धनबाद में मनाया जाएगा आजसू का 40वां स्थापना दिवस, पार्टी के संघर्ष, योगदान और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर
आजसू पार्टी अपना 40वां स्थापना दिवस 22 जून को धनबाद जिले में मनाएगी.
Published : June 21, 2026 at 8:29 PM IST
रांची: आजसू पार्टी का 40वां स्थापना दिवस समारोह धनबाद में मनाया जाएगा. इस स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो होंगे. आजसू पार्टी की तैयारियों से जुड़ी खबर देने के लिए आजसू के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर पार्टी के उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने स्थापना काल से वर्तमान समय तक पार्टी की गतिविधियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला.
आजसू पार्टी के उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि 22 जून 1986 को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) का गठन हुआ था, इसका उद्देश्य छात्रों और युवाओं को संगठित कर झारखंड आंदोलन को नई दिशा, नई गति और नया तेवर देना था.
झारखंड राज्य की मांग के लिए खींचा केंद्र सरकार का ध्यान
उन्होंने कहा कि आजसू ने अपने स्थापना काल से ही झारखंड आंदोलन की दिशा और दशा बदलने का काम किया. 1986 से 1989 के बीच अलग झारखंड राज्य के लिए बंदी, नाकेबंदी और आर्थिक नाकेबंदी जैसे आंदोलनों के माध्यम से संगठन ने केंद्र सरकार का ध्यान झारखंड की मांग की ओर आकर्षित किया. इसके परिणामस्वरूप 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने पहली बार आजसू को वार्ता के लिए आमंत्रित किया. आजसू के उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि झारखंड विषयक समिति के गठन और उसकी रिपोर्ट ने पहली बार झारखंड की समस्या को आधिकारिक मान्यता दिलाई.
अलग राज्य की मांग को लेकर आजसू ने निभाई सक्रिय भूमिका
इसके बाद भी आजसू लगातार आंदोलन करता रहा और अलग राज्य की मांग को बुलंद करता रहा. उन्होंने कहा कि 1998 में तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जब 'झारखंड मेरी लाश पर बनेगा' वाला बयान दिया तो उस बयान के खिलाफ आजसू ने राज्यव्यापी आंदोलन चलाया. इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान अलग झारखंड राज्य के गठन की प्रक्रिया को गति मिली और अंततः झारखंड राज्य का सपना साकार हुआ.
22 जून को धनबाद में आजसू मनाएगा 40वां स्थापना दिवस
आजसू नेता ने कहा कि आजसू के संघर्ष, योगदान और बलिदान के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है. संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं और छात्रों ने झारखंड आंदोलन के लिए अपना भविष्य और करियर तक दांव पर लगाया. उन्होंने बताया कि 22 जून को धनबाद में आजसू का 40वां स्थापना दिवस धूमधाम और भव्य तरीके से मनाया जाएगा. इस अवसर पर गोल्फ ग्राउंड से जन आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, जो कोयला नगर स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स मैदान तक जाएगा.
राज्य सरकार पर बरसे आजसू नेता
उन्होंने राज्य सरकार पर जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगाते हुए कहा कि विस्थापितों, रैयतों, आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के मुद्दों पर सरकार गंभीर नहीं है. इसी के विरोध में जन आक्रोश मार्च आयोजित किया जा रहा है. वहीं मार्च का नेतृत्व आजसू प्रमुख एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो करेंगे. कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे.
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