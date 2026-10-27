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टोंक नवाबों की रुबात भवन में राजस्थान के 714 हाजियों को मुफ्त ठहरने की सुविधा, 28 हजार बचेंगे

रुबात भवन मक्का मदीना ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: सऊदी अरब और टोंक के सौ साल पुराने संबंध को आज भी मक्का-मदीना शरीफ में देखा जा सकता है. इस रिश्ते को स्थापित किए हुए है रुबात भवन, जो सौ साल पहले राजस्थान टोंक रियासत के नवाबों की बेगमों ने सऊदी अरब में बनवाया था. जहां मदीना मुनव्वरा की रुबात भवन में राजस्थान के हाजियों को ठहरने की निशुल्क व्यवस्था की जाती है. वर्ष 2027 में राजस्थान के 714 हाजी इन रुबात भवन में मुफ्त ठहर सकेंगे, ऐसे में हर एक हाजी के लगभग 28 हजार रुपए बचेंगे. इसके लिए आजमीन को 28 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

रुबात भवन के अधिकारी राहिल खान ने बताया कि मक्का शरीफ के रुबात भवनों के पर्यवेक्षक मोहम्मद मुवफ्फक फरीद देहलवी ने जयपुर और टोंक का दौरा भी किया था. यहां उन्होंने 2026 में हज पर गए हाजियों से व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया था और आगामी 2027 में 714 आजमीन को मक्का मुकर्रमा व मदीना शरीफ में मुफ्त ठहराने का ऐलान किया. खान ने बताया कि टोंक के नवाबों की बेगम खलीलुज्जमानी और फिरदौसज्जमानी की तरफ से यह रुबात भवन निर्माण करवाए गए, जहां 100 साल गुजरने के बाद भी समाज सेवा अंजाम दी जाती है. आज भी सऊदी अरब और टोंक के बेहतरीन ताल्लुकात की मिसाल पेश करती है.