कोल्हान बंद को आजसू का समर्थन, पुलिसिया कार्रवाई पर पार्टी ने उठाए सवाल
चाईबासा में ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कोल्हान बंद का आजसू ने समर्थन किया है.
Published : October 28, 2025 at 9:14 PM IST
रांचीः सोमवार को चाईबासा में हुए पुलिसिया दमन और 21 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में आहूत कोल्हान बंद (पूर्वी सिंहभूम छोड़कर) को आजसू ने भी समर्थन देने की घोषणा कर दी है.
आजसू पार्टी ने आदिवासी आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़ने और गिरफ्तारी की तीखी निंदा की है. पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य में झामुमो–कांग्रेस की सरकार लगातार आदिवासी–मूलवासी जनता का दमन करने में जुटी है. चाईबासा में भारी वाहनों के प्रवेश से आम जनता त्रस्त है. पहले वाहनों का प्रवेश बंद था लेकिन झामुमो–कांग्रेस के इशारे पर फिर से शुरू हो गया है.
आजसू के मुख्य प्रवक्ता डॉ. देवशरण भगत ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में आदिवासी–मूलवासी जनता का लगातार दमन किया जा रहा है. वर्तमान राज्य सरकार का आदिवासी–मूलवासी विरोधी चरित्र सामने आ चुका है. भोगनाडीह में हूल दिवस पर सिदो–कान्हो के वंशजों पर लाठी चली. गोड्डा में सामाजिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा का एनकाउंटर कर दिया गया. रांची में सरना स्थल की रक्षा के लिए आंदोलनरत लोगों पर लाठियां चलाई गईं.
डॉ. देवशरण भगत ने कहा कि हेमंत सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आजसू चुप नहीं बैठेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में माफिया तत्व बालू, कोयला और अन्य खनिजों का अवैध खनन और परिवहन खुलेआम कर रहे हैं.
दरअसल, चाईबासा की घटना को लेकर चंपाई सोरेन ने बुधवार को कोल्हान बंद का आह्वान किया है. जमशेदपुर में मीडिया से बातचीत करने के बाद चंपाई सोरेन का काफिला चाईबासा की ओर रवाना हुआ. लेकिन चाईबासा में प्रवेश करने से पूर्व ही कुज्जू सीमा पर जिला प्रशासन ने उन्हें रोक दिया. उन्होंने कुज्जू में ग्रामीणों से मुलाकात की और वर्तमान हालात पर चिंता जताई.
पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि अब राज्य भर में आदिवासी संगठन एकजुट होकर सरकार के इस दमनकारी रवैये के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं. जब भी हमारे अधिकारों पर हमला होगा, हम सड़कों पर उतरकर उसका जवाब देंगे.
इसे भी पढ़ें- बुधवार को बंद रहेगा कोल्हान, चाईबासा की घटना को लेकर चंपई सोरेन का ऐलान
इसे भी पढे़ं- चाईबासा में नो इंट्री पर बवाल, बाबूलाल मरांडी ने की न्यायिक जांच की मांग
इसे भी पढ़ें- चाईबासा में नो-एंट्री आंदोलन पर बवाल, पुलिस ग्रामीण की भिड़ंत, लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े