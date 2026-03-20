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अजमेर के नए एसपी अग्रवाल ने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर और इजरायली पर्यटकों के प्रार्थनास्थल की सुरक्षा का लिया जायजा

एसपी ने पुष्कर के मुख्य मार्गों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों और पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए.

Israeli Worship place
इजरायली प्रार्थना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते एसपी (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 2:43 PM IST

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अजमेर: देश के संवेदनशील तीर्थ स्थलों में शुमार पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर और इजरायली पर्यटकों के प्रार्थना स्थल बेद खबाद की सुरक्षा कड़ी की गई है. पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने शुक्रवार को पुष्कर में दोनों ही स्थानों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया. एसपी अग्रवाल ने ब्रह्मा मंदिर और बेद खबाद में तैनात सुरक्षाकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

अजमेर के नवनियुक्त एसपी अग्रवाल ने शुक्रवार को पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में सुरक्षा इंतजामों का भी निरीक्षण किया. एसपी अग्रवाल ने यहां तैनात पुलिसकर्मियों से बातचीत की और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

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एसपी अग्रवाल इजरायली पर्यटकों के प्रार्थना स्थल बेद खबाद पहुंचे, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया. एसपी अग्रवाल ने बेदखबाद के भीतर और बाहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने बेदखबाद में मौजूद धार्मिक गुरु और मैनेजर से भी बातचीत की. इसके बाद बेद खबाद के बाहर तैनात हथियारबंद पुलिसकर्मियों से बात कर उन्हें सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए. एसपी अग्रवाल ने बातचीत में कहा कि पुष्कर तीर्थ नगरी है. यहां रोजाना तीर्थयात्रियों का आना-जाना लगा रहता है. ऐसे में यहां सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरूस्त होना जरूरी है. उन्होंने पुष्कर की यातायात व्यवस्था का भी जायजा लिया. उन्होंने कहा कि पुष्कर के मुख्य मार्गों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों और पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया अधिकारियों को यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए.

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