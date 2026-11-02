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आकाश आनंद ने सहारनपुर में कहा- "BJP ने 10 साल में विज्ञापन पर फूंके 7 हजार करोड़, 25 हजार सरकारी स्कूल कर दिए बंद"

मुफ्त राशन नहीं, युवाओं को 30 हजार की नौकरी और सम्मान चाहिए: आकाश आनंद ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है. सोमवार को सहारनपुर के सौराणा में हुई जनसभा में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने भाजपा सरकार के विकास मॉडल पर सवाल उठाए.

उन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी घेरा और 2027 में मायावती को पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से जुटने की अपील की.

जनसभा में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद. (Video Credit: ETV Bharat) नकुड़ सीट से प्रत्याशी की घोषणा, तीनों प्रमुख दलों पर हमला: जनसभा में आकाश आनंद ने नकुड़ विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा की. उन्होंने कहा कि भाजपा, सपा और कांग्रेस की राजनीति से बहुजन समाज को सावधान रहने की जरूरत है. कांग्रेस को भाजपा का दूसरा रूप बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भाजपा की बी-टीम बताते हुए उनकी राजनीति पर सवाल उठाए. आकाश आनंद ने अपने संबोधन में बहुजन समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी, युवाओं के रोजगार और आने वाली पीढ़ी की शिक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियां पहुंचाने की अपील की. उनका कहना था कि सामाजिक सम्मान और राजनीतिक भागीदारी की लड़ाई को मजबूत करने के लिए संगठन को मजबूत करना जरूरी है. उन्होंने 2027 के चुनाव में बसपा को सत्ता में वापस लाने का लक्ष्य भी सामने रखा. महापुरुषों को नमन कर मायावती के कार्यकाल का किया जिक्र: आकाश आनंद ने अपने भाषण की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर और बसपा संस्थापक कांशीराम को नमन करके की. उन्होंने कहा कि मायावती ने कांशीराम के विचारों को आगे बढ़ाया और बाबा साहब के सम्मान व स्वाभिमान के आंदोलन को राजनीतिक ताकत दी. उनके मुताबिक, मायावती ने उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री रहते हुए सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम किया. आकाश आनंद ने कहा कि वह खुद भी इसी आंदोलन से प्रभावित होकर बसपा से जुड़े हैं. विज्ञापनों पर खर्च और अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर सवाल: भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आकाश आनंद ने दावा किया कि पिछले दस वर्षों में विकसित और सुरक्षित उत्तर प्रदेश के नाम पर विज्ञापनों पर सात हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए. उन्होंने कहा कि यह पैसा जनता के टैक्स से आता है. झांसी के अस्पताल में बच्चों की मौत का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार के पास प्रचार के लिए हजारों करोड़ रुपये हैं, लेकिन अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए पर्याप्त बजट क्यों नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विज्ञापनों में उपलब्धियां गिनाने के बजाय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना होनी चाहिए. 25 हजार से अधिक सरकारी स्कूल बंद होने का दावा: शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आकाश आनंद ने आरोप लगाया कि पिछले दस वर्षों में प्रदेश में 25 हजार से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो गए. उन्होंने यह भी दावा किया कि डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती अब तक पूरी नहीं हुई है. उनके मुताबिक, सरकारी स्कूलों में गरीब, मजदूर, किसान और बहुजन समाज के बच्चे पढ़ते हैं. ऐसे में स्कूलों का बंद होना उन परिवारों के भविष्य को प्रभावित करता है, जो महंगे निजी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते. स्कूलों की स्थिति सुधारने की मांग: उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षकों की कमी का हवाला देकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है. आकाश आनंद ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और सरकार को सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार बड़े-बड़े प्रचार अभियान चला सकती है, तो स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक और सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध करा सकती. उनके भाषण में शिक्षा को बहुजन समाज की अगली पीढ़ी के भविष्य से जोड़कर पेश किया गया. पेपर लीक और भर्ती में देरी से युवाओं की परेशानी का मुद्दा उठाया: रोजगार के मुद्दे पर आकाश आनंद ने भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और पेपर लीक की घटनाओं को लेकर भाजपा सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि युवा कई वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी और भर्ती प्रक्रिया अधूरी रहने से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है. उन्होंने सवाल किया कि सरकार बड़े आयोजनों और विज्ञापनों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, लेकिन युवाओं को निष्पक्ष परीक्षा और समय पर रोजगार क्यों नहीं दे पा रही. उनके मुताबिक, युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए. मुफ्त राशन के बजाय रोजगार से आत्मनिर्भर बनाने की बात: मुफ्त राशन योजना पर कटाक्ष करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि गरीबों को राशन देना जरूरी है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी केवल लोगों का पेट भरने तक सीमित नहीं होनी चाहिए. उन्होंने सरकारी चपरासी की नौकरी का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें भी करीब 30 हजार रुपये मासिक वेतन मिल सकता है. इस हिसाब से सालाना आमदनी लगभग 3.60 लाख रुपये होती है. उन्होंने सवाल किया कि युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उन्हें सालभर के राशन के सहारे रखना क्या विकास की पहचान है. आकाश आनंद ने कहा कि राशन से परिवार की तत्काल जरूरत पूरी होती है, लेकिन रोजगार से उसकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है. रोजगार मिलने से व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सकता है और अपने परिवार का भविष्य बेहतर बना सकता है. उन्होंने सरकार से युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की. उनके मुताबिक, रोजगार ही परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का रास्ता है. AI और साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार से पूछे तीन सवाल: भविष्य की तकनीकी चुनौतियों पर बात करते हुए आकाश आनंद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में AI रोजगार के स्वरूप को बदल सकता है. ऐसे में सरकार को खासतौर पर एससी, एसटी और ओबीसी समाज के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए. उन्होंने सरकार के सामने तीन सवाल रखे.