिर इससे पहले अन्य पार्टियों के साथ बसपा का गठबंधन रहा हो. मायावती को ऐसा लगता है कि उन्हें इससे घाटा ही हुआ है. फायदा गठबंधन वाले सहयोगी दल को मिला है. बसपा सुप्रीमो हर बार यह कहती रही हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां हमारे वोटर्स ने समाजवादी पार्टी का सहयोग मेरी एक आवाज पर किया, वहीं समाजवादी पार्टी के वोटर बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं आए. ऐसे में गठबंधन से कहीं ज्यादा बेहतर अकेले चुनाव लड़ना है.

यूपी में चार बार मुख्यमंत्री रहीं मायावती.
यूपी में चार बार मुख्यमंत्री रहीं मायावती. (Photo Credit; ETV Bharat)

बीएसपी की हालत किसी से छिपी नहीं : अब सवाल ये उठता है कि जब बहुजन समाज पार्टी को अपने बलबूते ही चुनाव लड़ना है तो फिर ऐसे बड़े मोड़ पर पार्टी के सबसे युवा चेहरे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक पद से हटाना, क्या दलित युवाओं को जोड़ने के अभियान को कमजोर करेगा? वरिष्ठ पत्रकार प्रभात रंजन दीन का कहना है, निश्चित तौर पर आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे थे. वर्तमान में जो यूपी में बीएसपी की हालत है वह किसी से छिपी नहीं है.

दोनों सदनों में पार्टी का सफाया : उन्होंने कहा, निचले सदन से लेकर उच्च सदन तक बहुजन समाज पार्टी का सफाया ही होता चला गया है. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीट होने के बावजूद अब बहुजन समाज पार्टी जीरो है. ऐसे में पार्टी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत महसूस हो रही थी जो बिखरे हुए समर्थकों को एक बार फिर पार्टी के साथ जोड़ सके. दलित युवा अन्य पार्टियों की तरफ निहारने के बजाय बसपा को ही अपनी पार्टी की नजर से देखें.

परिवारवाद के खिलाफ मायावती.
परिवारवाद के खिलाफ मायावती. (Photo Credit; ETV Bharat)

मायावती ने आकाश को जमीन पर खींचा : बसपा सुप्रीमो मायावती ने अच्छा कदम भी उठाया था, जब उन्होंने राजनीति में अपने भतीजे आकाश आनंद की एंट्री कराई थी. युवा चेहरा होने के नाते और बेहतर एजुकेशन प्राप्त करने के चलते वे सिर्फ युवाओं पर ही नहीं, आम जनता पर भी अपना प्रभाव छोड़ने लगे थे. उनकी चर्चा होने लगी थी. उसी समय मायावती ने आकाश को वापस जमीन पर खींच लिया.

राजनीति में यह सही नहीं : उन्होंने कहा, कभी पार्टी से निकालना, फिर वापस लेना. कभी पद ले लेना और फिर वापस दे देना, राजनीति में इसे बार-बार सही नहीं कहा जा सकता. अब जब युवाओं के भरोसे ही देश की राजनीति हो रही है, तो अपनी ही पार्टी के एक युवा को पद मुक्त कर देना वह भी यह कहते हुए कि वह अपरिपक्व है, इसे कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता.

मायावती को पब्लिसिटी का रहता है डर : 2022 वाला हाल ही 2027 में भी हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मायावती खुद तो जमीन पर सक्रिय नहीं हैं और पार्टी के जो नेता सक्रिय होते हैं तो मायावती को ऐसा लगता है कि कहीं उनसे ज्यादा पब्लिसिटी हासिल न कर लें, तो ऐसा ही उन्होंने आकाश आनंद के साथ किया है, जो पार्टी के लिए सही कदम साबित नहीं हो सकता.

बीएसपी का 'इंटरनल पावर गेम' और ईशान आनंद की एंट्री : इसी माह तीन सितंबर को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर मुखिया मायावती की उपस्थिति में देशभर के नेताओं की राष्ट्रीय बैठक हुई थी. इस बैठक में आकाश आनंद गैर-हाजिर रहे, लेकिन उनके छोटे भाई ईशान आनंद की मौजूदगी और उन्हें आगे बढ़ाए जाने के संकेत, पार्टी के भीतर एक नए उत्तराधिकारी समीकरण की ओर इशारा करते हैं.

