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अजमेर में पूर्व विधायक और 2 बार की जिला प्रमुख हारीं, 33 वार्ड में से 19 भाजपा, 12 कांग्रेस और 2 आरएलपी ने जीते

जिला परिषद के 33 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं. ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: जिला परिषद के 33 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं. भाजपा ने 19 वार्ड जीतकर बहुमत हासिल किया है. कांग्रेस को 12 वार्ड मिले हैं. वहीं आरएलपी ने 2 वार्ड जीतकर जिले की सियासत में एंट्री मार ली है. सबसे बड़ी हार पूर्व विधायक और दो बार की जिला प्रमुख रही सुशील कंवर पलाड़ा की हुई है. वे वार्ड 2 से जिला परिषद सदस्य का चुनाव हार गई हैं. उनकी हार के बाद से ही सियासी उलटफेर शुरू हो गया है. पिछले चुनाव में 32 वार्डों में से भाजपा ने 23 और कांग्रेस ने 9 वार्ड जीते थे. इस बार भाजपा को 4 सीटों का नुकसान हुआ है. कांग्रेस ने 3 वार्ड ज्यादा जीते हैं. आरएलपी का जिले में पहले कोई वर्चस्व नहीं था.

कमलेश गुर्जर ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत: वार्ड 7 से कांग्रेस की उम्मीदवार कमलेश गुर्जर ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. उन्हें 8532 मत मिले हैं. यह जिले की सबसे बड़ी जीत है.दूसरे नंबर पर वार्ड 5 से रजिया रही हैं. उन्होंने 6236 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है.सबसे कम अंतर से जीत वार्ड 3 से कांग्रेस की गट्टू देवी की हुई है. वे सिर्फ 16 वोट से जीती हैं. वहीं, भाजपा की वार्ड 13 की उम्मीदवार सुनीता लांबा 17 वोट से जीती हैं.