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राज्यपाल से मिला आजसू शिष्टमंडल, गोमिया के पलानी गांव में गैस रिसाव और आग लगने की घटना से कराया अवगत

AJSU के एक प्रतिनिधिमंडल ने मीथेन गैस के रिसाव और फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट जैसे मुद्दों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा

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आजसू शिष्टमंडल राज्यपाल से मिला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2026 at 5:11 PM IST

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Updated : September 15, 2026 at 5:59 PM IST

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रांचीः गोमिया प्रखंड के पलानी गांव में पिछले 15 दिनों से मिथेन गैस रिसाव के कारण आग लगने और सीसीएल के कथारा एवं आसपास के खदानों में आग लगने से हो रहे नुकसान से अवगत कराने के लिए आजसू का एक शिष्टमंडल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला. प्रतिनिधिमंडल में आजसू के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक लंबोदर महतो, विधायक तिवारी महतो समेत अन्य नेता शामिल थे.

मिथेन गैस रिसाव के कारण आग लगी हुई है

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि गोमिया के कथारा और आसपास के क्षेत्रों में सीसीएल की खदानों और झरकों में आग लगी हुई है, जिससे करोड़ों रुपये मूल्य का कोयला और संपत्ति नष्ट होने की आशंका है. इसके अलावा गोमिया प्रखंड के पलानी गांव में पिछले 15 दिनों से मिथेन गैस रिसाव के कारण आग लगी हुई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि इस मामले में सीसीएल प्रबंधन, ओएनजीसी, जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

आजसू के वरिष्ठ नेता और आजसू विधायक के बयान (Etv Bharat)

आउटसोर्सिंग टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी से कराया अवगत

आजसू नेताओं ने राज्यपाल के समक्ष विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितता का भी मुद्दा उठाया और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की. इसके अलावा गोमिया के ढंडे क्षेत्र में पुल बह जाने की घटना की जांच, दोषी अधिकारियों और संवेदकों पर कार्रवाई तथा नए पुल निर्माण की मांग भी राज्यपाल के समक्ष रखी. राज्यपाल के समक्ष बोकारो नदी पर बने निम्नस्तरीय पुल की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया गया.

राज्यपाल से सभी मामलों में हस्तक्षेप का आग्रह

वहीं विधायक तिवारी महतो ने राज्यपाल का समय देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए राधा गोविंद विश्वविद्यालय में कथित डिग्री घोटाले का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि बीएड सहित अन्य पाठ्यक्रमों की फर्जी डिग्रियां जारी की गई हैं और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की जानी चाहिए. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से सभी मामलों में हस्तक्षेप करते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया.

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Last Updated : September 15, 2026 at 5:59 PM IST

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