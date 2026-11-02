आकाश आनंद ने सहारनपुर में कहा- "BJP ने 10 साल में विज्ञापन पर फूंके 7 हजार करोड़, 25 हजार सरकारी स्कूल कर दिए बंद"
बसपा नेता आकाश आनंद ने सरकार के विकास मॉडल, शिक्षा और रोजगार पर सवाल उठाते हुए 2027 में मायावती को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 5:58 PM IST
सहारनपुर: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है. सोमवार को सहारनपुर के सौराणा में हुई जनसभा में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने भाजपा सरकार के विकास मॉडल पर सवाल उठाए.
उन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी घेरा और 2027 में मायावती को पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से जुटने की अपील की.
नकुड़ सीट से प्रत्याशी की घोषणा, तीनों प्रमुख दलों पर हमला: जनसभा में आकाश आनंद ने नकुड़ विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा की. उन्होंने कहा कि भाजपा, सपा और कांग्रेस की राजनीति से बहुजन समाज को सावधान रहने की जरूरत है. कांग्रेस को भाजपा का दूसरा रूप बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भाजपा की बी-टीम बताते हुए उनकी राजनीति पर सवाल उठाए.
आकाश आनंद ने अपने संबोधन में बहुजन समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी, युवाओं के रोजगार और आने वाली पीढ़ी की शिक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियां पहुंचाने की अपील की. उनका कहना था कि सामाजिक सम्मान और राजनीतिक भागीदारी की लड़ाई को मजबूत करने के लिए संगठन को मजबूत करना जरूरी है. उन्होंने 2027 के चुनाव में बसपा को सत्ता में वापस लाने का लक्ष्य भी सामने रखा.
महापुरुषों को नमन कर मायावती के कार्यकाल का किया जिक्र: आकाश आनंद ने अपने भाषण की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर और बसपा संस्थापक कांशीराम को नमन करके की. उन्होंने कहा कि मायावती ने कांशीराम के विचारों को आगे बढ़ाया और बाबा साहब के सम्मान व स्वाभिमान के आंदोलन को राजनीतिक ताकत दी. उनके मुताबिक, मायावती ने उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री रहते हुए सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम किया. आकाश आनंद ने कहा कि वह खुद भी इसी आंदोलन से प्रभावित होकर बसपा से जुड़े हैं.
विज्ञापनों पर खर्च और अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर सवाल: भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आकाश आनंद ने दावा किया कि पिछले दस वर्षों में विकसित और सुरक्षित उत्तर प्रदेश के नाम पर विज्ञापनों पर सात हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए. उन्होंने कहा कि यह पैसा जनता के टैक्स से आता है. झांसी के अस्पताल में बच्चों की मौत का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार के पास प्रचार के लिए हजारों करोड़ रुपये हैं, लेकिन अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए पर्याप्त बजट क्यों नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विज्ञापनों में उपलब्धियां गिनाने के बजाय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना होनी चाहिए.
25 हजार से अधिक सरकारी स्कूल बंद होने का दावा: शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आकाश आनंद ने आरोप लगाया कि पिछले दस वर्षों में प्रदेश में 25 हजार से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो गए. उन्होंने यह भी दावा किया कि डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती अब तक पूरी नहीं हुई है. उनके मुताबिक, सरकारी स्कूलों में गरीब, मजदूर, किसान और बहुजन समाज के बच्चे पढ़ते हैं. ऐसे में स्कूलों का बंद होना उन परिवारों के भविष्य को प्रभावित करता है, जो महंगे निजी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते.
स्कूलों की स्थिति सुधारने की मांग: उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षकों की कमी का हवाला देकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है. आकाश आनंद ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और सरकार को सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार बड़े-बड़े प्रचार अभियान चला सकती है, तो स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक और सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध करा सकती. उनके भाषण में शिक्षा को बहुजन समाज की अगली पीढ़ी के भविष्य से जोड़कर पेश किया गया.
पेपर लीक और भर्ती में देरी से युवाओं की परेशानी का मुद्दा उठाया: रोजगार के मुद्दे पर आकाश आनंद ने भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और पेपर लीक की घटनाओं को लेकर भाजपा सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि युवा कई वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी और भर्ती प्रक्रिया अधूरी रहने से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है. उन्होंने सवाल किया कि सरकार बड़े आयोजनों और विज्ञापनों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, लेकिन युवाओं को निष्पक्ष परीक्षा और समय पर रोजगार क्यों नहीं दे पा रही. उनके मुताबिक, युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए.
मुफ्त राशन के बजाय रोजगार से आत्मनिर्भर बनाने की बात: मुफ्त राशन योजना पर कटाक्ष करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि गरीबों को राशन देना जरूरी है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी केवल लोगों का पेट भरने तक सीमित नहीं होनी चाहिए. उन्होंने सरकारी चपरासी की नौकरी का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें भी करीब 30 हजार रुपये मासिक वेतन मिल सकता है. इस हिसाब से सालाना आमदनी लगभग 3.60 लाख रुपये होती है. उन्होंने सवाल किया कि युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उन्हें सालभर के राशन के सहारे रखना क्या विकास की पहचान है.
आकाश आनंद ने कहा कि राशन से परिवार की तत्काल जरूरत पूरी होती है, लेकिन रोजगार से उसकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है. रोजगार मिलने से व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सकता है और अपने परिवार का भविष्य बेहतर बना सकता है. उन्होंने सरकार से युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की. उनके मुताबिक, रोजगार ही परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का रास्ता है.
