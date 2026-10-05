बसपा में फिर हुई आकाश आनंद की वापसी, बुआ ने भतीजे को किया माफ, राष्ट्रीय संयोजक के पद से नवाजा
2 दिन पहले ही आकाश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक तौर पर बसपा सुप्रीमो से माफी मांगी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 7:06 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 7:20 PM IST
लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर भतीजे आकाश आनंद को आशीर्वाद दे दिया है. 2 दिन पहले ही आकाश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक तौर पर बसपा सुप्रीमो से माफी मांगी थी. उन्होंने एक और मौका दिया जाने का अनुरोध किया था. यह भी कहा था कि इस बार पूरी मेहनत और लगन के साथ उम्मीदों पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा.
मायावती भतीजे के माफी मांगने पर पिघल गईं और उनकी सिर्फ पार्टी में ही वापसी नहीं कराई, बल्कि राष्ट्रीय संयोजक के पद से भी नवाजा है. मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी समेत छोटे भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद और उनके बेटे ईशान आनंद ने भी आकाश आनंद को एक मौका दिया जाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद मैंने यह फैसला लिया है कि आकाश आनंद एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होंगे.
1. जैसाकि सर्वविदित है कि परमूपज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर व उनके परम अनुयायी मान्यवर श्री कांशीराम जी की देश भर में बहुजन-हित हेतु ज़बरदस्त त्याग-तपस्या, आजीवन कड़ा संघर्ष व उनके उच्च आदर्श हमेशा ही प्रेरणा के स्त्रोत रहे हैं, जिस पर चलकर ही बी.एस.पी. ने देश की राजनीति में अभूतपूर्व सफलतायें अर्जित की हैं और अब ख़ासकर आगामी यूपी विधानसभा आमचुनाव को लेकर सर्वसमाज के साथ उत्साहपूर्ण ज़बरदस्त तैयारी भी की जा रही है। 2. यहाँ यह भी कहना हैं कि मेरा निजी नहीं बल्कि पूरा ’बहुजन समाज’ ही मेरा विराट परिवार है और उनका हित व कल्याण मेरे लिये सर्वोपरि है और हमेशा ही रहेगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुये व ख़ासकर पार्टी में अनुशासन बनाये रखने के लिये ही मेरे द्वारा पिछले कुछ दिनों में, अनेकों सख़्त फैसले भी लिये गये हैं और इसको लेकर मेरे अपने भाई-बहन व उनके परिवार के लोग कभी भी अपवाद नहीं रहे हैं, जो कि जग-ज़ाहिर है। 3. वैसे तो श्री आकाश आनन्द का व्यक्तित्व पार्टी में काफी हद तक ठीक ही रहा है, लेकिन इनको लेकर पिछले दिनों कुछ ऐसे कारण भी रहें हैं जिसकी वजह से पार्टी संगठन में कई बार कुछ ज़रूरी परिवर्तन भी करने पड़े हैं और फिर अन्ततः श्री आकाश आनन्द के ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से संन्यास लेने के लिए मजबूर भी होना पड़ा है। * जिसके बाद से श्री आकाश आनन्द के व्यक्तित्व व कार्यशैली आदि में काफी कुछ बदलाव भी लोग देख रहे हैं, जिसका ख़ास प्रमाण पार्टी में वापिसी हेतु अभी हाल ही में सोशल मीडिया ’एक्स’ पर किया गया उनका एक पोस्ट भी है, जिसकी काफी चर्चा भी है। 4. इसको लेकर पार्टी के अधिकांशः लोगों का यही कहना है कि श्री आकाश आनन्द के अनुरोध को स्वीकार करते हुये उनकी पूर्व की दी गई ज़िम्मेवारियों के साथ इनको पार्टी में पुनः कार्य करने का मौक़ा दिया जाये, जिसके लिए इनके पिता के साथ-साथ इनके छोटे भाई श्री ईशान आनन्द ने भी अपनी सहमति जताई है। वास्तव में श्री ईशान आनन्द ने तो अपनी मिशनरी भावना प्रदर्शित करते हुये यह भी कहा है कि वे बिना किसी पद के ही पार्टी में मा. बहनजी के दिशा-निर्देशन में जो भी उनको कार्य सौंपे जायेंगे तो उसे वे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से ज़रूर निभायेंगे। 