JPSC-JSSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में आजसू का राज्यव्यापी प्रदर्शन, रांची में सरकार का पुतला दहन
JPSC-JSSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में रांची में आजसू ने झारखंड सरकार का पुतला दहन किया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 13, 2026 at 7:49 PM IST
रांची: JPSC-JSSC आंदोलित अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आजसू पार्टी की ओर से रविवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया. पार्टी की रांची जिला इकाई के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रांची में विरोध मार्च निकाला और झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया.
रांची में विरोध मार्च निर्मल महतो चौक (जेल चौक) से शुरू हुआ. बड़ी संख्या में आजसू कार्यकर्ता यहां जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक की ओर बढ़े. मार्च के दौरान JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया गया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करना उचित नहीं है.
विरोध मार्च अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा, जहां आजसू कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार का पुतला दहन किया. इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर युवा लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं. ऐसे में उनकी आवाज सुनने के बजाय पुलिस बल का इस्तेमाल करना सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा करता है.
आजसू पार्टी की ओर से कहा गया कि JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन और उन पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में राज्य के सभी जिलों में पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार से अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और आंदोलन से जुड़े मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए करने की मांग की.
रांची में हुए प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी. कार्यक्रम के बाद आजसू नेताओं ने कहा कि युवाओं के रोजगार और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी आगे भी आंदोलन जारी रखेगी.
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