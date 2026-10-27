टोंक नवाबों की रुबात भवन में राजस्थान के 714 हाजियों को मुफ्त ठहरने की सुविधा, 28 हजार बचेंगे
इन रुबातों में हज के दौरान यात्रियों को ठहरने की अनुमति टोंक से ही मिलेगी.
Published : October 27, 2026 at 9:01 PM IST
अजमेर: सऊदी अरब और टोंक के सौ साल पुराने संबंध को आज भी मक्का-मदीना शरीफ में देखा जा सकता है. इस रिश्ते को स्थापित किए हुए है रुबात भवन, जो सौ साल पहले राजस्थान टोंक रियासत के नवाबों की बेगमों ने सऊदी अरब में बनवाया था. जहां मदीना मुनव्वरा की रुबात भवन में राजस्थान के हाजियों को ठहरने की निशुल्क व्यवस्था की जाती है. वर्ष 2027 में राजस्थान के 714 हाजी इन रुबात भवन में मुफ्त ठहर सकेंगे, ऐसे में हर एक हाजी के लगभग 28 हजार रुपए बचेंगे. इसके लिए आजमीन को 28 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
रुबात भवन के अधिकारी राहिल खान ने बताया कि मक्का शरीफ के रुबात भवनों के पर्यवेक्षक मोहम्मद मुवफ्फक फरीद देहलवी ने जयपुर और टोंक का दौरा भी किया था. यहां उन्होंने 2026 में हज पर गए हाजियों से व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया था और आगामी 2027 में 714 आजमीन को मक्का मुकर्रमा व मदीना शरीफ में मुफ्त ठहराने का ऐलान किया. खान ने बताया कि टोंक के नवाबों की बेगम खलीलुज्जमानी और फिरदौसज्जमानी की तरफ से यह रुबात भवन निर्माण करवाए गए, जहां 100 साल गुजरने के बाद भी समाज सेवा अंजाम दी जाती है. आज भी सऊदी अरब और टोंक के बेहतरीन ताल्लुकात की मिसाल पेश करती है.
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टोंक से ही मिलेगी अनुमति: टोंक से ही हाजमीन को हज के दौरान रुबातों यानी भवनों में ठहरने की परमिशन मिलेगी, जिसके तहत सऊदी अरब की रुबातों में उन्हें मुफ्त ठहराया जाएगा. जहां अब रुबात भवन में बेहतरीन फैसिलिटी भी दी जाएगी. हज गाइडेंस सोसाइटी के मुश्ताक अहमद का कहना है कि बीते 3 सालों से मदीना शरीफ की रुबात भवन में ठहरने की अनुमति नहीं मिल रही थी, लेकिन अब 2027 में यहां भी आजमीन (हज यात्रियों) के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं. रुबात भवन में सबसे पहले टोंक रियासत में निम्बाहेड़ा, पिड़ावा, सरोज, अलीगढ़ और छबड़ा शामिल थे, इसके बाद बाकी आजमीन (हज यात्री) को ठहरने की व्यवस्था कराई जाती थी, लेकिन अब आजमीन हज को रजिस्ट्रेशन के जरिए एप्लिकेशन 28 अक्टूबर तक करनी होगी. इसके बाद 714 आजमीन का चुनाव कर उन्हें अनुमति पत्र जारी किया जाएगा.
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