चलती ट्रेन से गिरी CRPF जवान की AK-47 राइफल; वाराणसी पुलिस ने जांच के बाद सौंपा
जैतपुरा थाना प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बरामद AK-47 राइफल की मैगजीन गोलियों से भरी हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 8:29 AM IST
वाराणसी: जैतपुरा थाना क्षेत्र के सरैया रेलवे ट्रैक पर सोमवार सुबह AK-47 राइफल मिलने से हड़कंप मच गया. स्थानीय युवक ने AK-47 देखी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने हथियार को कब्जे में लिया और मामले की जांच-पड़ताल शुरू की गई.
जैतपुरा थाना प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बरामद AK-47 राइफल की मैगजीन गोलियों से भरी हुई थी. इससे मामला और भी गंभीर हो गया. शुरुआती जांच में सामने आया कि यह हथियार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक जवान का है.
बताया जा रहा है कि CRPF की एक टुकड़ी ट्रेन से पश्चिम बंगाल चुनाव ड्यूटी पर जा रही थी. इसी दौरान किसी कारणवश यह हथियार ट्रेन से नीचे गिर गया, जिसकी जानकारी संबंधित जवान को भी नहीं हो सकी.
मौके पर पहुंचे अधिकारी: सूचना मिलते ही DCP काशी, ADCP और ACP चेतगंज समेत कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. स्थिति का जायजा लिया गया. पुलिस ने तुरंत रेलवे सुरक्षा बल (RPF) से संपर्क किया और जांच आगे बढ़ाई गई.
जांच में पता चला कि संबंधित ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर खड़ी थी. इसके बाद पुलिस ने CRPF टुकड़ी के कमांडर से संपर्क किया. वहां से पुष्टि हुई कि एक जवान का हथियार रास्ते में गिर गया है. पूरी जांच-पड़ताल के बाद बरामद AK-47 राइफल को संबंधित CRPF टुकड़ी के कमांडर को सौंप दिया गया.
हालांकि इस घटना ने सुरक्षा-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि इतना संवेदनशील हथियार ट्रेन से कैसे गिर गया और जवानों को इसकी भनक तक नहीं लगी. फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.
यह भी पढ़ें: यूपी की बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म, अब लगेंगे सिर्फ स्मार्ट मीटर