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धनबाद में मनाया जाएगा आजसू का 40वां स्थापना दिवस, पार्टी के संघर्ष, योगदान और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर

रांची: आजसू पार्टी का 40वां स्थापना दिवस समारोह धनबाद में मनाया जाएगा. इस स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो होंगे. आजसू पार्टी की तैयारियों से जुड़ी खबर देने के लिए आजसू के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर पार्टी के उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने स्थापना काल से वर्तमान समय तक पार्टी की गतिविधियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला.

आजसू पार्टी के उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि 22 जून 1986 को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) का गठन हुआ था, इसका उद्देश्य छात्रों और युवाओं को संगठित कर झारखंड आंदोलन को नई दिशा, नई गति और नया तेवर देना था.

जानकारी देते आजसू उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर (Etv Bharat)

झारखंड राज्य की मांग के लिए खींचा केंद्र सरकार का ध्यान

उन्होंने कहा कि आजसू ने अपने स्थापना काल से ही झारखंड आंदोलन की दिशा और दशा बदलने का काम किया. 1986 से 1989 के बीच अलग झारखंड राज्य के लिए बंदी, नाकेबंदी और आर्थिक नाकेबंदी जैसे आंदोलनों के माध्यम से संगठन ने केंद्र सरकार का ध्यान झारखंड की मांग की ओर आकर्षित किया. इसके परिणामस्वरूप 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने पहली बार आजसू को वार्ता के लिए आमंत्रित किया. आजसू के उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि झारखंड विषयक समिति के गठन और उसकी रिपोर्ट ने पहली बार झारखंड की समस्या को आधिकारिक मान्यता दिलाई.

अलग राज्य की मांग को लेकर आजसू ने निभाई सक्रिय भूमिका

इसके बाद भी आजसू लगातार आंदोलन करता रहा और अलग राज्य की मांग को बुलंद करता रहा. उन्होंने कहा कि 1998 में तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जब 'झारखंड मेरी लाश पर बनेगा' वाला बयान दिया तो उस बयान के खिलाफ आजसू ने राज्यव्यापी आंदोलन चलाया. इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान अलग झारखंड राज्य के गठन की प्रक्रिया को गति मिली और अंततः झारखंड राज्य का सपना साकार हुआ.