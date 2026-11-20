अजमेर में पूर्व विधायक और 2 बार की जिला प्रमुख हारीं, 33 वार्ड में से 19 भाजपा, 12 कांग्रेस और 2 आरएलपी ने जीते
Ajmer Zila Parishad Result: वार्ड 7 से 8532 वोट से जीतीं कमलेश गुर्जर, देखिए पूरी लिस्ट....
Published : November 20, 2026 at 5:12 PM IST
अजमेर: जिला परिषद के 33 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं. भाजपा ने 19 वार्ड जीतकर बहुमत हासिल किया है. कांग्रेस को 12 वार्ड मिले हैं. वहीं आरएलपी ने 2 वार्ड जीतकर जिले की सियासत में एंट्री मार ली है. सबसे बड़ी हार पूर्व विधायक और दो बार की जिला प्रमुख रही सुशील कंवर पलाड़ा की हुई है. वे वार्ड 2 से जिला परिषद सदस्य का चुनाव हार गई हैं. उनकी हार के बाद से ही सियासी उलटफेर शुरू हो गया है. पिछले चुनाव में 32 वार्डों में से भाजपा ने 23 और कांग्रेस ने 9 वार्ड जीते थे. इस बार भाजपा को 4 सीटों का नुकसान हुआ है. कांग्रेस ने 3 वार्ड ज्यादा जीते हैं. आरएलपी का जिले में पहले कोई वर्चस्व नहीं था.
कमलेश गुर्जर ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत: वार्ड 7 से कांग्रेस की उम्मीदवार कमलेश गुर्जर ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. उन्हें 8532 मत मिले हैं. यह जिले की सबसे बड़ी जीत है.दूसरे नंबर पर वार्ड 5 से रजिया रही हैं. उन्होंने 6236 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है.सबसे कम अंतर से जीत वार्ड 3 से कांग्रेस की गट्टू देवी की हुई है. वे सिर्फ 16 वोट से जीती हैं. वहीं, भाजपा की वार्ड 13 की उम्मीदवार सुनीता लांबा 17 वोट से जीती हैं.
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जिले में सियासी उलटफेर:जिला परिषद चुनाव में वार्ड 2 से सुशील कंवर पलाड़ा की हार ने जिले के सियासी समीकरण ही पलट दिए हैं. सुशील कंवर पलाड़ा मसूदा से भाजपा की विधायक रही हैं. जिला परिषद में वे एक बार भाजपा से और एक बार निर्दलीय जिला प्रमुख भी रही हैं. पिछली बार सुशील कंवर पलाड़ा ने भाजपा से बगावत करके कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय जिला प्रमुख बनी थीं. इस बार भी वे सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही थीं. उनकी हार से जिले की सियासत पलट गई है. अब जिला प्रमुख के कई दावेदारों की उम्मीदें जाग गई हैं.
वार्ड वाइज पूरी लिस्ट. कौन कहां से जीता-
|वार्ड
|विजेता
|पार्टी
|जीत का अंतर
|1
|गोवर्धन सिंह
|भाजपा
|367 वोट
|2
|लक्ष्मी कंवर
|कांग्रेस
|1840 वोट
|3
|गट्टू देवी
|कांग्रेस
|16 वोट
|4
|राजेंद्र सिंह
|कांग्रेस
|94 वोट
|5
|रजिया
|कांग्रेस
|6236 वोट
|6
|गुलाब देवी
|भाजपा
|1187 वोट
|7
|कमलेश गुर्जर
|कांग्रेस
|8532 वोट
|8
|संपत सिंह
|भाजपा
|90 वोट
|9
|जगदीश लांबा
|भाजपा
|498 वोट
|10
|तीजी
|कांग्रेस
|2426 वोट
|11
|भवानी शंकर
|भाजपा
|1397 वोट
|12
|हंसराज गुर्जर
|कांग्रेस
|726 वोट
|13
|सुनीता लांबा
|भाजपा
|17 वोट
|14
|धर्मी चंद
|भाजपा
|147 वोट
|15
|गिरिराज मेघवंशी
|कांग्रेस
|387 वोट
|16
|दशरथ कंवर
|कांग्रेस
|3808 वोट
|17
|राम प्रसाद मीणा
|कांग्रेस
|986 वोट
|18
|कमलेश बैरवा
|भाजपा
|108 वोट
|19
|आसाराम
|कांग्रेस
|1067 वोट
|20
|गुलाबी
|आरएलपी
|179 वोट
|21
|सुरज्ञान
|भाजपा
|820 वोट
|22
|पंकज
|भाजपा
|655 वोट
|23
|धारा
|भाजपा
|1924 वोट
|24
|मुकेश
|भाजपा
|46 वोट
|25
|राम सिंह
|भाजपा
|1777 वोट
|26
|पूजा भंसाली
|भाजपा
|5563 वोट
|27
|अर्जुन सिंह
|भाजपा
|6643 वोट
|28
|संतोष नलिया
|भाजपा
|लॉटरी से जीती
|29
|संजना देवी
|भाजपा
|-
|30
|कंचन चौधरी
|कांग्रेस
|197 वोट
|31
|श्रवण लाल
|भाजपा
|906 वोट
|32
|मसूर
|आरएलपी
|2062 वोट
|33
|सलमा
|कांग्रेस
|242 वोट
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