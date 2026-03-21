ETV Bharat / state

प्रयागराज अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिल, आज भर सकती है उड़ान, फ्लाइट में आई थी टेक्निकल खराबी

अकासा एयरलाइंस की रद हुई फ्लाइट आज उड़ान भर सकती है. ( ETV Bharat )

प्रयागराज: प्रयागराज से मुंबई जाने वाली अकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट हुई रद्द हो गई. फ्लाइट में टेक्निकल खराबी के चलते कल प्रयागराज से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को रद्द किया गया. यात्री सुरक्षा कारण एयरलाइन ने ये फैसला लिया. आज इस विमान के उड़ान भरने की उम्मीद है. बता दें कि शुक्रवार शाम 4:05 पर फ्लाइट नंबर qp 3003 अकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट में टेक्निकल कमी के चलते इसके उड़ान पर एयरलाइन कंपनी द्वारा रोक लगा दी गई थी. इसके चलते यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. यात्रियों का कहना था कि अगर समय पर जानकारी मिल जाती तो दिक्कतों का सामना न करना पड़ता इसके बाद इस फ्लाइट को आज उड़ान भरने की संभावना है. इस फ्लाइट में लगभग 160 लोग को यात्रा करनी थी.