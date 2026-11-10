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नहीं रहे बेयरफुट कॉलेज के संस्थापक संजीत बंकर रॉय, अनपढ़ बुजुर्ग महिलाओं को बनाया था सोलर इंजीनियर

पद्मश्री संजीत बंकर रॉय का निधन ( ETV Bharat Ajmer Source Social Media )

अजमेर: किशनगढ़ के नजदीक तिलोनिया स्थित बेयरफुट कॉलेज के संस्थापक और पद्मश्री संजीत बंकर रॉय का मंगलवार को निधन हो गया. तिलोनिया के बेयरफुट हाउस में ही उन्होंने अंतिम सांस ली. वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया. रॉय ने पत्नी पूर्व आईएएस अरुणा रॉय के साथ मिलकर बेयरफुट कॉलेज का संचालन किया. उन्होंने देश और विदेश की कई वृद्ध ग्रामीण महिलाओं को सोलर का निशुल्क प्रशिक्षण देकर इंजीनियर बनाया. दुनिया इन्हें सोलर दादी के नाम से जानती है. उनके योगदान के लिए साल 2010 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.