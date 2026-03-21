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प्रयागराज अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिल, आज भर सकती है उड़ान, फ्लाइट में आई थी टेक्निकल खराबी

प्रयागराज से मुंबई जाने वाली अकासा एयरलाइंस की रद हुई फ्लाइट आज उड़ान भर सकता है. टेक्निकल खराबी दूर करने की कोशिश हो रही है.

Akasa Airlines Flight Cancelled
अकासा एयरलाइंस की रद हुई फ्लाइट आज उड़ान भर सकती है. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 12:56 PM IST

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प्रयागराज: प्रयागराज से मुंबई जाने वाली अकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट हुई रद्द हो गई. फ्लाइट में टेक्निकल खराबी के चलते कल प्रयागराज से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को रद्द किया गया. यात्री सुरक्षा कारण एयरलाइन ने ये फैसला लिया. आज इस विमान के उड़ान भरने की उम्मीद है.

बता दें कि शुक्रवार शाम 4:05 पर फ्लाइट नंबर qp 3003 अकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट में टेक्निकल कमी के चलते इसके उड़ान पर एयरलाइन कंपनी द्वारा रोक लगा दी गई थी. इसके चलते यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा.

यात्रियों का कहना था कि अगर समय पर जानकारी मिल जाती तो दिक्कतों का सामना न करना पड़ता इसके बाद इस फ्लाइट को आज उड़ान भरने की संभावना है. इस फ्लाइट में लगभग 160 लोग को यात्रा करनी थी.

एयरपोर्ट मैनेजर श्याम कार्तिक सिंह का कहना है कि फ्लाइट में किसी प्रकार की टेक्निकल कमी होने के कारण उसे ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन देर शाम तक इसे ठीक नहीं कर पाया गया. उन्होंने बताया कि रात्रि में प्रयागराज से किसी भी प्रकार के आर्सेनिक विमान के उड़ान भरने या उतरने में पाबंदी है. इस कारण अब यह फ्लाइट आज उड़ान भरने की संभावना है.

सिंह ने ये भी बताया कि कुछ यात्रियों ने रिफंड करा लिया था. और कुछ यात्रियों ने अपने टिकट को कंटिन्यू कर लिया गया था. अब संभावना यह है कि आज इन यात्रियों को इस फ्लाइट की सुविधा मिलने की उम्मीद है. लेकिन अभी टेक्निकल विभाग की तरफ से कोई हरी झंडी नहीं मिली है. जैसे ही हरी झंडी मिल जाएगी. विमान उड़ान भरेगी.

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अकासा में टेक्निकल खराबी
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