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चलती ट्रेन से गिरी CRPF जवान की AK-47 राइफल; वाराणसी पुलिस ने जांच के बाद सौंपा

वाराणसी में रेलवे ट्रैक पर मिली AK-47 राइफल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: जैतपुरा थाना क्षेत्र के सरैया रेलवे ट्रैक पर सोमवार सुबह AK-47 राइफल मिलने से हड़कंप मच गया. स्थानीय युवक ने AK-47 देखी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने हथियार को कब्जे में लिया और मामले की जांच-पड़ताल शुरू की गई.

जैतपुरा थाना प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बरामद AK-47 राइफल की मैगजीन गोलियों से भरी हुई थी. इससे मामला और भी गंभीर हो गया. शुरुआती जांच में सामने आया कि यह हथियार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक जवान का है.

बताया जा रहा है कि CRPF की एक टुकड़ी ट्रेन से पश्चिम बंगाल चुनाव ड्यूटी पर जा रही थी. इसी दौरान किसी कारणवश यह हथियार ट्रेन से नीचे गिर गया, जिसकी जानकारी संबंधित जवान को भी नहीं हो सकी.

मौके पर पहुंचे अधिकारी: सूचना मिलते ही DCP काशी, ADCP और ACP चेतगंज समेत कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. स्थिति का जायजा लिया गया. पुलिस ने तुरंत रेलवे सुरक्षा बल (RPF) से संपर्क किया और जांच आगे बढ़ाई गई.