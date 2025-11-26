ETV Bharat / state

आजसू का शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश मार्च, लंबित छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आंदोलन

रांची: राज्य में लंबित छात्रवृत्ति की मांग को लेकर राज्यस्तरीय आंदोलन आजसू छात्र संघ गुरुवार को बड़ा आंदोलन करने जा रही है. बापू वाटिका, मोरहाबादी से राजभवन तक ’शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश मार्च’ आजसू छात्र संघ द्वारा निकाला जायेगा. जिसमें राज्यभर से छात्र शामिल होंगे. इस दौरान छात्रों के द्वारा सड़क पर कटोरा लेकर भिक्षाटन किया जायेगा.

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो, वरीय उपाध्यक्ष ऋतुराज शाहदेव और युवा आजसू के रांची नगर अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाखों विद्यार्थी सत्र 2024–25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए कई महीनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह देरी केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सरकार की गंभीर लापरवाही और उदासीनता को दर्शाती है. जिसके कारण उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का भविष्य संकट में है.

आंदोलन को लेकर जानकारी देते आजसू नेता (ईटीवी भारत)

मांग पूरी नहीं होने पर तीन चरणों में होगा आंदोलन

आजसू नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार के अनुसार 11.34 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलनी थी, लेकिन अब तक केवल 7.45 लाख छात्रों को आंशिक भुगतान किया गया है. 3.5 लाख से अधिक OBC विद्यार्थी आज भी पहली किस्त की प्रतीक्षा में हैं. उन्होंने कहा कि तीन चरण में यह आंदोलन चलेगा, पहले आवेदन, दूसरा निवेदन और तीसरा दे दनादन. आजसू नेता ने कहा कि हमने पहले ज्ञापन देकर आवेदन किया है. दूसरे चरण में गुरुवार को निवेदन करेंगे और इसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानेगी तो राज्य के छात्रों को लेकर सरकार को दे दनादन होगा.

प्रदर्शन के बाद सौंपा जायेगा ज्ञापन