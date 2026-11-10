नहीं रहे बेयरफुट कॉलेज के संस्थापक संजीत बंकर रॉय, अनपढ़ बुजुर्ग महिलाओं को बनाया था सोलर इंजीनियर
पद्मश्री संजीत बंकर रॉय ने तिलोनिया से शुरू की थी अनोखी पहल, आज पूरी दुनिया में जाना जाता है बेयरफुट कॉलेज..
Published : November 10, 2026 at 8:20 PM IST
अजमेर: किशनगढ़ के नजदीक तिलोनिया स्थित बेयरफुट कॉलेज के संस्थापक और पद्मश्री संजीत बंकर रॉय का मंगलवार को निधन हो गया. तिलोनिया के बेयरफुट हाउस में ही उन्होंने अंतिम सांस ली. वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया. रॉय ने पत्नी पूर्व आईएएस अरुणा रॉय के साथ मिलकर बेयरफुट कॉलेज का संचालन किया. उन्होंने देश और विदेश की कई वृद्ध ग्रामीण महिलाओं को सोलर का निशुल्क प्रशिक्षण देकर इंजीनियर बनाया. दुनिया इन्हें सोलर दादी के नाम से जानती है. उनके योगदान के लिए साल 2010 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.
1967 में बिहार से तिलोनिया पहुंचे थे संजीत बंकर रॉय: सन 1967 में संजीत बंकर रॉय ने बिहार के अकाल प्रभावित क्षेत्रों में किसान और मजदूरों के उत्थान के लिए काम किया. इसके बाद वे अजमेर जिले के तिलोनिया आ गए. यहां आते ही उनका सामना पानी की किल्लत से हुआ. पानी की किल्लत को दूर करने के संघर्ष के साथ ही तिलोनिया में उनकी शुरुआत हुई. इसके बाद सन 1972 में संजीत बंकर रॉय ने पत्नी पूर्व आईएएस अरुणा रॉय के साथ मिलकर बेयरफुट कॉलेज की स्थापना की.
प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, बेयरफुट कॉलेज के संस्थापक श्री संजीत (बंकर) रॉय के निधन पर आज तिलोनिया (अजमेर) में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, एआईसीसी के संगठन महासचिव श्री के.सी. वेणुगोपाल एवं स्वयं की ओर से पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए। वे अपने सामाजिक कार्यों के जरिए गहरी छाप छोड़ गए हैं तथा ग्रामीण विकास, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में अपने योगदान के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक-संतप्त परिवार को धैर्य एवं संबल प्रदान करें।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 10, 2026
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सोलर प्रशिक्षण से बुजुर्ग महिलाओं का जीवन हुआ रोशन: बेयरफुट कॉलेज में नानी और दादी की उम्र की महिलाओं को सोलर पैनल बनाने का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता रहा है. कई देशों से बुजुर्ग महिलाएं यहां आकर छह माह का प्रशिक्षण प्राप्त करके गई हैं. यहां जॉर्डन, सिएरा लियोन, घाना, अफगानिस्तान सहित कई देशों की महिलाओं ने तिलोनिया में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है.प्रशिक्षण के दौरान बुजुर्ग महिलाओं को सोलर पैनल बनाने, सोलर की देखभाल करने और उसकी मरम्मत करने का पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है.
राजनेताओं ने व्यक्त की संवेदना: सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री संजीत बंकर रॉय के निधन पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर, सचिन पायलट सहित कई नेताओं ने संवेदना व्यक्त की है.पूर्व सीएम अशोक गहलोत तिलोनिया पहुंचे और अंतिम संस्कार में शामिल हुए. उनके साथ किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी भी मौजूद थे.
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