आकाश आनंद की युवाओं के बीच अच्छी पकड़ है.
आकाश आनंद की युवाओं के बीच अच्छी पकड़ है. (Photo Credit; ETV Bharat)

पार्टी में छोटे भाई ईशान को तवज्जो : 'विकल्प का नया विकल्प' तैयार करने की कोशिश पार्टी की तरफ से शुरू की गई है. आकाश को दरकिनार कर ईशान को पार्टी में तवज्जो देने के पीछे पारिवारिक कारण भी है और सियासी भी. पारिवारिक इसलिए क्योंकि आकाश आनंद को बार-बार समझाने के बावजूद उनका अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रति लगाव मायावती को रास न आना और फिर इस तरह का फैसला लेने के लिए मजबूर होना.

मुकदमेबाजी का था डर : आकाश आनंद जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश की भाजपा सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर थे तो मायावती को ऐसा लग रहा था कि कहीं आकाश आनंद पर ही ये दांव उल्टा न पड़ जाए. राजनीति के शुरुआती दौर में ही वे मुकदमेबाजी का शिकार न हो जाएं, जिससे पार्टी प्रभावित हो, तो उन्होंने यह सोचकर भी आकाश आनंद को पीछे खींचा था, उसी तरह फिर से पीछे कर लिया है.

ईशान को सेक्टर प्रभारी की कमान : बीते अगस्त माह में आकाश आनंद की जो रैली हुई थी इसमें उन्होंने कई मुद्दों पर जमकर सरकार की खिंचाई की थी. आकाश के विकल्प के रूप में मायावती ने नया विकल्प उनके ही छोटे भाई ईशान आनंद को चुना है. उन्होंने बसपा में ईशान की एंट्री की. बसपा मुख्यालय पर यह दूसरी बार था जब ईशान आनंद आए थे और मीटिंग में हिस्सा लिया था. पिछली बार बिना किसी सियासत के पार्टी कार्यालय पर आए थे, लेकिन इस बार सियासी समीकरणों के साथ ईशान को मायावती ने मीटिंग में बुलाया था. ईशान आनंद को राजनीति में दाखिल कर मायावती ने उन्हें सेक्टर प्रभारी के रूप में टास्क भी सौंप दिया है. अब आकाश आनंद वाली भूमिका निभाने के लिए ईशान आनंद तैयार हो रहे हैं.

कांशीराम का सिद्धांत बनाम परिवारवाद : मायावती ने इस कार्रवाई के पीछे बसपा संस्थापक कांशीराम के सिद्धांतों का हवाला दिया है, जो रिश्तेदारों को संगठन में पद या टिकट देने के खिलाफ थे. मायावती ने बयान दिया था कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के संकल्प और समर्पण की तरह ही मेरे लिए भी बहुजन समाज का हित, कल्याण व उसकी अस्मिता यानी बीएसपी पार्टी मूवमेंट शोषित वर्ग को शासक वर्ग बनाने का मिशनरी लक्ष्य सबसे पहले है.

आकाश आनंद 2019 में पार्टी में शामिल हुए थे.
आकाश आनंद 2019 में पार्टी में शामिल हुए थे. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी तौर पर मेरा न तो कोई अपना है और न ही पराया. जो भी बीएसपी और बहुजनों के हित में काम करेगा उसका स्वागत है, इसीलिए जिस प्रकार कांशीराम ने अपने परिवार के लोगों और रिश्ते, नातों को पार्टी कार्य में सहयोग करने की छूट तो दे दी थी, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने या सरकार बनने पर कोई भी पद देने के खिलाफ थे.

परिवारवाद का आरोप : इसी प्रकार से आकाश आनंद को पार्टी में कार्य करने की तो इजाजत मैंने दी, लेकिन इस मामले में आकाश आनंद को अभी और अधिक परिपक्व होने की जरूरत है. फिलहाल इनको पार्टी की अभी बड़ी जिम्मेदारी देना उचित नहीं होगा. जो विरोधियों के साम, दाम, दंड, भेद जैसे हथकंडों को इस्तेमाल करके चुनाव में हानि पहुंचाने से बचाने के लिए भी समय की जरूरत है.

मायावती ने अपने इस बयान से यह साबित करने का प्रयास किया कि परिवारवाद के जो आरोप लगते हैं, वैसा नहीं है. बसपा संस्थापक ने ही पार्टी हित में कार्य करने के लिए अपने रिश्ते नातेदारों को मना नहीं किया था, उन्हें छूट दी थी. ऐसे ही मेरे लिए जब कोई अपना पराया है नहीं तो आकाश आनंद भी पार्टी हित में कार्य कर रहे थे.

बसपा सुप्रीमो चाहे सफाई कितनी भी दें, लेकिन हकीकत यही है कि वह पार्टी में परिवार को बढ़ावा दे रही हैं. आकाश आनंद के बाद अब ईशान आनंद को भी ले आई हैं. जहां तक पद न देने की बात है तो मायावती ने अपने भतीजे को पहले उत्तराधिकारी घोषित किया, फिर हटाया, फिर बहाल किया और अब फिर हटाया. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व होने के चलते नहीं हटाया है, बल्कि पारिवारिक विवादों के चलते ही उन्हें बार-बार पदमुक्त कर रही हैं. मायावती को इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं ससुर अशोक सिद्धार्थ अपने दामाद आकाश आनंद के साथ मिलकर पार्टी को ही कैप्चर न कर लें.

क्या कहते हैं दलित विचारक

आंबेडकर महासभा के संगठन मंत्री व दलित चिंतक रामचंद्र पटेल का कहना है कि मैं तो काफी दिन खुद ही बीएसपी के मिशन से जुड़ा रहा. मैं अच्छे से समझता हूं कि बीएसपी में क्या हो रहा है और क्या होगा. वर्तमान में जो दौर चल रहा है वह किसी को कुछ कहने लायक नहीं रह गया. मुझे लगता है मायावती सही दिशा में तो काम नहीं कर पा रही हैं, बल्कि उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा बहुजन समाज आकाश आनंद के साथ पार्टी से जुड़ रहा था. उन्हें हटाना बड़ी गलती है.

मायावती लीडर बनाती हैं : उनके छोटे भाई ईशान आनंद से बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है. ये सच है कि मायावती वो नेता है जो लीडर बनाती हैं. आकाश आनंद को उन्होंने जिम्मेदारी दी. जिम्मेदारी से सिखाया भी. जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे थे और मिशन पर चलना भी शुरू कर दिया था. मिशन सीख भी लिया था. काम भी कर रहे थे. जो जिम्मेदारी मायावती देती थीं वह करते भी थे, लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि कुछ उनके यहां पारिवारिक दिक्कत आड़े आ रही थी.

उनके यहां डॉ. अशोक सिद्धार्थ जो आकाश के ससुर हैं वहां यही मामला आ रहा है. आकाश आनंद जिस सोच और बहुजन मिशन पर जो काम कर रहे थे सिर्फ वही नहीं है, यहां मामला परिवार का भी है. जब परिवार बीच में आ जाता है तो परिवार का मुखिया सोचता है कि इसको ज्यादा तवज्जो दी, हमने नेता बना दिया और अब यह ससुराल वालों के पक्ष में या अपनी पत्नी के पक्ष में जाना ज्यादा सुन रहा है. उधर का पक्षधर हो गया.

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आकाश आनंद फिर किनारे. (up)

कोई न कोई पारिवारिक मतभेद : अगर आकाश आनंद गलत कर रहे हैं तो किसी और को जिम्मेदारी दे सकती थीं. अगर आकाश आनंद के विपरीत छोटे भाई को ला रही हैं तो निश्चित है कि कोई न कोई पारिवारिक मतभेद है. यही होने की वजह से इस तरह का निर्णय लिया गया है न कि आकाश आनंद के बहुजन मूवमेंट में मुख्य धारा में काम करने के दोषी पाने या आक्रामक भाषण किसी की वजह से. वह तो बीएसपी को लगातार बढ़ा ही रहे थे.

युवा उनसे लगातार जुड़ रहे थे, लेकिन जहां पारिवारिक मामले आ जाते हैं वहां पर ऐसा होता है. बहुजन मूवमेंट, कांशीराम और आंबेडकर के मूवमेंट पर चलकर बहुजन समाज पार्टी में इतने कद्दावर लीडर्स हुए उन सबको किनारे कर दिया गया. बहन जी का धरातल पर मूवमेंट रह नहीं गया है. यह तो पार्टी को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला लिया है. उन्हें लगता है कि किसी से समझौता कर लेंगे तो कितनी सीटें मिलेंगी?

पूरे प्रदेश पर रहेगी पकड़ : अगर समझौता हो गया तो उतनी ही सीटों पर मूवमेंट रह जाएगा. उन्हीं सीटों पर झंडा, बैनर रहेगा. अगर हर सीट पर लड़ेंगी तो कम से कम झंडा, बैनर और वोट परसेंटेज तो रहेगा, भले ही कम आए, लेकिन हर विधानसभा में रहेगा. पूरे प्रदेश में रहेगा. इधर जिस तरह से चंद्रशेखर का उभार आया है उससे बहुत अच्छे रिजल्ट भी नहीं आने वाले हैं, जैसा मुझे लग रहा है. बहुत ज्यादा फायदे में गठबंधन में रहकर बसपा नहीं है, इसीलिए अलग रहकर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है.

वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक मनमोहन का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2027 बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि एकमात्र विधायक जो उमाशंकर सिंह थे उनका भी निधन हो गया है. ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट में उनका कोई नहीं बचा है और न विधानसभा में. मुझे लगता है मायावती अब फ्रंट पर आ गई हैं. वह स्वयं टिकटों का वितरण करेंगी, प्रत्याशियों का चयन करेंगी और नीतिगत निर्णय लेंगी.

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मायावती का बड़ा फैसला. (up)

मायावती आकाश आनंद के थ्रू ले रही थीं फैसलें : अभी भी फैसले ले रही थीं, लेकिन आकाश आनंद के थ्रू ले रही थीं. आकाश आनंद को जब पहली बार निकाला गया था तो ससुर की वजह से निकाला गया. इस बार भी आकाश आनंद के ससुर को पहले निकाला गया फिर आकाश को पद से हटाया गया. आकाश आनंद का जो ट्विटर हैंडल था उस पर उम्मीदों का आकाश जो स्लोगन चल रहा था वह ट्रेंड करने लगा था. बहुजन समाज पार्टी के लोग इसे ट्रेंड करा रहे थे.

मायावती की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि मैं समझता हूं अपने रहते वह किसी को इतना खुला आकाश नहीं दे सकतीं, इसीलिए उन्होंने अपने दूसरे भतीजे ईशान आनंद को आगे किया है जो लंदन से लॉ की पढ़ाई करके आया है. उन्हें भी मायावती ने उत्तर प्रदेश से नहीं जोड़ा, बल्कि उन्हें भी 17 से 19 राज्यों के सेक्टर का प्रभारी बनाया है. दो भाग में सेक्टर प्रभारियों को बांटा गया है. दो अलग-अलग पदाधिकारी उसमें लगाए गए हैं उसमें ईशान को लगाया गया है.

पार्टी बुरे दौर से गुजर रही : जेन जी मुद्दा जो इस समय चल रहा है उसको ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है. ईशान पहली बार राजनीतिक पारी खेलने उतरे हैं. कितना आगे बढ़ पाएंगे, कितना कर पाएंगे यह बहुजन समाज पार्टी को अभी देखना होगा. इस समय जो बहुजन समाज पार्टी है वह अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है. आकाश आनंद को मायावती ने इसीलिए हटाया, क्योंकि वह मायावती के बजाय अपने ससुर की ज्यादा सुन रहे थे.

आज ईशान आनंद को बनाया है कल को फिर आकाश आनंद को पद मिल सकता है और फिर से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते दिख सकते हैं, लेकिन लगातार आकाश आनंद को निकालना फिर वापस लेने का चुनाव पर असर देखने को मिलेगा. 2027 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत टफ होगा.

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ईशान आनंद पर अब मायावती का दांव. (up)

सोच-समझ कर लिया फैसला : बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र गौतम का कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो भी कदम उठाती हैं वह बेहद सोच समझकर उठाती हैं. उन्होंने अगर यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है तो इसके पीछे भी उनका गहन मंथन है. गठबंधन का अनुभव जब अच्छा ही नहीं रहा तो फिर गठबंधन करने से क्या लाभ होगा? यही सोचकर पार्टी चुनाव में अकेले उतरेगी.

पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को पद से हटाने से काडर का मनोबल प्रभावित होने की जहां तक बात है तो हमारी सबसे बड़ी नेता मायावती हैं. उनके एक इशारे पर लाखों लोग खड़े हो जाते हैं तो मनोबल बिल्कुल भी डिगा नहीं है. कैडर के लोग एकजुट होकर बसपा सुप्रीमो के साथ खड़े हैं. जहां तक बात राष्ट्रीय संयोजक को अपरिपक्व कहने की है तो इस बारे में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गहन विचार किया होगा.

उन्हें लगा होगा कि अभी राजनीति में जितनी समझ की आवश्यकता है, जितने अनुभव की आवश्यकता है उतनी समझ और उतना अनुभव अभी आकाश आनंद के पास नहीं है, इसलिए अभी और सीखने का मौका दिया है. युवाओं का बसपा से जुड़ने में समय लगने की जहां तक बात है तो ऐसा नहीं है. तमाम सारे युवा समर्थक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं. युवाओं को आगे लाया जा रहा है. आकाश आनंद युवा हैं, तो ईशान आनंद भी युवा ही हैं. आकाश आनंद से पद वापस लिया गया है लेकिन पार्टी में वे निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी की मजबूती के लिए पूरे परिश्रम के साथ जुटे हैं.

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