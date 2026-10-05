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बसपा में फिर हुई आकाश आनंद की वापसी, बुआ ने भतीजे को किया माफ, राष्ट्रीय संयोजक के पद से नवाजा

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर भतीजे आकाश आनंद को आशीर्वाद दे दिया है. 2 दिन पहले ही आकाश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक तौर पर बसपा सुप्रीमो से माफी मांगी थी. उन्होंने एक और मौका दिया जाने का अनुरोध किया था. यह भी कहा था कि इस बार पूरी मेहनत और लगन के साथ उम्मीदों पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा.

अब उम्मीद है कि वह अपने ससुर के चक्कर में नहीं फसेंगे और पार्टी हित में काम करेंगे. फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो गतिरोध कायम हुआ था अब बसपा सुप्रीमो के इस फैसले के बाद किसी तरह का कन्फ्यूजन पार्टी नेताओं में नहीं बचा है. अब आकाश आनंद फिर से राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में नजर आएंगे.

मायावती भतीजे के माफी मांगने पर पिघल गईं और उनकी सिर्फ पार्टी में ही वापसी नहीं कराई, बल्कि राष्ट्रीय संयोजक के पद से भी नवाजा है. मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी समेत छोटे भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद और उनके बेटे ईशान आनंद ने भी आकाश आनंद को एक मौका दिया जाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद मैंने यह फैसला लिया है कि आकाश आनंद एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होंगे.

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी की बसपा में फिर आकाश आनंद की बहाली हो गई है और उन्हें फिर से राष्ट्रीय संयोजक बना दिया गया है. मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरा निजी नहीं, बल्कि पूरा 'बहुजन समाज' ही मेरा विराट परिवार है. उनका हित व कल्याण मेरे लिये सर्वोपरि है और हमेशा ही रहेगा.

IN-OUT में फंसे रहे आकाश आनंद. (Photo Credit; ETV Bharat)

पार्टी में अनुशासन बनाये रखने के लिए ही मैंने पिछले कुछ दिनों में अनेकों सख़्त फैसले भी लिए गए हैं और इसको लेकर मेरे अपने भाई-बहन व उनके परिवार के लोग कभी भी अपवाद नहीं रहे हैं. उन्होंने कहा कि आकाश आनन्द का व्यक्तित्व पार्टी में काफी हद तक ठीक ही रहा है, लेकिन इनको लेकर पिछले दिनों कुछ ऐसे कारण भी रहें हैं जिसकी वजह से पार्टी संगठन में कई बार कुछ ज़रूरी परिवर्तन भी करने पड़े हैं.

मायावती ने पोस्ट में लिखा है, वास्तव में ईशान आनन्द ने तो अपनी मिशनरी भावना प्रदर्शित करते हुये यह भी कहा है कि वे बिना किसी पद के ही पार्टी में बहनजी के दिशा-निर्देशन में जो भी उनको कार्य सौंपे जायेंगे उसे वे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से ज़रूर निभायेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसे में अब पार्टी काफी सोच-विचार करने के बाद पार्टी व मूवमेंट के हित में आकाश आनन्द को फिर से बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक (नेशनल कन्वेनर) बनाकर इनको फिर से पार्टी में कार्य करने का मौक़ा दे रही है.

मायावती ने उम्मीद जताई है कि अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लेने के बाद से अब पार्टी में सब कुछ ठीक व सुचारू ढंग से चलेगा. पार्टी संगठन में भी बार-बार परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा. हालांकि यह काफी कुछ आकाश आनन्द के ऊपर भी निर्भर करेगा. आकाश आनन्द के राजनैतिक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही इनको व इनके छोटे भाई ईशान आनन्द को और इनके पिता आनन्द कुमार को भी अपना बहुत-बहुत प्यार व आशीर्वाद देती हूं.

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