हरेलाल के बीजेपी में जाने पर सुदेश महतो के तेवर तल्ख, बोले- हमें किसी के आने-जाने से नहीं पड़ता कोई फर्क

हरेलाल के बीजेपी में जाने पर सुदेश महतो के तेवर तल्ख, बोले- हमें किसी के आने-जाने से नहीं पड़ता कोई फर्क
हरेलाल के बीजेपी में जाने के बाद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि हमें किसी के आने-जाने से फर्क नहीं पड़ता है.
Published : October 11, 2026 at 7:55 PM IST
गिरिडीह: आजसू नेता हरेलाल महतो ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. हरेलाल महतो के भाजपा में शामिल होने के बाद आजसू के तेवर तल्ख हैं. आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सुदेश महतो ने बताया कि 'किसी व्यक्ति के आने-जाने से हमें फर्क नहीं पड़ता है, मैं पहले भी कहता रहा हूं.
हरेलाल कहां से गए हैं इससे जरूर फर्क पड़ेगा: आजसू सुप्रीमो
सुदेश महतो ने आगे कहा कि लेकिन इस बार फर्क पड़ेगा क्योंकि वो कहां गए हैं? 25 साल की ईमानदारी, 25 साल की दोस्ती और संबंध का स्वरूप इस रूप से रखा जाएगा और आंकने का तरीका यह रखा जाएगा तो पूछा जाएगा उनसे कि दोस्ती किसे कहते हैं, संबध किसे कहते 'उक्त बातें पीरटांड में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही.
सुदेश महतो ने सुनीं लोगों की समस्याएं
इससे पहले पीरटांड के जमुआ में आजसू ने जन चौपाल का आयोजन किया. यहां पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने पेड़ के नीचे बैठकर लोगों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं और जरूरतों से उन्हें अवगत कराया. जनसंवाद के दौरान गांवों में रोजगार की कमी और नशाखोरी की समस्या प्रमुखता से उठी.
जनता तक पहुंच रही है सरकार की योजनाएं?
इस दौरान सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड में 25 सालों के शासन के बाद यह जानना जरूरी है कि झारखंड की परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएं चल रही हैं या नहीं. सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में जनता तक पहुंच रहा है या नहीं. इन सवालों का जवाब जानने के लिए ही वह लोगों के बीच पहुंचे हैं.
आजसू का जन चौपाल कार्यक्रम
आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने बताया कि गांवों में रोजगार की स्थिति और नशे की समस्या जैसे मुद्दों को समझना जरूरी है. जनसंवाद के माध्यम से आम लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि यह जन चौपाल कार्यक्रम का पहला चरण है और आने वाले दिनों में पूरे झारखंड में चलाया जाएगा, ताकि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझा जा सके. इस दौरान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे.
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