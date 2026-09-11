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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले आजसू प्रमुख, कुड़मी को एसटी का दर्जा देने का किया अनुरोध

नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने मुलाकात की. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

AJSU president Sudesh Mahto met Union Home Minister Amit Shah in New Delhi
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से आजसू प्रमुख सुदेश महतो की मुलाकात (नई दिल्ली) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2026 at 9:20 PM IST

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रांचीः कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग तेज हो गई है. नई दिल्ली दौरे पर गए आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने का अनुरोध किया है साथ ही झारखंड से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत विषयों पर चर्चा की तथा आवश्यक पहल के लिए ज्ञापन सौंपा.

केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात के दौरान आजसू प्रमुख ने JPSC एवं JSSC की प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं, पेपर लीक एवं वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने इन मामलों की CBI तथा ED से जांच कराने की मांग की. गृह मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में सुदेश महतो ने झारखंड की 39 परीक्षाएं जांच के दायरे में लाए जाने और 6 परीक्षाओं को राज्य सरकार द्वारा स्थगित किए जाने का जिक्र करते हुए इस मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच का आग्रह किया है.

AJSU president Sudesh Mahto met Union Home Minister Amit Shah in New Delhi
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से आजसू प्रमुख सुदेश महतो की मुलाकात (ETV Bharat)

कुड़मी समुदाय को ST दर्जा देने का अनुरोध

आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने झारखंड के कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांग पर केंद्रीय गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया तथा इसे पूरा करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने से उसके सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सकेगी.

स्थानीय भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

उन्होंने झारखंड की विभिन्न स्थानीय भाषाओं, विशेषकर कुड़माली, कुड़ुख एवं मुंडारी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी रखी. उन्होंने कहा कि भाषाएं किसी भी समाज की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इनके संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित समुदायों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को मजबूती मिलेगी.

आजसू प्रमुख ने खनिज प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों के हित में झारखंड में Mineral Bearing Land Cess लगाने की मांग की. उन्होंने आग्रह किया कि इस राशि का उपयोग केवल खनन प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाए. इसके उपयोग की निगरानी और कार्यों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाए.

सुदेश महतो ने DMF फंड के उपयोग में कथित अनियमितताओं एवं घोटाले की जांच CBI से कराने की मांग भी की. उन्होंने कहा कि DMF की राशि का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं वहां रहने वाले लोगों के हितों की पूर्ति करना है. ऐसे में इसके उपयोग में किसी भी प्रकार की अनियमितता की निष्पक्ष जांच आवश्यक है.

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