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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले आजसू प्रमुख, कुड़मी को एसटी का दर्जा देने का किया अनुरोध

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से आजसू प्रमुख सुदेश महतो की मुलाकात (नई दिल्ली) ( Etv Bharat )

रांचीः कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग तेज हो गई है. नई दिल्ली दौरे पर गए आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने का अनुरोध किया है साथ ही झारखंड से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत विषयों पर चर्चा की तथा आवश्यक पहल के लिए ज्ञापन सौंपा.

केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात के दौरान आजसू प्रमुख ने JPSC एवं JSSC की प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं, पेपर लीक एवं वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने इन मामलों की CBI तथा ED से जांच कराने की मांग की. गृह मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में सुदेश महतो ने झारखंड की 39 परीक्षाएं जांच के दायरे में लाए जाने और 6 परीक्षाओं को राज्य सरकार द्वारा स्थगित किए जाने का जिक्र करते हुए इस मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच का आग्रह किया है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से आजसू प्रमुख सुदेश महतो की मुलाकात (ETV Bharat)

कुड़मी समुदाय को ST दर्जा देने का अनुरोध

आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने झारखंड के कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांग पर केंद्रीय गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया तथा इसे पूरा करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने से उसके सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सकेगी.

स्थानीय भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग