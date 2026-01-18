ETV Bharat / state

सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर आकांक्षा टोप्पो को गिरफ्तार करने की मांग, बीजेपी ने की शिकायत, मंत्री नेताम के खिलाफ अभद्र भाषा का आरोप

मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ वीडियो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप आकांक्षा टोप्पो पर लगा है. रामानुजगंज थाने में शिकायत की गई.

AKANKSHA TOPPO CONTROVERSY
सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर आकांक्षा टोप्पो को गिरफ्तार करने की मांग, बीजेपी ने की शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 18, 2026 at 7:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर: इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सक्रिय सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर आकांक्षा टोप्पो को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है. दरअसल आकांक्षा ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और रामानुजगंज विधायक रामविचार नेताम के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट किया. आरोप है कि इसमें उन्होंने आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. इस घटना पर बलरामपुर रामानुजगंज पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. रामानुजगंज थाने में केस दर्ज हुआ है.

समर्थकों ने जताया विरोध

वीडियो वायरल होने के बाद नेताम के समर्थक नाराज हो गए. भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बलरामपुर के थाने जाकर नारेबाजी की और आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की.

अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप आकांक्षा टोप्पो पर लगा है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इलाज की मांग

भाजयुमो के जिला महामंत्री अश्विनी गुप्ता ने कहा कि आकांक्षा टोप्पो पहले भी नेताओं के खिलाफ विवादित वीडियो बना चुकी हैं. उन्होंने कहा कि उनके दिमाग की जांच कराकर इलाज कराना चाहिए और अगर खर्चा आए तो जनता मिलकर कर देगी.

पुलिस की प्रतिक्रिया

रामानुजगंज थाना प्रभारी अजय साहू ने केस दर्ज होने की पुष्टि की है. जांच के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी.

पहले भी हो चुकी हैं गिरफ्तार

दिसंबर में आकांक्षा टोप्पो को सरगुजा पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इसके बाद प्रदेश में राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई थी. छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया और कहा कि आलोचना करना अपराध नहीं है.

खैरागढ़ में 'फैक्ट्री हटाओ गांव बचाओ' व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक भाषा का आरोप, BJYM ने की थाने में शिकायत
खेत से मटर तोड़कर खाने पर नाबालिगों से बेरहमी, बंधक बनाकर की मारपीट, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग में बीयर बोतल को लेकर TI और बर्खास्त आरक्षक में विवाद? सोशल मीडिया से सामने आया मामला, जांच टीम गठित

TAGGED:

INFLUENCER AKANKSHA TOPPO CASE
SOCIAL MEDIA VIDEO CONTROVERSY
इंफ्लूएंसर आकांक्षा टोप्पो
आकांक्षा टोप्पो केस
AKANKSHA TOPPO CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.