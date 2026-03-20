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अजमेर के नए एसपी अग्रवाल ने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर और इजरायली पर्यटकों के प्रार्थनास्थल की सुरक्षा का लिया जायजा

इजरायली प्रार्थना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते एसपी ( ETV Bharat Ajmer )