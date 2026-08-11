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झारखंड मानसून सत्र: आजसू विधायक निर्मल महतो ने जमीन पर लेटकर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का जताया विरोध

आजसू विधायक निर्मल महतो ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

AJSU MLA Nirmal Mahto protest
विधानसभा पोर्टिको में लेटकर प्रदर्शन करते आजसू विधायक निर्मल महतो. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2026 at 1:48 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन आजसू विधायक निर्मल महतो ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया. जेपीएससी-जेएसएससी के मुद्दे पर विधायक निर्मल महतो विधानसभा पोर्टिको में लेटकर सरकार के विरोध में आंदोलन करते नजर आए.इस दौरान विधायक ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की.

विधायक निर्मल महतो का कहना था कि सरकार ने छात्रों पर बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठीचार्ज कर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है. उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी और मंत्री संजय प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में एक बांग्लादेशी को मंत्री बनाया गया है और एक बिहार राज्य के निवासी को मंत्री बनाया गया है. ऐसे झारखंड की परिकल्पना हम लोगों ने नहीं की थी.

आजसू विधायक निर्मल महतो ने मंत्री इरफान अंसारी को बांग्लादेशी बताते हुए कहा कि सरकार ने बांग्लादेशी के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है. हम भी अपना टोल फ्री नंबर जारी करते हैं और शोरूम से नई गाड़ी चंदा कर के खरीद कर बांग्लादेशी और बिहार के दोनों मंत्रियों को झारखंड से बाहर भेजने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि मेरा टोल फ्री नंबर 9431991414 है. जब भी चाहिए गाड़ी इनको बिहार और बंग्लादेश भेजने का काम करेंगे.

सरकार ने छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की-निर्मल महतो

उन्होंने कहा कि यह झारखंड यहां के लोगों के खून-पसीना से बना है और एक-एक लोगों के योगदान से बना है. राजधानी को सजाने का काम आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया था. आज की बंदी को सफल बताते हुए निर्मल महतो ने कहा कि कुजू और मांडू पूरी तरह से बंद है. यदि यह क्षेत्र बंद हो जाता है तो पूरा झारखंड बंद हो जाता है. वहां एक भी चक्का नहीं हिल रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार यदि फिर भी नहीं मानेगी तो जल्द ही जाएगी.

विधायक ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना के बाद कहा था कि कांग्रेस झारखंड में सरकार से समर्थन वापस लेगी. ऐसे में राहुल गांधी कब समर्थन वापस ले रहे हैं बताएं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी केंद्र में कुछ और बात बोलते हैं और झारखंड में कुछ और कहते हैं. ऐसे में छात्रों की मांग सरकार को पूरी करनी होगी और हर हाल में जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षाएं रद्द की जाएं और गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराई जाए.

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