छोटी उम्र में पिता का देहांत, अब कृषि अधिकारी बन परिवार का नाम किया रोशन

सुजानपुर के वार्ड नंबर-6 की निवासी आकांक्षा का चयन कृषि क्षेत्र अधिकारी के पद पर हुआ है. इससे उनके गांव में खुशी की लहर है.

अकांक्षा मेहरा
अकांक्षा मेहरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 3:20 PM IST

2 Min Read
हमीरपुर: कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान और इरादों में मजबूती हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती. इस कहावत को सुजानपुर शहर की होनहार बेटी आकांक्षा मेहरा ने सच कर दिखाया है. अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर आकांक्षा का चयन कृषि क्षेत्र अधिकारी के पद पर हुआ है. इस बड़ी उपलब्धि के साथ उन्होंने न केवल अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है, बल्कि पूरे सुजानपुर क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है.

सुजानपुर के वार्ड नंबर छह की निवासी आकांक्षा के जीवन में परिस्थितियां हमेशा आसान नहीं रहीं. उनके पिता का निधन पहले ही हो चुका था. इसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी माता दया कुमारी पर आ गई, जो एक गृहिणी हैं. सीमित संसाधनों और कठिन हालात के बावजूद माता ने अपनी बेटी की शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी. आकांक्षा ने भी हर चुनौती के बीच अपनी पढ़ाई से कभी समझौता नहीं किया और हर मुश्किल को अवसर में बदलने की ठानी.कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य से न भटकते हुए आकांक्षा ने निरंतर मेहनत की. उनका अनुशासन, लगन और आत्मविश्वास आज उन्हें कृषि क्षेत्र अधिकारी बना चुका है.

उनकी सफलता यह साबित करती है कि संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, मजबूत इरादों और सच्ची मेहनत के आगे वह टिक नहीं सकता. आकांक्षा ने अपने प्रयासों और दृढ़ संकल्प से यह संदेश दिया कि किसी भी चुनौती के आगे हार मानना विकल्प नहीं होता. आकांक्षा मेहरा की इस सफलता की खबर जैसे ही सुजानपुर में फैली, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई. स्थानीय लोगों, व्यापारी वर्ग और सामाजिक संगठनों ने उन्हें और उनके परिवार को बधाइयां दीं. उनकी उपलब्धि को प्रेरणादायक बताया. उनका कहना है कि आकांक्षा की सफलता युवाओं, खासकर युवतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को साकार करने का साहस रखती हैं. आकांक्षा की ये कहानी केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, समर्पण और आत्मविश्वास की जीत का प्रतीक बन चुकी है.

