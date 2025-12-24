ETV Bharat / state

अजमेर: ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की चादर पेश

अजमेर: अजमेर में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 'गरीब नवाज' के 814वें उर्स के दौरान बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से भेजी गई चादर दरगाह पर पहुंची. इसे पार्टी प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष एमडी चौबदार समेत कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों ने दरगाह तक पहुंचाया. दरगाह के निजाम गेट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस चादर का जोरदार स्वागत किया.

इसके बाद श्रद्धालुओं ने मिलकर चादर का जुलूस निकाला, जिसमें भारी भीड़ शामिल हुई. चादर का जुलूस बुलंद दरवाजे से होता हुआ जन्नती दरवाजे तक पहुंचा. यहां इसे आस्ताना में ले जाकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर पेश किया गया. खरगे का भेजा गया पैगाम भी देशवासियों के नाम पढ़कर सुनाया गया. उन्होंने अपने पैगाम में देश के लिए तरक्की की दुआ की. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.