5. ऐसे में अब पार्टी काफी सोच-विचार करने के बाद पार्टी व मूवमेन्ट के हित में श्री आकाश आनन्द को पुनः बी.एस.पी. का राष्ट्रीय संयोजक (नेशनल कन्वेनर) बनाकर इनको फिर से पार्टी में कार्य करने का मौक़ा दे रही है। उम्मीद है कि श्री अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति सेे संन्यास लेने के बाद से अब पार्टी में सब कुछ ठीक व सुचारू ढंग से चलेगा और पार्टी संगठन में भी बार-बार परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, हालाँकि यह काफी कुछ श्री आकाश आनन्द के ऊपर भी निर्भर करेगा। 6. इन्ही कुछ ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं पार्टी व मूवमेन्ट के हित में आज लिये गये इस फैसले के साथ ही श्री आकाश आनन्द के राजनैतिक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही इनको (श्री आकाश आनन्द) व इनके छोटे भाई श्री ईशान आनन्द को तथा इनके पिता श्री आनन्द कुमार को भी अपना बहुत-बहुत प्यार व आशीर्वाद देती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि पिछले दिनों हर परिस्थिति में मेरा साथ निभाने के लिए ख़ासकर ’बहुजन समाज’ के सभी लोगों का व अपने सभी शुभचिन्तकों आदि का भी मैं पूरे तहेदिल से व सम्मान के साथ उनका आभार भी प्रकट करती हूँ।— Mayawati (@Mayawati) October 5, 2026
अब उम्मीद है कि वह अपने ससुर के चक्कर में नहीं फसेंगे और पार्टी हित में काम करेंगे. फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो गतिरोध कायम हुआ था अब बसपा सुप्रीमो के इस फैसले के बाद किसी तरह का कन्फ्यूजन पार्टी नेताओं में नहीं बचा है. अब आकाश आनंद फिर से राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में नजर आएंगे.
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी की बसपा में फिर आकाश आनंद की बहाली हो गई है और उन्हें फिर से राष्ट्रीय संयोजक बना दिया गया है. मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरा निजी नहीं, बल्कि पूरा 'बहुजन समाज' ही मेरा विराट परिवार है. उनका हित व कल्याण मेरे लिये सर्वोपरि है और हमेशा ही रहेगा.
पार्टी में अनुशासन बनाये रखने के लिए ही मैंने पिछले कुछ दिनों में अनेकों सख़्त फैसले भी लिए गए हैं और इसको लेकर मेरे अपने भाई-बहन व उनके परिवार के लोग कभी भी अपवाद नहीं रहे हैं. उन्होंने कहा कि आकाश आनन्द का व्यक्तित्व पार्टी में काफी हद तक ठीक ही रहा है, लेकिन इनको लेकर पिछले दिनों कुछ ऐसे कारण भी रहें हैं जिसकी वजह से पार्टी संगठन में कई बार कुछ ज़रूरी परिवर्तन भी करने पड़े हैं.
मायावती ने पोस्ट में लिखा है, वास्तव में ईशान आनन्द ने तो अपनी मिशनरी भावना प्रदर्शित करते हुये यह भी कहा है कि वे बिना किसी पद के ही पार्टी में बहनजी के दिशा-निर्देशन में जो भी उनको कार्य सौंपे जायेंगे उसे वे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से ज़रूर निभायेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसे में अब पार्टी काफी सोच-विचार करने के बाद पार्टी व मूवमेंट के हित में आकाश आनन्द को फिर से बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक (नेशनल कन्वेनर) बनाकर इनको फिर से पार्टी में कार्य करने का मौक़ा दे रही है.
मायावती ने उम्मीद जताई है कि अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लेने के बाद से अब पार्टी में सब कुछ ठीक व सुचारू ढंग से चलेगा. पार्टी संगठन में भी बार-बार परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा. हालांकि यह काफी कुछ आकाश आनन्द के ऊपर भी निर्भर करेगा. आकाश आनन्द के राजनैतिक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही इनको व इनके छोटे भाई ईशान आनन्द को और इनके पिता आनन्द कुमार को भी अपना बहुत-बहुत प्यार व आशीर्वाद देती हूं.
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