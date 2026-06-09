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राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत जारी, सुदेश महतो ने कहा- असली परीक्षा महागठबंधन की

बोकारोः राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर झारखंड में महागठबंधन और एनडीए आमने-सामने हैं. राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.

राज्यसभा की दो सीट के लिए कुल 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसके चलते राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण एनडीए ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी को अपना समर्थन दिया है.

आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का बयान (ETV Bharat)

राज्यसभा चुनाव को लेकर आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए के पक्ष में 24 विधायक हैं और उनके लिए न तो यह कोई चुनौती है, न ही कोई परीक्षा. उन्होंने कहा कि असली परीक्षा महागठबंधन की होगी. असली चुनौती तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए है. यदि इस स्थिति में भी उनके 2 उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाता है, तो यह मानना पड़ेगा कि जिस गठबंधन का नेतृत्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वह कहां खड़ा है और किस रूप में खड़ा है.