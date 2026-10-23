अजमेर में जल संकट: लोगों ने निकाली जल अधिकार यात्रा, जलदाय विभाग को दी 10 दिन की चेतावनी
महिलाओं ने कहा-दीपावली से पहले घर में साफ-सफाई करने की परंपरा है, पानी की किल्लत के चलते वे सफाई नहीं कर पा रही हैं.
Published : October 23, 2026 at 3:44 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 5:48 PM IST
अजमेर: दीपावली का त्योहार नजदीक है, घरों में साफ-सफाई का दौर चल रहा है, लेकिन अजमेर में लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है. पानी की समस्या से परेशान होकर अजमेर उत्तर के 6 वार्ड के लोगों ने घर की साफ-सफाई छोड़कर जल अधिकार यात्रा निकाली. हाथों में रबर के पाइपों से बनी जंजीरें और व्हील चेयर पर खाली मटकी रखकर लोग पुलिस लाइन रोड स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में 48 घंटे के बजाय 72 से 96 घंटे के अंतराल में पानी की सप्लाई दी जा रही है. साथ ही पानी सप्लाई का कोई निश्चित समय भी नहीं है, जिसके कारण महिलाएं घर से बाहर जरूरी काम से भी नहीं जा पाती हैं.
जलदाय विभाग को दी 10 दिन की चेतावनी: महिलाओं का कहना है कि दीपावली से पहले घर में साफ-सफाई करने की परंपरा है, लेकिन पानी की किल्लत के चलते वे सफाई नहीं कर पा रही हैं. उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों से 48 घंटे के अंतराल में जलापूर्ति नियमित करने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि यह तो सिर्फ एक झलक है, अगर 10 दिन में व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो क्षेत्र के लोग जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर बड़ा आंदोलन करेंगे.
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अमृत योजना के बाद भी नहीं बदली पाइपलाइन: पूर्व पार्षद निक्की तुनवाल ने बताया कि अमृत योजना के तहत पुरानी खराब पाइपलाइन बदलने की योजना है, उसके बावजूद क्षेत्र में कई जगह पाइपलाइन नहीं बदली गई है. इस कारण घरों में प्रेशर से पानी नहीं पहुंच रहा है. लोगों का कहना है कि उन्हें 24 घंटे पानी नहीं चाहिए, वे समझदार हैं, 48 घंटे में भी पानी मिल जाए तो वे खुश हैं. लोगों की बस इतनी मांग है कि समय पर पेयजल मिल जाए, लेकिन वर्तमान में 72 से 96 घंटे के अंतराल में बिना प्रेशर और अनियमित समय पर सप्लाई दी जा रही है. इसको लेकर जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता से मिलकर पेयजल आपूर्ति में सुधार की मांग की गई है और 10 दिन का समय दिया गया है.
मजदूरी छोड़ भरना पड़ रहा पानी: पार्षद मीनाक्षी मीणा ने बताया कि पानी की सप्लाई का कोई समय निश्चित नहीं है. क्षेत्र में ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, जो मजदूरी छोड़कर घर में पानी भरने नहीं आ सकते. मजबूरी में लोगों को 350 रुपए में टैंकर भरवाना पड़ रहा है. 500 रुपए रोजाना मजदूरी करने वाला व्यक्ति यदि 350 रुपए टैंकर को देगा तो वह अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा?.
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10 दिन में सुधार नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन: पार्षद नौरत गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र में कई जगह पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है. वार्ड 60, 61, 62, 63, 65 और 66 के लोग यहां मौजूद हैं. इन वार्डों में 72 से 92 घंटे के अंतराल में अनियमित रूप से पेयजल सप्लाई दी जा रही है. क्षेत्र के विधायक वासुदेव देवनानी को लोगों ने वोट देकर जिताया है, तो उनका भी फर्ज है कि लोगों की प्यास बुझाएं. जलदाय विभाग के अधिकारियों को प्रदर्शन के जरिए चेताया गया है. 10 दिन में सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
कनवर्ट फेज-2 में बदलेगी पाइपलाइन: जलदाय विभाग के एसई भुवनेश्वर अग्निहोत्री ने कहा कि कुछ वार्ड के लोगों के साथ पार्षद आकर मिले हैं. उन्हें बताया गया है कि कनवर्ट फेज-2 का कार्य पूरे शहर में होगा, जिसके तहत पुरानी पाइपलाइन बदली जाएगी. इससे पानी के प्रेशर में सुधार होगा और पेयजल की किल्लत खत्म होगी. 29 अक्टूबर तक निविदाएं ली जाएंगी और उसके बाद ऑर्डर जारी होते ही काम शुरू हो जाएगा.
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