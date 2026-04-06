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खुशखबरी! अब इस शहर के लिए दरभंगा से डायरेक्ट फ्लाइट, रचा एक और कीर्तिमान

दरभंगा से एक और शहर के लिए सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है. दरभंगा हवाई अड्डे ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है. पढ़ें-

दरभंगा से डायरेक्ट उड़ान सेवा
दरभंगा से डायरेक्ट उड़ान सेवा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 6, 2026 at 3:49 PM IST

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दरभंगा : बिहार के दरभंगा से बेंगलुरु के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है. यात्री आकासा एयर के द्वारा डायरेक्ट बेंगलुरु की यात्रा कर सकेंगे. इससे समय और पैसा दोनों बचेगा. यह पूरे मिथिलांचल और बिहार के लिए हर्ष और गर्व का विषय है. इस नई सुविधा से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी सहूलियत मिलेगी. व्यापार, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.

इस शहर तक सीधी उड़ान सेवा शुरू : वहीं, इस मौके पर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बेंगलुरु उड़ान शुरू होने पर खुशी जताते हुए सभी क्षेत्रवासियों को बधाई दी. वे दरभंगा एयरपोर्ट पर आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए और यात्रियों को बोर्डिंग पास देकर यात्रिओं को विदा भी किया. सांसद ने कहा कि यह सेवा क्षेत्र के विकास को नई गति देगी और लोगों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी.

इस शहर तक सीधी उड़ान सेवा शुरू (ETV Bharat)

"आज से दरभंगा एयरपोर्ट से बेंगलुरू के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है. आकासा एयर यह सीधी उड़ान सेवा दे रही है. मिथिला क्षेत्र के लोगों को काफी इसका लाभ मिलने वाला है. आज दरभंगा एयरपोर्ट ने यात्रियों की संख्या को लेकर पटना और गया एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है."- गोपाल जी ठाकुर, सांसद, दरभंगा

'यह पीएम मोदी के विकास कार्यों का परिणाम' : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि दरभंगा जैसे महत्वपूर्ण शहर को देश के प्रमुख आईटी हब बेंगलुरु से जोड़ना बिहार की प्रगति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

दरभंगा एयरपोर्ट
दरभंगा एयरपोर्ट (ETV Bharat)

''आज मिथिला के लिए प्रसन्नता का दिन है. दरभंगा से बेंगलुरू के लिए आकासा एयर सीधी उड़ान सेवा शुरू कर रही है. बेंगलूरु के लिए क्षेत्र के लोग लगातार आग्रह कर रहे थे. पिछले 6 महीने से स्पाइस जेट ने सीधी सेवा बंद की हुई थी, जिससे लोगों को तकलीफ हो रहा था. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आकासा एयर से जुड़े सभी कर्मियों और मैनेजमेंट का.''- संजय सरावगी, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी बिहार

57 फीसदी बढ़े हवाई यात्री : इधर, दरभंगा एयरपोर्ट ने पैसेंजर ग्रोथ के मामले में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. पिछले एक वर्ष में यात्रियों की संख्या में करीब 57 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के फरवरी तक 7.11 लाख यात्रियों ने यहां से यात्रा की, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 4.52 लाख थी. यानी करीब 2.58 लाख अतिरिक्त यात्रियों ने हवाई सफर किया.

इन शहरों के लिए दरभंगा से सीधी उड़ानें : एयरपोर्ट अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार, दरभंगा में यात्रियों की संख्या में 57.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पटना और गया में यह वृद्धि क्रमशः 18.5 और 7 प्रतिशत रही. वर्तमान में दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के लिए सीधी उड़ान सेवाएं उपलब्ध हैं.

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