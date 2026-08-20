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MMDR संशोधन पर NDA में भी उठी आवाज! आजसू ने केंद्र से कहा- शर्तों के साथ राज्य को मिले सेस लगाने का अधिकार

रांची: झारखंड में खनिज संपदा और उससे जुड़े अधिकारों को लेकर सियासत तेज हो गई है. MMDR संशोधन अधिनियम 2026 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरोध के बाद अब NDA में शामिल आजसू पार्टी ने भी केंद्र के सामने झारखंड के हितों से जुड़े सवाल रखे हैं. आजसू सुप्रीमो और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने कहा है कि खनिज बहुल झारखंड के हितों को ध्यान में रखकर ही इस कानून के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए.

शर्तों के साथ राज्य को मिले सेस लगाने का अधिकार

सुदेश महतो ने पत्र में मिनरल बेयरिंग लैंड पर टैक्स, सेस या लेवी लगाने के अधिकार का मुद्दा उठाया है. उनका कहना है कि अगर राज्य सरकार को इस तरह के राजस्व पर पूरी तरह स्वतंत्र अधिकार नहीं रहेगा, तो इसका सीधा असर झारखंड की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है.

आजसू की मांग है कि अगर राज्य को सेस लगाने का अधिकार कुछ शर्तों के साथ दिया जाना चाहिए. मसलन, सेस से मिली राशि का इस्तेमाल खनन प्रभावित क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा, स्कूलों में उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्रवृत्ति, पोशाक समेत अन्य जरूरत को पूरा करने में हो. वैसे गांवों में स्वास्थ्य केंद्र, दवाइयां, साफ पानी, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं मजबूत हों. विस्थापित लोगों के पुनर्वास पर राशि खर्च हो.

अवैध कोयला खनन पर भी चिंता

सुदेश महतो ने झारखंड में चल रहे अवैध कोयला खनन का मुद्दा भी उठाया है. उन्होंने कोयला खदानों में पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही है. आजसू का तर्क है कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगती है तो आधिकारिक कोयला उत्पादन बढ़ सकता है. इससे राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी और दूसरे राजस्व में भी बढ़ोतरी हो सकती है.

हेमंत सोरेन पहले ही केंद्र को घेर चुके हैं