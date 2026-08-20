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नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन, जंगल से AK-47 मैगजीन समेत कारतूस बरामद

गया में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों का छुपाया गया एक-47 का मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद. रत्नेश कुमार की रिपोर्ट

AK47 magazine recovered in Gaya
गया में हथियार बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2026 at 9:47 AM IST

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गया: बिहार के गया जिले में सुरक्षा बलों के संयुक्त सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों द्वारा छुपाया गया एके-47 का मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. गया पुलिस को सूचना मिली थी कि छकरबंधा थाना अंतर्गत पिच्छुलिया मोड (बरहा घाटी) के जंगली क्षेत्र में नक्सलियों ने अवैध हथियार छुपाकर रखे हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की गई.

एसएसपी ने गठित की विशेष टीम: गया के एसएसपी सुशील कुमार ने इस सूचना पर विशेष टीम का गठन किया. टीम में सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवानों को शामिल किया गया. नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से संयुक्त बल को जंगली क्षेत्र में भेजा गया.

जंगल में बरामद हुए हथियार: सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने छकरबंधा थाना क्षेत्र के पिच्छुलिया मोड (बरहा घाटी) जंगल में गहन सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखा गया एके-47 का एक मैगजीन, पांच जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया.

थाने में दर्ज हुआ मामला: बरामदगी के बाद छकरबंधा थाना कांड संख्या 31/26 दर्ज की गई है. पुलिस ने बताया कि नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं. बरामद सामग्री को आगे की जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है.

एसएसपी ने क्या कहा: गया एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद विशेष टीम का गठन कर पिच्छुलिया के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इस दौरान एके-47 का मैगजीन, पांच जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है. आगे की कार्रवाई जारी है.

"सूचना मिलने के बाद विशेष टीम का गठन कर पिच्छुलिया के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इस दौरान नक्सलियों के द्वारा छुपाया गया एक-47 का एक मैगजीन, पांच जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुए."-सुशील कुमार, एसएसपी, गया

ऑपरेशन जारी, नक्सलियों पर नजर: सुरक्षा बल इस क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. नक्सलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम सतर्क है. अधिकारियों का कहना है कि ऐसी सूचनाएं मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

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