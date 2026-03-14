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आकांक्षा सत्यवंशी ने बढ़ाया प्रदेश का मान, छत्तीसगढ़ की बेटी का सीएम विष्णुदेव साय ने किया सम्मान

रायपुर :छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित अपने आवास में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट और छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी को सम्मानित किया. मुख्यमंत्री ने आकांक्षा को बधाई देते हुए कहा कि देश की बेटियों ने विश्व कप जीतकर पूरे देश का गौरव बढ़ाया है. उन्होंने महिला क्रिकेट टीम के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए टाटा मोटर्स के कार उपहार देने की पहल की सराहना की.

प्रदेश में खेलों को मिल रहा है बढ़ावा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. खेल अधोसंरचना के निरंतर विकास से प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है, जिसके कारण वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं.सीएम साय ने कि बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक जैसे आयोजनों के माध्यम से प्रदेश के सुदूर अंचलों के युवा भी खेलों से जुड़ रहे हैं. वहीं नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी प्रदेश को मिलने से भी राज्य में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल बना है.

आकांक्षा ने सम्मान पर जताई खुशी

इस मौके पर आकांक्षा सत्यवंशी ने मुख्यमंत्री के स्नेह और प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व कप जीतकर लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने पूरी टीम का उत्साहवर्धन किया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए आमंत्रित किया.उन्होंने कहा कि अभिभावक की तरह मुख्यमंत्री का यह स्नेह और प्रोत्साहन हमेशा उनका मनोबल बढ़ाता है.