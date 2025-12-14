हजारीबाग में आजसू मिलन समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए सुदेश महतो, हेमंत सरकार पर साधा निशाना
हजारीबाग में सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है. आजसू के मिलन समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन में सुदेश महतो पहुंचे थे.
हजारीबागः आजसू पार्टी का मिलन समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हजारीबाग में किया गया. कार्यक्रम में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, मांडू विधायक निर्मल महतो समेत पार्टी के कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित हुए. इस दौरान दर्जनों की संख्या में लोगों ने आजसू का दामन थामा.
हजारों युवाओं का समागम
सुदेश महतो ने कहा कि संगठन में हजारों युवाओं का समागम हुआ है. राज्य के अंदर जो चुनौतियां हैं उसे आज के युवा स्वीकार कर रहे हैं. यह एक वैचारिक मिलाप है. जिसका उद्देश्य छोटी-छोटी शक्तियों को एकजुट करना है, ताकि सरकार के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल होने की जिम्मेवारी उठायी जाए.
हेमंत सरकार पर साधा निशाना
कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने वर्तमान हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का 6 साल पूरा हो रहा है, लेकिन विकास के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है. वैचारिक रूप से इस राज्य के प्रति वर्तमान सरकार को चिंता नहीं है. शासन की व्यवहारिकता वर्तमान सरकार पूरी नहीं कर पा रही है. सरकार का आचरण गैर जिम्मेदाराना है. पुलिस जनता को प्राथमिकता देने में पीछे हो गई है. राज्य अराजकता की ओर जा रहा है. 4 करोड़ जनता असहाय है. सेवा का तर्क दिया जा रहा है, लेकिन यह बेईमानी है.
अजसू पार्टी जहां एक ओर संगठन को मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है, तो दूसरी ओर हर एक मंच से राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साध रही है.
