आकांक्षा सत्यवंशी ने बढ़ाया प्रदेश का मान, छत्तीसगढ़ की बेटी का सीएम विष्णुदेव साय ने किया सम्मान
इंडियन वूमेन्स क्रिकेट टीम की फिजियो आकांक्षा सत्यवंशी का सीएम विष्णुदेव साय ने सम्मान किया.आकांक्षा को टाटा की ओर से कार गिफ्ट की गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 14, 2026 at 7:20 PM IST
रायपुर :छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित अपने आवास में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट और छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी को सम्मानित किया. मुख्यमंत्री ने आकांक्षा को बधाई देते हुए कहा कि देश की बेटियों ने विश्व कप जीतकर पूरे देश का गौरव बढ़ाया है. उन्होंने महिला क्रिकेट टीम के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए टाटा मोटर्स के कार उपहार देने की पहल की सराहना की.
प्रदेश में खेलों को मिल रहा है बढ़ावा
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. खेल अधोसंरचना के निरंतर विकास से प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है, जिसके कारण वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं.सीएम साय ने कि बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक जैसे आयोजनों के माध्यम से प्रदेश के सुदूर अंचलों के युवा भी खेलों से जुड़ रहे हैं. वहीं नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी प्रदेश को मिलने से भी राज्य में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल बना है.
आकांक्षा ने सम्मान पर जताई खुशी
इस मौके पर आकांक्षा सत्यवंशी ने मुख्यमंत्री के स्नेह और प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व कप जीतकर लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने पूरी टीम का उत्साहवर्धन किया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए आमंत्रित किया.उन्होंने कहा कि अभिभावक की तरह मुख्यमंत्री का यह स्नेह और प्रोत्साहन हमेशा उनका मनोबल बढ़ाता है.
कार्यक्रम में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, आकांक्षा सत्यवंशी के परिजन और टाटा मोटर्स के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे. आपको बता दें कि बीसीसीआई की महिला क्रिकेट टीम को वूमेन्स वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत मिली है. इसके उपलक्ष्य में Tata Motors ने एसयूवी कार उपहार टीम मेंबर्स को उपहार में दी जा रही है. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की निवासी आकांक्षा सत्यवंशी को भी कार सीएम विष्णुदेव साय के हाथों से भेंट करवाई गई.
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