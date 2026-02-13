ETV Bharat / state

मेरठ में आकांक्षा और सावेज की शादी कैंसिल; हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, फोर्स तैनात

मेरठ: हिंदू युवती आकांक्षा और मुस्लिम युवक सावेज (शाहबाज) की शादी को लेकर माहौल गर्म हो गया है. हिंदू संगठनों का आरोप है कि यह मामला लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा है. अब जहां शादी होनी थी, वहां हिंदू महापंचायत बुलाई गई है. पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती के गहमागहमी बनी हुई है.

मेरठ के गंगानगर क्षेत्र में आकांक्षा और सावेज की चर्चित शादी को लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है. जिस पैराडाइज मंडप में शुक्रवार को शहनाइयां बजनी थीं, अब वहां भारी पुलिस बल के बीच 'हिंदू महापंचायत' का ऐलान किया गया है.

महापंचायत का केंद्र मवाना रोड स्थित पैराडाइज मंडप है. वहां शुक्रवार दोपहर 3 से 5 बजे के बीच महापंचायत बुलाई गई है. अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के सचिन सिरोही और हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी इस आंदोलन की कमान संभाल रहे हैं.

महापंचायत के ऐलान के बाद गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को हाउस अरेस्ट (नजरबंद) कर दिया गया है. हिंदू संगठनों का आरोप है कि यह मामला लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा है.

आकांक्षा के चाचा ने इस शादी के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने फिलहाल शादी पर रोक लगा दी है. वहीं, मेरठ पुलिस का कहना है कि ​शादी रुकवा दी गई है. मंडप की बुकिंग कैंसिल है. महापंचायत की जानकारी जुटाई जा रही है. हम बिना अनुमति वाली सभा की अनुमति नहीं देंगे.