ETV Bharat / state

हजारीबाग में आजसू मिलन समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए सुदेश महतो, हेमंत सरकार पर साधा निशाना

हजारीबाग में सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है. आजसू के मिलन समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन में सुदेश महतो पहुंचे थे.

AJSU Program In Hazaribag
हजारीबाग में आजसू के मिलन समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित सुदेश महतो व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 14, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबागः आजसू पार्टी का मिलन समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हजारीबाग में किया गया. कार्यक्रम में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, मांडू विधायक निर्मल महतो समेत पार्टी के कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित हुए. इस दौरान दर्जनों की संख्या में लोगों ने आजसू का दामन थामा.

हजारों युवाओं का समागम

सुदेश महतो ने कहा कि संगठन में हजारों युवाओं का समागम हुआ है. राज्य के अंदर जो चुनौतियां हैं उसे आज के युवा स्वीकार कर रहे हैं. यह एक वैचारिक मिलाप है. जिसका उद्देश्य छोटी-छोटी शक्तियों को एकजुट करना है, ताकि सरकार के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल होने की जिम्मेवारी उठायी जाए.

हजारीबाग में बयान देते आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हेमंत सरकार पर साधा निशाना

कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने वर्तमान हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का 6 साल पूरा हो रहा है, लेकिन विकास के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है. वैचारिक रूप से इस राज्य के प्रति वर्तमान सरकार को चिंता नहीं है. शासन की व्यवहारिकता वर्तमान सरकार पूरी नहीं कर पा रही है. सरकार का आचरण गैर जिम्मेदाराना है. पुलिस जनता को प्राथमिकता देने में पीछे हो गई है. राज्य अराजकता की ओर जा रहा है. 4 करोड़ जनता असहाय है. सेवा का तर्क दिया जा रहा है, लेकिन यह बेईमानी है.

अजसू पार्टी जहां एक ओर संगठन को मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है, तो दूसरी ओर हर एक मंच से राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साध रही है.

ये भी पढ़ें-

हजारीबाग के 67300 छात्र स्कॉलरशिप नहीं मिलने से प्रभावित, छात्रों ने किया भिक्षाटन

आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने सीएम पर साधा निशाना, कहा-उसूल की जगह बन गई वसूली वाली सरकार

झारखंड विश्वविद्यालय आयोग के जरिए राज्यपाल के अधिकारों में कटौती की हो रही है कोशिश: सुदेश महतो

TAGGED:

SUDESH MAHTO TARGETED HEMANT
AJSU PROGRAM IN HAZARIBAG
AJSU MILAN SAMAROH
हजारीबाग में सुदेश महतो
AJSU SUPREMO SUDESH MAHTO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.