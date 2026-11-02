ETV Bharat / state

पौने तीन साल के प्रांश का स्केटिंग में रिकॉर्ड, एक मिनट दो सेकंड में तीन किलो वजन के साथ 60 मीटर दूरी तय, जानिए...

सर्टिफिकेट के साथ प्रांश दगदी ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: छोटी उम्र में बड़ा कारनामा. इसकी बानगी देखनी है तो अजमेर के प्रांश दगड़ी से मिलिए. महज 2 साल 10 माह की प्रांश ने स्केटिंग में इतिहास रचा. प्रांश ने सबसे कम उम्र में स्केटिंग में 3 किलो वजन के साथ 60 मीटर की दूरी मात्र एक मिनट 12 सेकंड में तय कर रिकॉर्ड बनाया. इस कामयाबी के लिए प्रांश का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया.