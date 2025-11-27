पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का जल्द हो भुगतान, आजसू छात्र संघ ने किया भिक्षाटन, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
आजसू छात्र संघ ने भिक्षाटन कर लंबित छात्रवृत्ति को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया.
Published : November 27, 2025 at 3:30 PM IST
रांचीः झारखंड में लंबित छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आजसू छात्र संघ ने बापू वाटिका, मोरहाबादी से राजभवन तक ’शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश मार्च’ निकाला. इस दौरान छात्रों ने सड़क पर कटोरा लेकर भिक्षाटन कर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की . संघ की ओर से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को मुख्य मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा गया है.
राज्यपाल को दिए ज्ञापन में क्या हैं प्रमुख मांगें
राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि वे राज्य सरकार को निर्देश दें कि सत्र 2024-25 की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान शीघ्र शुरू कराया जाए. क्योंकि छात्रवृत्ति में हो रही देरी से झारखंड के लाखों विद्यार्थी आर्थिक संकट और शैक्षणिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं. दावा है कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 11.34 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलनी थी, लेकिन अब तक लगभग 7.45 लाख छात्रों को ही आंशिक भुगतान हो पाया है, जबकि शेष लाखों छात्र अब भी प्रतीक्षा में हैं.
संघ के मुताबिक 7,45,557 छात्रों को 1,202.89 करोड़ की राशि प्रदान की गई है, जो पिछले सत्रों का आंशिक भुगतान है. दावा है कि वर्तमान सत्र में 3.5 लाख से अधिक ओबीसी समेत अन्य छात्रों को अब तक एक भी किस्त नहीं मिली है. केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का करीब 900 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है. इसी आधार पर राज्य सरकार पूर्ण भुगतान करने में असमर्थता जता रही है.
विशेष रूप से ओबीसी वर्ग के उन विद्यार्थियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है जिन्हें पहली किस्त तक नहीं मिल पाई है. छात्रवृत्ति रोक दिए जाने से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के विद्यार्थी फीस जमा करने, किताबें खरीदने और हॉस्टल व अन्य खर्चों का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं. इससे कई छात्रों की उच्च शिक्षा बीच में रुकने की आशंका पैदा हो गई है और वे पढ़ाई छोड़ने की कगार पर पहुंच रहे हैं. आजसू छात्र संघ का कहना है कि यह स्थिति केवल तकनीकी देरी नहीं, बल्कि सरकार और प्रशासन की उदासीनता को दर्शाती है.
आंदोलन तेज करने की चेतावनी
आजसू छात्र संघ ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इसके तहत ‘शिक्षा के लिए भिक्षा’ जैसे प्रतीकात्मक और जनआक्रोश मार्च कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे राज्य में जनसमर्थन जुटाया जाएगा और सरकार पर दबाव बढ़ाया जाएगा. संगठन का कहना है कि जब तक सभी पात्र विद्यार्थियों को पूरी छात्रवृत्ति नहीं मिल जाती, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा.
इस दौरान आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि “झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाखों विद्यार्थी सत्र 2024–25 की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए कई महीनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह देरी केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सरकार की गंभीर लापरवाही और उदासीनता को दर्शाती है. जिसके कारण उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का भविष्य संकट में है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अनुसार 11.34 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलनी थी.”
वहीं आजसू छात्र संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो ने नाराजगी जताते हुए कहा कि “तीन चरण में यह आंदोलन चल रहा है. जिसके तहत पहले आवेदन, दूसरा निवेदन और तीसरा दे दनादन.हमने पहले ज्ञापन सौंपा है. दूसरे चरण में निवेदन करेंगे और इसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानेगी तो 1990 के तर्ज पर हम सड़क पर उतरकर राज्य के छात्रों के साथ सरकार को दे दनादन करेंगे.”
राजभवन के समक्ष प्रदर्शन, सौंपा गया ज्ञापन
हाथों में तख्ती और कटोरा लिए मोरहाबादी बापू बाटिका से राजभवन पहुंचे बड़ी संख्या में छात्रों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की. आजसू छात्र संघ के द्वारा राज्यपाल के नाम से राजभवन को ज्ञापन सौंपकर 2024-25 की लंबित छात्रवृत्ति वितरण के भुगतान में तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. साथ ही राज्य सरकार को e-Kalyan पोर्टल पर सभी लंबित आवेदनों की स्थिति सार्वजनिक करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके.
