ETV Bharat / state

देहरादून गुंजन हत्याकांड: आरोपी आकाश की कोर्ट परिसर में हुई जमकर पिटाई, पेशी के बाद भेजा गया जेल

गुंजन का हत्या आरोपी आकाश जेल भेजा गया ( Photo- ETV Bharat )