छोटी उम्र में पिता का देहांत, अब कृषि अधिकारी बन परिवार का नाम किया रोशन

हमीरपुर: कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान और इरादों में मजबूती हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती. इस कहावत को सुजानपुर शहर की होनहार बेटी आकांक्षा मेहरा ने सच कर दिखाया है. अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर आकांक्षा का चयन कृषि क्षेत्र अधिकारी के पद पर हुआ है. इस बड़ी उपलब्धि के साथ उन्होंने न केवल अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है, बल्कि पूरे सुजानपुर क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है.

सुजानपुर के वार्ड नंबर छह की निवासी आकांक्षा के जीवन में परिस्थितियां हमेशा आसान नहीं रहीं. उनके पिता का निधन पहले ही हो चुका था. इसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी माता दया कुमारी पर आ गई, जो एक गृहिणी हैं. सीमित संसाधनों और कठिन हालात के बावजूद माता ने अपनी बेटी की शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी. आकांक्षा ने भी हर चुनौती के बीच अपनी पढ़ाई से कभी समझौता नहीं किया और हर मुश्किल को अवसर में बदलने की ठानी.कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य से न भटकते हुए आकांक्षा ने निरंतर मेहनत की. उनका अनुशासन, लगन और आत्मविश्वास आज उन्हें कृषि क्षेत्र अधिकारी बना चुका है.