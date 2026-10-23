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अजमेर में जल संकट: लोगों ने निकाली जल अधिकार यात्रा, जलदाय विभाग को दी 10 दिन की चेतावनी

लोगों ने जल अधिकार यात्रा निकाली ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: दीपावली का त्योहार नजदीक है, घरों में साफ-सफाई का दौर चल रहा है, लेकिन अजमेर में लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है. पानी की समस्या से परेशान होकर अजमेर उत्तर के 6 वार्ड के लोगों ने घर की साफ-सफाई छोड़कर जल अधिकार यात्रा निकाली. हाथों में रबर के पाइपों से बनी जंजीरें और व्हील चेयर पर खाली मटकी रखकर लोग पुलिस लाइन रोड स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में 48 घंटे के बजाय 72 से 96 घंटे के अंतराल में पानी की सप्लाई दी जा रही है. साथ ही पानी सप्लाई का कोई निश्चित समय भी नहीं है, जिसके कारण महिलाएं घर से बाहर जरूरी काम से भी नहीं जा पाती हैं.

जलदाय विभाग को दी 10 दिन की चेतावनी: महिलाओं का कहना है कि दीपावली से पहले घर में साफ-सफाई करने की परंपरा है, लेकिन पानी की किल्लत के चलते वे सफाई नहीं कर पा रही हैं. उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों से 48 घंटे के अंतराल में जलापूर्ति नियमित करने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि यह तो सिर्फ एक झलक है, अगर 10 दिन में व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो क्षेत्र के लोग जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर बड़ा आंदोलन करेंगे.