AI और साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार से पूछे तीन सवाल: भविष्य की तकनीकी चुनौतियों पर बात करते हुए आकाश आनंद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में AI रोजगार के स्वरूप को बदल सकता है. ऐसे में सरकार को खासतौर पर एससी, एसटी और ओबीसी समाज के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए. उन्होंने सरकार के सामने तीन सवाल रखे.
पहला सवाल यह था कि गरीब और वंचित समाज के बच्चों को AI की पढ़ाई के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं. दूसरा, AI के कारण प्रभावित होने वाली नौकरियों के विकल्प के रूप में नए रोजगार कैसे पैदा किए जाएंगे. तीसरा सवाल सरकारी डाटा और नागरिकों की निजी जानकारी को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने की तैयारी को लेकर था. उन्होंने कहा कि केवल AI के नाम पर बड़े आयोजन करने से देश तकनीकी रूप से मजबूत नहीं होगा.
एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर उठाए सवाल: एक्सप्रेसवे निर्माण और विकास के दावों पर भी आकाश आनंद ने भाजपा सरकार को घेरा. उन्होंने नोएडा-आगरा एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा कि बसपा सरकार के समय बना यह एक्सप्रेसवे 16 साल बाद भी उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है. उन्होंने दूसरे एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और दावा किया कि कई परियोजनाओं में निर्माण के कुछ समय बाद ही गड्ढे और दूसरी समस्याएं सामने आईं. इसी मुद्दे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है.
भाजपा की डबल इंजन सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार तेल ज्यादा पीती है. उनके इस बयान के जरिए उन्होंने सरकार के विकास संबंधी दावों पर सवाल उठाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि विकास का आकलन विज्ञापनों से नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाले काम से होना चाहिए. इस दौरान उन्होंने बसपा सरकार के समय बने बुनियादी ढांचे का भी जिक्र किया.
महंगाई और गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा उठाया: महंगाई को लेकर आकाश आनंद ने कहा कि चुनाव के समय महंगाई कम करने के वादे किए गए थे, लेकिन आम परिवारों को आज भी घरेलू बजट संभालने में परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम बढ़ने से आम लोगों पर आर्थिक दबाव पड़ता है. गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने सरकार से समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि एथेनॉल उत्पादन और उपलब्धियों का प्रचार करने के साथ किसानों को उनकी फसल का पैसा भी समय पर मिलना चाहिए.
अखिलेश यादव और सपा की राजनीति पर साधा निशाना: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए आकाश आनंद ने कहा कि उनकी राजनीति की दिशा स्पष्ट नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कभी पीडीए में पंडितों की बात होती है तो कभी पिछड़ों की. उन्होंने चौधरी चरण सिंह के परिवार को लेकर अखिलेश यादव की कथित टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई. आकाश आनंद ने कहा कि देश के बड़े किसान नेता और उनके परिवार के प्रति सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए.
उन्होंने सपा सरकार के कार्यकाल में हुए मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए उस समय की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उनके मुताबिक, प्रदेश में सामाजिक सौहार्द और सुरक्षा बनाए रखना किसी भी सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने सपा की राजनीति और उसके पुराने शासनकाल को लेकर भी सवाल खड़े किए. इस तरह उन्होंने भाजपा के साथ-साथ सपा को भी अपने राजनीतिक हमले के केंद्र में रखा.
कांग्रेस पर बाबा साहब को सम्मान नहीं देने का आरोप: कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आकाश आनंद ने आरोप लगाया कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर को उनके जीवनकाल में पार्टी ने उचित सम्मान नहीं दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान की किताब दिखाकर बहुजन समाज से वोट मांगे थे. उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव के बाद इन दलों ने बहुजन समाज के हित में कौन से ठोस काम किए. आकाश आनंद ने कहा कि अब इन पार्टियों से पूछा जाना चाहिए कि पिछले दो वर्षों में उन्होंने संसद में बहुजन समाज के कौन से मुद्दे उठाए.
बसपा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं: आकाश आनंद ने बसपा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया कि मायावती के शासन में शिक्षा के क्षेत्र में छह इंजीनियरिंग कॉलेज, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज, दो पैरामेडिकल कॉलेज और 200 से अधिक इंटर और डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए. उन्होंने कहा कि गांवों में 5,500 से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल भी बनवाए गए. उन्होंने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण और भूमिहीन परिवारों को जमीन देने का भी जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बसपा सरकार के दौरान 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया.
उनके मुताबिक, मायावती सरकार ने सर्वसमाज के हितों को ध्यान में रखकर काम किया था. उन्होंने कहा कि बसपा की राजनीति का आधार सामाजिक सम्मान और सभी वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर देना रहा है. आकाश आनंद ने इन दावों के जरिए बसपा सरकार के कार्यकाल को मौजूदा सरकार के सामने एक विकल्प के रूप में पेश किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की उपलब्धियों और नीतियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की.
2027 में मायावती को पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाने की अपील: जनसभा के अंत में आकाश आनंद ने गुर्जर, जाट और दूसरे समाजों के लोगों से बसपा से जुड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि सामाजिक सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए संगठन को मजबूत करना जरूरी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर जनता के बीच पार्टी की नीतियां पहुंचाने को कहा. साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में हाथी चुनाव चिह्न पर मतदान कर मायावती को पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाने की अपील की.
सौराणा की इस जनसभा के जरिए आकाश आनंद ने बसपा की चुनावी रणनीति के प्रमुख मुद्दे सामने रखे. उनके भाषण में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तकनीकी प्रशिक्षण, सामाजिक सम्मान और सत्ता में भागीदारी पर जोर रहा. भाजपा के साथ सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधकर उन्होंने बसपा को एक अलग राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश की. अब देखना होगा कि इन मुद्दों के जरिए बसपा 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना जनसमर्थन जुटा पाती है.
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