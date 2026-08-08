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जमशेदपुर में आजसू का राज्यस्तरीय युवा अधिवेशन, सुदेश महतो ने कहा- विरासत में सत्ता पाने वाले आंदोलनकारी का दर्द क्या समझेंगे

अधिवेशन में शामिल होने से पूर्व सुदेश महतो उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी. अधिवेशन को मांडू विधायक तिवारी महतो, पूर्व मंत्री एवं केंद्रीय प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस तथा गोमिया के पूर्व विधायक एवं केंद्रीय महासचिव डॉ. लंबोदर महतो ने सम्बोधित किया.

आजसू द्वारा पहली बार जमशेदपुर में राज्यस्तरीय युवा अधिवेशन का आयोजन किया गया. अधिवेशन मे राज्य के विभिन्न जिला से आजसू के युवा इकाई शामिल हुए. कदमा गणेश पूजा मैदान में अधिवेशन के खुले सत्र में आजसू नेताओं ने झारखंड की राजनीति में युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया. मंच से आजसू के विधायक, पूर्व मंत्री के अलावा अन्य नेताओं ने कार्यकाताओं को पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया.

जमशेदपुरः आजसू के राज्यस्तरीय युवा अधिवेशन का आयोजन हुआ. अधिवेशन में आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने राजनीति में युवाओं को भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि जिन्हें विरासत में राजनीति मिली, सत्ता मिला, जिन्होंने कभी आंदोलन नहीं किया वो आंदोलनकारी के दर्द को क्या समझेंगे. सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा.

मंच से युवा कार्यकर्ताओं की सम्बोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा की युवा शक्ति ही झारखंड के भविष्य की दिशा तय करेगी. युवा अधिवेशन केवल एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं है, झारखंड के भविष्य की दिशा तय करने का वैचारिक मंच है. आज युवाओं को नेतृत्व नीति निर्माण और सामाजिक परिवर्तन का केंद्र बनाना है. वर्तमान परिस्थितियों में झारखंड को नई दिशा देने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है.

उन्होंने कहा कि हम युवाओं के हाथों में नेतृत्व देखना चाहते हैं. जब तक युवा आगे बढ़कर नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, तब तक प्रदेश की दशा और दिशा नहीं बदल सकती. सुदेश महतो ने सीधे तौर सवाल किया कि आज स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन शहीद निर्मल महतो का सपना पूरा हुआ हुआ है क्या? आज गुरुजी के पुत्र राज्य के संसाधन का दुरूपयोग कर रहे हैं. आज राज्य में सभी चीजों की बोली लग रही है. सभी जगह पैसे का खेल हो रहा है. बिना पैसा कोई काम नहीं हो रहा है.

सुदेश महतो ने कहा कि चुनाव के दौरान एक नारा था हेमंत है तो हिम्मत है. ये नारा छात्र, महिला, मजदूर किसान आम जनता के लिए नहीं बल्कि अधिकारियों के लिए था. इसे समझना होगा. अगर छात्रों को सरकार गुमराह करने की कोशिश करेगी तो राज्य के हर गांव गली से युवा सड़क पर उतरेंगे. सरकार विरोध झेलने के लिए तैयार रहे. इसलिए छात्रों की मांग पर सरकार ध्यान दें CBI से जांच करायें.

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