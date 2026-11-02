पौने तीन साल के प्रांश का स्केटिंग में रिकॉर्ड, एक मिनट दो सेकंड में तीन किलो वजन के साथ 60 मीटर दूरी तय, जानिए...
दो साल 10 माह की उम्र में तीन किलो वजन के साथ 60 मीटर दूरी मात्र 1 मिनट 2 सेकंड में पूरी की.
Published : November 2, 2026 at 7:30 PM IST
अजमेर: छोटी उम्र में बड़ा कारनामा. इसकी बानगी देखनी है तो अजमेर के प्रांश दगड़ी से मिलिए. महज 2 साल 10 माह की प्रांश ने स्केटिंग में इतिहास रचा. प्रांश ने सबसे कम उम्र में स्केटिंग में 3 किलो वजन के साथ 60 मीटर की दूरी मात्र एक मिनट 12 सेकंड में तय कर रिकॉर्ड बनाया. इस कामयाबी के लिए प्रांश का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया.
प्रांश दगड़ी के स्केटिंग गुरु उनके पिता सूरज दगड़ी हैं. पिता सूरज दगड़ी ने बताया कि प्रांश 2 वर्ष की उम्र से स्केटिंग सीख रहा है. इतनी कम आयु में पुत्र प्रांश का नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने पर गर्व है. यह बेटे की लगन और मेहनत है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है. उन्होंने बताया कि 10 माह की मेहनत ने यह कामयाबी दिलाई है.
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हर रोज 5 घंटे अभ्यास: पिता सूरज दगड़ी ने बताया कि अभ्यास के लिए प्रांश का शेड्यूल तय था. उसके मुताबिक 10 माह हर रोज पांच घंटे स्केटिंग का अभ्यास किया. धीरे-धीरे वजन के साथ स्केटिंग का अभ्यास भी किया. सुबह 2 और शाम को 3 घंटे अनुशासन के साथ मेहनत की. पिता चाहते हैं कि बेटा प्रांश मेहनत लगातार जारी रखें और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्केटिंग में मुकाम हासिल करे. उन्होंने बताया कि प्रांश का नाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने से पहले वेरिफिकेशन कमेटी ने जांच की. इसके बाद प्रांश का नाम बुक और रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया.
पिता टीचर और माता फैंसी स्टोर संचालक: मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला प्रांश प्ले स्कूल में पढ़ता है. पिता ट्यूशन टीचर है, जो बेटे को स्केटिंग सिखाते हैं. वहीं, प्रांश की मां मीनाक्षी फैंसी स्टोर चलाती हैं. मां चाहती है कि प्रांश आगे सफलता के शीर्ष पर पहुंचे और परिवार के साथ देश-प्रदेश का नाम रोशन करे.
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