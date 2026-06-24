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अकलतरा में पानी के लिए हाहाकार, लोग बोले- रात को भी नल के पास बैठे रहते हैं, स्थायी समाधान की मांग

विधायक ने ठेकेदार और अधूरे कार्यों को बताया जिम्मेदार, कलेक्टर बोले- डैम से पानी की आपूर्ति शुरू होने के बाद स्थायी समाधान संभव

Akaltara Water Crisis
अकलतरा में पानी के लिए हाहाकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 2:56 PM IST

3 Min Read
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अकलतरा: नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों जल संकट से लोग परेशान हैं. अधिकांश वार्डों में नलों से पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे नागरिकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. कई परिवार रात भर नलों के पास बैठकर पानी आने का इंतजार करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें एक बूंद पानी भी नहीं मिल पाता. हालात ऐसे हैं कि लोग आंदोलन की चेतावनी देने लगे हैं और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं.

अकलतरा नगर पालिका में अधिकांश वार्डों में नलों से पानी नहीं पहुंच रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वर्षों पुरानी है जल समस्या

स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार अकलतरा में पानी की समस्या कोई नई नहीं है. यह समस्या कई दशकों से बनी हुई है. लोगों का कहना है कि पहले पानी की कमी और दूषित जल के कारण बीमारियां भी फैलती थीं. वर्ष 1960 के दशक में परसाही नाला से पानी लाकर व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन समय के साथ जल आपूर्ति प्रणाली में पर्याप्त सुधार नहीं हो सका. इस वर्ष फिर से पुराने दौर जैसी स्थिति बन गई है.

कभी दिन में पानी आता है कभी रात को 3-4 बजे आता है. लाइन लगाकर खड़े रहने को मजबूर हैं. नींद भी नहीं कर पाते- गीता सिंह बैस, स्थानीय

Akaltara Water Crisis
विधायक ने ठेकेदार और अधूरे कार्यों को बताया जिम्मेदार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पेयजल के साथ निस्तारी जल का भी संकट

नगर के लगभग सभी वार्डों में पेयजल के साथ-साथ निस्तारी के लिए भी पानी की गंभीर कमी है. गर्मी के मौसम में यह समस्या और बढ़ जाती है. वहीं बरसात के दौरान नालियों के बीच से गुजर रही पुरानी पाइप लाइनों के कारण गंदा पानी घरों तक पहुंचने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ जाते हैं.

Akaltara Water Crisis
कलेक्टर बोले- डैम से पानी की आपूर्ति शुरू होने के बाद स्थायी समाधान संभव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधायक ने ठेकेदार और अधूरे कार्यों को बताया जिम्मेदार

विधायक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि नगर की पुरानी जल आपूर्ति व्यवस्था के साथ-साथ नल-जल योजना पर भी करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं. जल आवर्धन का काम ठप हो गया था, विधानसभा में मुद्दा उठाकर काम शुरू किया गया है.ठेकेदार की मनमानी और कार्य अधूरा छोड़ने पर भी सख्ती बरती जा रही है.

नगरवासियों को पानी की समस्या से राहत दिलाने के लिए नए बोर के साथ पुराने पंप हॉउस को ग्रामीण फीडर से हटाकर शहरी फीडर में जोड़ने की योजना बनाई गई है- राघवेंद्र सिंह, विधायक

प्रशासन ने दिए समाधान के संकेत

जिला प्रशासन का कहना है कि पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए टैंकरों और पाइपलाइन व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा रहा है. साथ ही पहले से स्वीकृत लेकिन रुकी हुई नल-जल योजना के कार्यों को दोबारा शुरू कराया गया है. अधिकारियों के अनुसार कोटमी सोनार डैम से पानी की आपूर्ति शुरू होने के बाद अकलतरा की जल समस्या का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा.

फंड की जहां तक बात है तो कोई कमी नहीं है अधोसंरचना का काम भी चल रहा है- जन्मेजय महोबे, कलेक्टर

स्थायी समाधान की मांग

नगरवासियों का कहना है कि हर साल गर्मी आते ही पानी की समस्या विकराल रूप ले लेती है. वर्षों से शिकायतों और योजनाओं के बावजूद हालात में बड़ा सुधार नहीं हुआ है. लोगों की मांग है कि जलापूर्ति व्यवस्था का स्थायी और वैज्ञानिक समाधान तैयार किया जाए, ताकि भविष्य में उन्हें पानी के लिए संघर्ष न करना पड़े.

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